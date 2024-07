Serie "Reisen mit Muddi": Dreharbeiten in MV abgeschlossen Stand: 11.07.2024 06:00 Uhr

von Christoph Woest

Die Ausstrahlung der sechs Folgen im NDR Fernsehen ist für Ende 2024 geplant. Gedreht wurde unter anderem in Grevesmühlen, Strameuß bei Neukloster und in Rerik.

Zum Inhalt: Ein Profikiller auf der Suche nach einer Leiche in Mecklenburg-Vorpommern - die Leiche der Mutter von Agnetha Lakshmi Pfeifer, der Hauptfigur, gespielt von Alwara Höfels. Sie erfährt hier in Wismar von ihrem 324.000-Euro-Erbe.

"Aber schauen Sie doch mal, also 324.000 Euro. Da lohnt sich doch Reisen mit Muddi. Nach Paragraph 1924 BGB sind Sie Erbin erster Ordnung. Und da es ansonsten keine weiteren Geschwister gibt sind Sie Alleinerbin." Filmzitat

"Was macht man eigentlich beim Notar? Es wird schriftlich das Erbe verlesen. Man muss zuhören - im besten Falle. Es läuft nicht so, wie die Hauptfigur sich das vorgestellt hat", erzählt Alwara Höfels. Denn die Bedingung ist: Sie muss den Sarg ihrer verstorbenen Mutter von der Ostsee an die Nordsee zu bringen - eine Reise mit vorgeschrieben Koordinaten.

Auf "Nosferatus" Spuren in Wismar: "Eine Ehre, dass wir hier drehen können."

Der Drehort: der Hof der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar. Seit 20 Jahren wird hier auch die Krimi-Serie "Soko Wismar" gedreht und vor über hundert Jahren der Horrorklassiker "Nosferatu".

"Bei der Entdeckung Wismars als Filmstadt taucht das natürlich überall auf", erzählt Drehbuchautor und Produzent Valentin Holch. "Jeder, der sich mit Filmen auskennt, sieht die Motive von 'Nosferatu' und denkt sich: Wie geil ist das?! Es ist eigentlich eine Ehre, dass wir hier drehen können."

Filmdreh in Mecklenburg-Vorpommern

Auf ihrer Reise mit Sarg durch MV wird die Hauptfigur von einem Profikiller verfolgt, gespielt von Bernhard Schütz, der die Mutter ermordet hat und einen Todesbeweis benötigt. Drehorte sind auch Grevesmühlen, Strameuß bei Neukloster und Rerik.

"Die Vielfalt des Landes - auch des Bundeslandes - haben wir rund um Wismar ganz toll gefunden", sagt Valentin Holch. "Wir drehen natürlich noch an der Ostsee, in Timmendorfer Strand, sodass wir ein kleines Zentrum haben, von dem wir starten und alle Motive anfahren können. Das ist für uns wichtig."

NDR Serie "Reisen mit Muddi" startet Ende 2024

"Was ich für mich in den letzten Tagen entdeckt habe - ich wusste gar nicht, dass ich da in der Nähe untergebracht bin -, ist die Insel Poel. Die ist besonders. Das darf man eigentlich nicht im Fernsehen erzählen, sonst fahren da noch mehr Leute hin. Aber das ist ein sehr entschleunigender Ort", findet Höfels. Die sechsteilige Serie soll Ende des Jahres im NDR Fernsehen laufen.

NDR Kultur | Nordmagazin | 01.07.2024 | 19:30 Uhr

