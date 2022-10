Mediathek-Tipps bei ARD, ZDF: "Reeperbahn Spezialeinheit" und "Parlament"

Serien-Tipps im Oktober: "Parlament", "Safe" und True-Crime Stand: 29.10.2022 15:40 Uhr Die True-Crime-Serie "Reeperbahn Spezialeinheit 65", Caroline Links erste Drama-Serie "Safe" und die schwarzhumorige Brüssel-Komödie "Parlament" sind die Tipps aus den Mediatheken von ARD und ZDF.

von Katja Eßbach

Regisseurin Caroline Link hat eine sehr berührende deutsche Serie über zwei Kinderpsychologen gemacht: ihre erste Drama-Serie fürs Fernsehen. Außerdem gibt es viel Humor mit der 2. Staffel der erfolgreichen internationalen Koproduktion "Parlament" aus Brüssel mit Christiane Paul und Xavier Lacaille vor. Los geht's mit True-Crime auf dem Hamburger Kiez.

Reeperbahn Spezialeinheit FD65 - True-Crime Dokuserie in der ARD-Mediathek

Hamburg, St. Pauli. Die schmutzigste Meile der Welt, seit Jahren Schauplatz von Menschenhandel, Gewalttätigkeit, Bandenkrieg mit tödlichem Ausgang. Mitte der 1970-er Jahre werden in Hamburg Stimmen laut, dass auf St. Pauli die organisierte Kriminalität boomt, die Rede ist sogar von Mafia-Strukturen. Deshalb wird bei der Hamburger Polizei eine Sonderkommission nach FBI-Vorbild gegründet. Aber auch die Polizei selbst steht in der Kritik:

Mehr und mehr wurden in den Medien auch Fragen gestellt: Liegen da schützende Hände aus dem Polizeipräsidium über dem St.-Pauli-Milieu? Gibt es da eine Komplizenschaft? Zitat aus der Doku-Serie "Reeperbahn Spezialeinheit"

1980 nimmt die FD65 als erste deutsche Polizeieinheit den Kampf gegen das Organisierte Verbrechen auf. 40 Männer und eine Frau ermitteln im Rotlichtmilieu gegen den St. Pauli-Paten Wilfrid Schulz und seine rechte Hand Dakota-Uwe, die Zuhälterkartelle GMBH und Nutella, die Hells Angels und die US-Glückspielmafia. Mit der Verhaftung des Auftragskillers Werner Pinzner steht die FD65 kurz davor, die Verbrechensstrukturen auf St. Pauli endgültig zu zerschlagen. Doch bei der Vernehmung kommt es zum tödlichen Drama: Pinzner erschießt den Staatsanwalt, seine Frau und richtet sich am Ende selbst. Die fünfteilige True-Crime-Serie "Reeperbahn Spezialeinheit FD65" erzählt mit interessanten Originalaufnahmen die Geschichte des ersten deutschen Polizeiteams, das sich der Bekämpfung des organisierten Verbrechens widmete. Es kommen frühere Akteure der SoKo zu Wort, die nichts mit Kiez-Romantik am Hut haben:

St. Pauli ist ein krimineller Sumpf damals gewesen. Das war eine goldene Zeit für die Zuhälter gewesen. (...) Die haben morgens die Geldscheine mit der Schubkarre wegfahren können. Zitat aus der Doku-Serie "Reeperbahn Spezialeinheit"

"Parliament": 2. Staffel der schwarzhumorigen Polit-Komödienserie in ARD Mediathek

Die großartige und sehr unterhaltsame Serie "Parlament" ist mit einer zweiten Staffel zurück. Samy, der als Assistent im Europäischen Parlament arbeitet, muss sich einen neuen Abgeordneten suchen: "Es gibt nur zwei Arten von Abgeordneten: Die einen sind Psycho, die anderen Banane. Wenn du denen aus dem Weg gehst, die beides sind, kommst du ganz gut klar." Samy landet bei einer unerfahrenen, aber sehr ehrgeizigen Abgeordneten, die er falsch berät und die deswegen beinahe das ganze Parlament aus dem Gleichgewicht bringt: "Du hast gerade die Proporzplanung der Deutschen geschreddert. Was willst du damit sagen?"

Die deutsch-französisch-belgische Serie "Parlament" ist gespickt mit bösem schwarzen Humor und gefällt vor allem mit herausragenden Dialogen und tollen Schauspielern wie Christiane Paul und Johann von Bülow. Alle Folgen sind bis April 2023 in der ARD-Mediathek zu sehen.T

"Safe": Caroline Links bewegende Drama-Serie über Kindertherapie in ZDF Mediathek

Katinka und Tom teilen sich eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychologie. Ihre Patientinnen und Patienten sind Kinder wie die sechsjährige Ronja, die in der Kita andere Kinder beißt und sich in Katinkas Praxis gern schminkt: "Das mit dem Lidschatten ist gar nicht so einfach. Das muss man üben. Du willst das Schminken noch besser können." Tom bekommt es mit dem Pflegekind Sam zu tun, der die Schule schwänzt und mit seiner Wut nicht klarkommt:

- Die wievielte Familie ist das, die sich um dich kümmert?

- Ich zähl da nicht mit.

- Wenn wir hier reden, will ich keine Angst haben, dass du zuschlägst, ok?

Die achtteilige Serie "Safe", geschrieben und gedreht von der Regisseurin Caroline Link, mutet fast wie eine Dokumentation an, so realistisch werden die Therapiesitzungen in langen, ruhigen Einstellungen gezeigt.

