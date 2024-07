"Dinner for Five": Moritz Bleibtreu dreht "Dinner for One"-Prequel Stand: 11.07.2024 13:21 Uhr Seit mehr als 60 Jahren feiert die halbe Nation mit "Dinner for One" Miss Sophies 90. Geburtstag. Doch wer waren die verstorbenen Freunde der Jubilarin, für die Butler James tapfer das Glas hebt? Amazon Prime dreht aktuell ein Prequel mit Moritz Bleibtreu und Alicia von Rittberg.

von Britta Schmeis

Immer wieder umrundet Butler James die festlich gedeckte Tafel, gießt Sherry, Wein und Digestiv nach, stolpert zum Büfett und erhebt in wechselnden Rollen das Glas auf Miss Sophie - als Mr. Pommeroy, als Mr. Witterbottom, Sir Toby und Admiral von Schneider, Miss Sophies längst verstorbene Freunde. Auch für sie ist eingedeckt. Zunehmend betrunken torkelt James durch den Saal und über einen Tigerkopf, bis er Miss Sophie schließlich wankend die Treppe hochgeleitet.

Weltweit ausgestrahlt - niemals synchronisiert

Nicht einmal 20 Minuten ist "Dinner for One" lang. Im Mai 1963 wurde der Sketch beim NDR in Hamburg aufgezeichnet, mit dem britischen Humoristen Freddie Frinton und May Warden als die einzig beiden Darsteller. Heinz Dunkhase führte Regie. Er und Thomas Frankenfeld hatten die Idee dazu. Seit 1992 läuft er alljährlich zu Silvester auf zahlreichen Fernsehkanälen - weltweit und auf Englisch mit britischem Akzent. Synchronisiert wurde er nirgendwo, dafür gibt es Versionen auf Platt, Hessisch, Sächsisch und Bayerisch.

Weitere Informationen Fans von Norwegen bis Australien James und Miss Sophie haben weltweit Fans. Offiziell synchronisiert wird nirgendwo - es gibt aber Versionen etwa auf Plattdeutsch. mehr

Kostja Ullmann und Alicia von Rittberg in den Hauptrollen

Mindestens so lange, wie sich James durch das Geburtstagsdinner torkelt, stellen sich viele die Frage: Wer waren eigentlich dieser Mr. Winterbottom oder auch Sir Toby und Admiral von Schneide? Die Antwort will nun eine sechsteilige Serie von Amazon Prime beantworten: "Dinner for Five".

Derzeit wird sie in Berlin und Brandenburg gedreht. In den Hauptrollen: Alicia von Rittberg als die junge Miss Sophie und Kostja Ullmann als ihr Butler James. Regie führen Markus Sehr und Daniel Rakete Siegel nach dem Drehbuch von Tommy Wosch und Dominik Moser.

Zum Inhalt der Serie: Waren Miss Sophie und James ein Paar?

Irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts auf einem Landsitz in der Nähe von Eastbourne in England beschließt Miss Sophie aus einer finanziellen Notlage heraus zu heiraten. Dafür lädt sie sich potenzielle Kandidaten auf ihr Schloss ein. Und weil sie nicht die Katze - oder den Mann - im Sack heiraten will, veranstaltet sie kuriose Wettstreits. Plötzlich wird einer der Bewerber ermordet und so versucht sie gleichzeitig, den Mörder zu finden. Dabei stets an ihrer Seite: Butler James. Eine zarte Liebesgeschichte soll sich sogar entwickeln.

Amazon Prime verspricht eine "romantisch-komische und abenteuerliche Vorgeschichte" des legendären Sketches und hat dafür ein durchaus illustres Cast zusammengestellt: Moritz Bleibtreu schlüpft in die Rolle von Mr. Pommeroy, Frederick Lau spielt Mr. Witterbottom, Jacob Matschenz Sir Toby und Christoph Schechinger Admiral Schneider. Zudem kündigt der Streamingdienst spannende Gastauftritte an.

2025 sollen die sechs Episoden des Serien-Prequels nach Angaben des Streaming-Dienstes weltweit bei Prime Video zu sehen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 24.07.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm