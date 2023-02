Stand: 06.02.2023 22:27 Uhr Documenta: Expertengremium sieht gravierende Fehler der Leitung

Der Aufsichtsrat der documenta hat am Montag den Abschlussbericht der fachwissenschaftlichen Begleitung zum Antisemitismus-Skandal auf der documenta fifteen im vergangenen Jahr vorgelegt. Nach Ansicht des Gremiums besteht demnach Einigkeit darüber, dass vier Werke der Schau auf "antisemitische visuelle Codes verweisen oder Aussagen transportieren, die als antisemitisch interpretiert werden können beziehungsweise interpretiert werden müssen“. Die zögerliche Reaktion der Verantwortlichen auf die Antisemitismus-Vorfälle sei für die jüdische Community verstörend gewesen, heißt es in dem Bericht.

Das Experten-Gremium führt die Vorfälle auf strukturelle Schwächen zurück. Es habe an klaren Verantwortungsstrukturen und an Verfahren der Konfliktbearbeitung gefehlt, heißt es in dem Bericht der sieben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Das Konzept der Dezentralisierung und der Machtabgabe, mit dem das indonesische Kuratorenkollektiv Ruangrupa angetreten sei, habe keine organisatorische Entsprechung gefunden. "Der sich lange ankündigende Konflikt um Antisemitismus traf intern auf nur unzureichende Vorbereitungen", erklärten die Experten, die von den Gesellschaftern der documenta, der Stadt Kassel und dem Land Hessen, im Zuge der Antisemitismusvorwürfe zur fachwissenschaftlichen Begleitung der Schau berufen worden waren.

Kritik bereits vor Eröffnung der documenta

Bereits vor der documenta fifteen im vergangenen Jahr waren erste Stimmen laut geworden, die Ruangrupa und einigen eingeladenen Künstlern eine Nähe zur anti-israelischen Boykottbewegung BDS vorwarfen. Kurz nach der Eröffnung der Schau Mitte Juni wurde eine Arbeit mit antisemitischer Bildsprache entdeckt und abgehängt. Später lösten weitere Werke scharfe Kritik und Forderungen nach einem Abbruch der Ausstellung aus, die neben der Biennale in Venedig als wichtigste Ausstellung für Gegenwartskunst gilt.

