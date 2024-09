Serie "Dinner for Five": Moritz Bleibtreu zum Tee bei Miss Sophie Stand: 08.09.2024 06:00 Uhr Der Hamburger Schauspieler schlüpft in der sechsteiligen Amazon Prime-Serie "Dinner for Five" in die Rolle des Mr. Pommeroy. Das Prequel erzählt die Vorgeschichte des ARD Silvester-Klassikers "Dinner for One". Gerade sind die Dreharbeiten geendet.

von Britta Schmeis

Hoheitsvoll schreitet sie in dem riesigen Rosengarten hinter einem Herrenhaus zu dem üppig gedeckten Tisch mit Etageren, Scones, Sandwiches und Champagner, lässt sich von ihrem Butler den Stuhl zurechtruckeln und hebt dann zu einer kleinen Ansprache an. Es geht um ein Spiel und um ihre Hand.

Diese stolze Frau, es ist Miss Sophie, die Herren am Tisch sind Mr. Winterbottom, Sir Toby, Admiral von Schneider und Mr. Pommeroy, der Butler: James, alle bekannt aus dem legendären Silvester-Sketch - zumindest namentlich. Denn eine neue "Amazon Prime"-Serie lüftet das Geheimnis um die abwesenden Freunde Miss Sophies in "Dinner for One". Sie erzählt die Vorgeschichte - mit Alicia von Rittberg und Kostja Ullmann als Sophie und James, Moritz Bleibtreu verkörpert hier Mr. Pommeroy.

"Ich hatte keine Idee, was das für eine Figur ist, als mich Tommy im vergangenen Jahr fragte, ob ich bei dem Dreh dabei bin, und wusste auch nicht, ob es eine Komödie, ein Krimi oder ein richtiger Thriller werden soll. Ich fand es nur eine super Idee, die Vorgeschichte von 'Dinner for One' zu erzählen", erinnert sich der Hamburger Schauspieler am Rande der Dreharbeiten auf Schloss Stülpe im brandenburgischen Nuthe-Urstromtal. Es ist idyllisch gelegen, gut eineinhalb Autostunden südlich von Berlin entfernt. Dorthin hat das Filmteam Miss Sophies Schloss Bounsmouth verlegt.

Die stolzen Männer entlarven sich alles selbst

Tommy, das ist UFA-Produzent Tommy Wosch. Basierend auf der Idee des Romans von Michael Koglin hat er die Geschichte für die sechsteilige Serie erdacht und gemeinsam mit Dominik Moser das Drehbuch geschrieben. "Im Kern geht es um eine kluge, humorvolle Frau, die einem bunten Strauß Männern zu ihrer jeweiligen individuellen Wahrheit führt", erklärt Wosch.

In "Dinner for Five" hat die junge Sophie auf ihr Gut geladen, weil sie in finanziellen Schwierigkeiten steckt und in einer Heirat den einzigen Ausweg sieht. Deswegen lässt sie die Herren gegeneinander antreten. "Das Epizentrum von Humor ist für mich, wenn Männer sich übernehmen, sich dabei furchtbar lächerlich machen und so selbst entlarven", so der Produzent.

Mit Liebe hat das Buhlen um Miss Sophie wenig zu tun

Einer von diesen männlichen Pfauen ist Mr. Pommeroy: "Das ist ein französischer Champagner-Milliardär, der sehr persönliche Gründe hat, Miss Sophie zu ehelichen und zwar Gründe fernab der Liebe, wie die anderen Männer auch", erzählt Moritz Bleibtreu, der mit seiner Frau und zwei Hunden in Reinbek lebt. Nicht minder eitel und berechnend sind Mr. Witterbottom, gespielt von Frederick Lau, Jacob Matschenz in der Rolle des Sir Toby und Christopher Scheinger als Admiral von Schneider.

Für Moritz Bleibtreu, der in den vergangenen Jahren viele Komödien gespielt hat, ist die Rolle ein Glücksfall. "Es ist einfach eine unheimlich schöne Figur, wie die anderen auch, mit viel Herz und Humor geschrieben, die man dann als Schauspieler mit all seinen verfügbaren Farben gestalten kann", schwärmt er. Etwas blasiert mit französischem Akzent und recht exaltiert gibt Bleibtreu seinen Charakter. Völlig frei kann er sich entfalten. Das gilt auch für die Geschichte selbst, auch wenn sie alle Beteiligten der großen Vorlage, dem legendären Sketch von vor mehr als 60 Jahren, verpflichtet fühlen.

Analogien zur Partnersuche von heute

Vielleicht lässt sich daher "Dinner for Five" auch als Hommage und als Transformation in die Gegenwart verstehen - ohne platte Zeitbezüge, sondern mit subtilen Anspielungen. "Wir versuchen immer eine zweite Ebene einzuziehen", sagt Daniel Rakete Siegel, der zusammen mit Markus Sehr Regie führt. Das bezieht sich beispielsweise auf das Rollenspiel. Im Original spielt James die verschiedenen Rollen der Geburtstagsgesellschaft. Bei "Dinner for Five" spielen die Gäste alle selbst eine Rolle, geben etwas vor, was sie nicht sind.

Auch wenn die Geschichte deutlich zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist, gibt es Bezüge in die Gegenwart. "Wir hatten große Freude daran, Verbindungen zu heute zu ziehen, also zum Beispiel Analogien zum heutigen Dating aufzuzeigen", erzählt Regisseur Siegel in einer Drehpause. Auch Miss Sophie versucht, das perfekte "Match" zu finden, wie in aktuellen Dating-Shows. Oder die Spielchen, die Miss Sophie veranstaltet, in denen sich die Herren beweisen müssen, um ihr "Dreamdate" zu bekommen - ganz wie in heutigen Kuppelshows.

Ein bisschen Rom-Com für die Familie, Silvester 2025 beim Prime Video

"Das ist eine tolle Dramaturgie, die man immer wieder aufgreifen kann und die hoffentlich für die ganze Familie funktioniert", sagt der Filmemacher weiter. Denn das soll "Dinner for Five" sein: Familienunterhaltung mit ein bisschen Rom-Com-Elementen und Satire. Zu Silvester 2025 soll sie bei Amazon Prime verfügbar sein. Moritz Bleibtreu wird dann sicher vor dem Fernseher sitzen. "Wenn dann die ganze Familie da zusammen ist und lacht, ist die Idee des Prequels voll aufgegangen", sagt er.

