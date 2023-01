"Rote Rosen": Schauspielerin Brigitte Antonius wird 90 Stand: 28.01.2023 12:44 Uhr Fans der ARD-Telenovela "Rote Rosen" kennen die gebürtige Wienerin Brigitte Antonius in ihrer Rolle als Johanna Jansen. Am Freitag hatte die Schauspielerin 90. Geburtstag gefeiert.

Die Österreicherin steht immer noch vor der Kamera, sie ist damit hierzulande die älteste noch aktive Schauspielerin im Fernsehen. Im November 2006 war Antonius zum ersten Mal in ihrer Rolle als Johanna Jansen zu sehen. Dabei war sie zunächst skeptisch gewesen, ob sie das Engagement überhaupt annehmen soll. Aus den ursprünglich geplanten zehn Monaten sind mittlerweile nahezu 17 Jahre geworden.

Brigitte Antonius war am Staatstheater Hannover

Die Schauspielerei war in Antonius' Leben zunächst nicht vorgesehen. Sie wollte Medizin studieren, in die Fußstapfen ihres Vaters treten. "Und dann war ich im Sommer als Au-pair-Mädchen bei einer alten Dame. Und die sagte, das Brigittchen sollte zum Theater."

Ihre Ausbildung absolvierte Antonius am renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Später war sie unter anderem am Niedersächsischen Staatstheater Hannover. Auch in zahlreichen Filmen und Serien wirkte die jetzt 90-Jährige mit.

Was sich ihre Kolleginnen und Kollegen zu ihrem Geburtstag haben einfallen lassen, darauf war die Schauspielerin im Vorfeld gespannt. Zum 75. hatte es einen Stripper gegeben.

Dieses Thema im Programm: Der NDR | Rote Rosen | 27.01.2023 | 14:10 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Leute Medien