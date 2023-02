"Checker Tobi": Mediathekentipps für Kinder zum Thema Wissen Stand: 12.02.2023 12:05 Uhr Die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender sind nicht nur eine wahre Fundgrube für erwachsene Film- oder Serienliebhaber. Auch für die Jüngeren gibt es hier ein riesiges Angebot.

von Katja Eßbach

In unseren Mediathekentipps für Kinder stellen wir Serien und Sendungen zum Thema "Wissen" vor.

KiKA.de: "Triff..." Astrid Lindgren

"Ein Exklusiv-Interview mit Astrid Lindgren? Die Frau, die Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter und die Kinder von Bullerbü erfunden hat? Lasst uns eine der berühmtesten Kinderbuchautorinnen treffen. Mit meiner Zeitmaschine kein Problem." Zitat der Moderatorin

Die Idee des KiKA-Formats "Triff..." ist nicht unbedingt neu, aber spannend und wirklich unterhaltsam. Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva reist mit ihrer Zeitmaschine in die Vergangenheit zu berühmten Persönlichkeiten. In der neuen Staffel geht es zu prominenten Frauen, unter anderem zur mexikanischen Malerin Frida Kahlo und zu Astrid Lindgren. Clarissa ist Zeugin, als die Schriftstellerin ihrer kranken Tochter Karin zum ersten Mal von Pippi Langstrumpf erzählt:

"Für so einen außergewöhnlichen Namen muss natürlich sofort eine ganz besondere Geschichte her. Wow, hier entsteht gerade Weltliteratur und wir sind live dabei, wie Pippi Langstrumpf erfunden wird." Zitat der Moderatorin

ZDF-Mediathek: Mit "Theodosia" das Alte Ägypten entdecken

In der ZDF-Mediathek gibt es für Fans des Alten Ägypten einen Video-Schwerpunkt. Da ist zum einen die Serie "Theodosia", in der 1906 die 14-jährige Theodosia Throckmorton durch Zufall ein sagenumwobenes Artefakt entdeckt:

"Wow! Ein Schatz. Das ist das Horusauge. Ein Schutzamulett für das Leben nach dem Tod." Szene aus der Serie

Es stellt sich heraus, dass das Horusauge uralte Energie freisetzt, und Theodosia deshalb gegen dunkle Mächte kämpfen muss. Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren hier viel über das Alte Ägypten, Pharaonen und Hieroglyphen, verpackt in eine abenteuerliche Seriengeschichte. Auch die Pyramidensendung des Entdeckermagazin "Pur+" und eine Folge der Reihe "1, 2 oder 3", die sich mit dem geheimnisvollen Ägypten beschäftigt, stehen in der ZDF-Mediathek.

ARD-Mediathek: Wissenssendungen "Checker Tobi" und "Frag Anna!"

Die "Checker Tobi"-Reihe ist eine Wissenssendung für Kinder im Grundschulalter, in der Moderator Tobi sich jeweils einem Thema widmet und diesem mit Reportagen, Grafiken und einem Quiz auf den Grund geht. Es gibt unter anderem Sendungen zum Thema Steinzeit, Martin Luther, Autos und Raumfahrt. In der ARD-Mediathek wurde eine ganze Checker-Welt mit verschieden Formaten in unterschiedlicher Länge kreiert.

Ebenfalls in der ARD-Mediathek stehen viele Folgen der Reihe "Frag Anna!", in der Kinder sich an die Tierreporterin Anna wenden:

"Was machen eigentlich die Schmetterlinge im Winter? Weißt du das, Anna? Bei uns gibt es nur ganz wenige Schmetterlingsarten, die den Winter überdauern können. Einer davon ist der Zitronenfalter. Versteckt an einem geschützten Ort erstarrt er und überlebt den Winter." Zitat von Tierreporterin Anna

Alle Folgen von "Frag Anna!" sind um die drei Minuten lang und warten mit teilweise spektakulären Tier- und Naturbildern auf.

"Herr Bachmann und seine Klasse": Ausgezeichneter Dokumentarfilm in 3sat-Mediathek

Bei der Berlinale 2021 wurde Maria Speths wunderbarer Dokumentarfilm "Herr Bachmann und seine Klasse" mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. Maria Speth liefert mit der preisgekrönten Dokumentation über einen Pädagogen und seine Klasse in Stadtallendorf einen Liebeserklärung an die Menschlichkeit. Der Film ist dreieinhalb Stunden lang. In der Schule hat man da wenigstens irgendeine Pause. Für so eine lange Zeit geht man eher ausnahmsweise ins Kino. Wer aber diesbezüglich über seinen Schatten springt und bereit ist, diese Zeit mit "Herrn Bachmann und seiner Klasse" zu verbringen, sieht einen der schönsten Filme 2021. Der Pädagoge spricht mit seinen Schülerinnen und Schülern: "Diese Noten zeigen überhaupt nichts von euch. Das sind nur Momentaufnahmen. Viel wichtiger ist, dass ihr alle tolle Kinder seid. Tolle Jugendliche." Bis zum 6. März steht die mehrfach preisgekrönte Dokumentation in der 3sat-Mediathek zur Verfügung.

AUDIO: Umwerfende Doku: "Herr Bachmann und seine Klasse" (3 Min) Umwerfende Doku: "Herr Bachmann und seine Klasse" (3 Min)

Weitere Informationen Liebeserklärung an die Menschlichkeit: Doku in 3sat-Mediathek Maria Speth liefert mit der preisgekrönten Dokumentation über einen Pädagogen und seine Klasse in Stadtallendorf einen Liebeserklärung an die Menschlichkeit. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 11.02.2023 | 08:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Dokumentarfilm Spielfilm