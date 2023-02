Mediathekstipps: Historische Kriminalfälle und Milieustudien Stand: 12.02.2023 15:11 Uhr "Im Namen meiner Tochter", ein Film, der auf einem wahren Fall beruht, sowie die Serien "200 Jahre Kriminalgeschichte" und "One Night" über das schicksalhafte Zusammentreffen von Menschen verschiedener sozialer Milieus sind die aktuellen Mediathek-Tipps.

von Bettina Peulecke

Ein Film, der auf einem wahren Fall beruht, eine Serie, die gleich unzählige echte Fälle und 200 Jahre Kriminalgeschichte beleuchtet, sowie das schicksalhafte Zusammentreffen von Menschen verschiedener sozialer Milieus in London - darum geht es in den aktuellen Mediathek-Tipps.

"Im Namen meiner Tochter": Kampf eines verzweifelten Vaters

Der 10. Juli 1982 veränderte das Leben von André Bamberski für immer. Damals erfuhr der Franzose, dass seine 14-jährige Tochter Kalinka morgens tot in ihrem Bett gefunden wurde. Sie verbrachte die Schulferien bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater, dem deutschen Arzt Dr. Krombach in Lindau am Bodensee. Die Begleitumstände weckten bei Bamberski schnell Zweifel. Er hatte das Gefühl, dass ihm Informationen von seiner Ex-Frau vorenthalten wurden.

"Ich habe immer noch nicht den Autopsiebericht. Ist das normal?"

"Nein, das verstehe ich nicht. Du solltest ihn längst haben."

"Wann hast du ihn abgeschickt?" Zitat aus "Im Namen meiner Tochter"

In der Tat ergaben sich aus dem Bericht Ungereimtheiten, wie ein Gerichtsmediziner Bamberski erklärt:

"Wie der Stiefvater des Opfers erklärt hat, hat er ihr am Abend eine Cobalt-Ferrlecit-Spritze gegeben, da sie sich beklagt hatte, nicht ausreichend braun zu werden. Man muss anmerken, dass die Verabreichung von Eisenpräparaten zur Intensivierung einer Sonnenbräunung eine Methode ist, die den angestrebten Zweck damit nicht erreicht." Zitat aus "Im Namen meiner Tochter"

Die Behörden legten den Fall ad acta, aber Bamberski ließ nicht locker, nahm sich einen Anwalt und suchte auch bei der örtlichen Presse und mit der Verteilung von Flugblättern die Öffentlichkeit.

"Am Freitag, den 9. Juli 1982, hat er in seinem Haus meine wunderbare Tochter Kalinka getötet. Trotz belastender Hinweise wurde dem Verdacht auf Vergewaltigung nicht einmal nachgegangen." Zitat aus "Im Namen meiner Tochter"

Schließlich wird den Hinweisen jedoch Beachtung geschenkt. Und wie sich herausstellt, hatte Dr. Krombach weitere Mädchen missbraucht. "Im Namen meiner Tochter - Der Fall Kalinka" zeigt den jahrzehntelangen Kampf eines verzweifelten Vaters um Gerechtigkeit. Das spannende Drama ist bis zum 6. März in der ARD Mediathek zu sehen.

"One Night": Eine Geschichte, vier Perspektiven

Ein nicht gerade nobles Wohnviertel im Osten von London: Ein Junge verlässt eine Sozialbauwohnung und rennt atemlos mit einer gelben Plastiktüte in der Hand schnurstracks zur örtlichen Polizeistation. Dort zieht er einen Revolver aus der Plastiktüte, aber nicht als Bedrohung, sondern er legt ihn wortlos auf den Tisch. Die folgende Vernehmung - oder besser gesagt der Versuch einer solchen - bringt gar nichts. Der Junge sagt nicht einmal seinen Namen, geschweige denn, ob er an einem Verbrechen beteiligt war oder warum er die Waffe abgeliefert hat. Der Beamte erklärt ihm, dass sein Schweigen für ihn höchstens bedeutet, dass der Junge etwas zu verheimlichen hat.

Der Junge heißt Alfie und ist, so stellt sich im weiteren Verlauf heraus, nur ein Glied in einer Kette von Ereignissen. Die vierteilige britische Serie "One Night" erzählt aus vier Perspektiven eine Geschichte mit tragischem Ausgang an einem Ort, an dem unterschiedliche soziale Milieus aufeinandertreffen. Im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln ist sie bis zum 2. November in der Arte Mediathek zu sehen.

"200 Jahre Kriminalgeschichte": Nichts für zarte Gemüter

"Verbrechen gibt es zu allen Zeiten: In Berlin während der Kaiserzeit genauso wie in der Antike und der Neuzeit." Zitat aus "200 Jahre Kriminalgeschichte"

Die fünfteilige Doku-Serie "200 Jahre Kriminalgeschichte" beleuchtet Verbrechen, Motivation und Ermittlungsmethoden ab der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis heute. Dabei kommen Polizisten, Psychologen und Polizeihistoriker zu Wort - informativ, aufklärerisch und nichts für zarte Gemüter. "200 Jahre Kriminalgeschichte" ist bis zum 7. März in der ZDF Mediathek abrufbar.

