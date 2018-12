Stand: 28.12.2018 08:40 Uhr | Archiv

"Dinner for One" - Alles zum Kult-Sketch

Bleigießen, Böller und Berliner - das sind die Standards jeder Silvesterfeier.

Doch das Herzstück eines gelungenen Jahreswechsels ist und bleibt für Millionen Fernsehzuschauer der legendäre Kult-Sketch "Dinner for One" - getreu dem Motto "The same procedure as every year!". 2018 feiert das Bühnenstück über Miss Sophie und ihren treuen Butler James 55. Geburtstag - am 8. März 1963 lief der Klassiker erstmals im deutschen Fernsehen. Außerdem: Am 31.12.2018 läuft der Sketch erstmals im britischen Fernsehen.