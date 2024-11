Mediathektipps: "Ein Mann seiner Klasse", "Der Code des Killers", "The Miniaturist" Stand: 23.11.2024 06:00 Uhr In den Mediathektipps geht es diese Woche um familiäre Gewalt, eine True-Crime-Serie und eine historische Dramaserie, die im Amsterdam Ende des 17. Jahrhunderts spielt.

von Silke Lahmann-Lammert

"Ein Mann seiner Klasse": Preisgekrönte Roman-Verfilmung

Christian ist zehn Jahre alt, als bei seinen Eltern ein Brief von seiner Lehrerin eingeht: Die Empfehlung für eine weiterführende Schule.

"Gymnasium! So'n Quatsch. Der kommt auf die Hauptschul'" - Damit der so'n Überflieger wird wie du?" - "Der kommt auf die Hauptschul', stimmt's, Christian?" - Ich will auf die Schule, auf der Papa war!" Filmzitat aus "Ein Mann seiner Klasse"

Als Möbelpacker verdient Ottes Baron einen Hungerlohn. Kaum genug, um seine Familie davon zu ernähren. Aber der kleine Christian liebt seinen Vater, der mit den Kindern herrlich verrückte Sachen unternimmt. Nur, wenn er zu viel getrunken hat - und das kommt häufig vor - fürchten ihn die vier Geschwister. Dann lässt Ottes Baron seinen Frust an ihrer Mutter aus.

Einfühlsame Schilderung

Zum Internationalen Frauentag schrieb der Journalist Christian Baron einen Artikel über die Gewalt, die sein alkoholkranker Vater seiner Mutter antat. Eine Literaturagentin war von seinen Schilderungen so berührt, dass sie Baron ermunterte, ein Buch über seine Kindheit zu schreiben. Der Roman wurde ein Bestseller. Jetzt ist in der ARD-Mediathek auch die preisgekrönte Verfilmung abrufbar.

Einfühlsam erzählt der Film, was es für ein Kind im Deutschland der 1990er-Jahre bedeutet, in Armut aufzuwachsen. Mit einer kranken Mutter, einem gewalttätigen Vater und einem Jugendamt, das sich um Gymnasialempfehlungen nicht schert.

"Der Code des Killers": Entdeckung des genetischen Fingerabdrucks

An einem Novembertag des Jahres 1983 wird in Narborough, einer kleinen Gemeinde in den englischen Midlands, die Leiche eines Mädchens gefunden. Ein Unbekannter hat die 15-jährige Lynda Mann vergewaltigt und erdrosselt. Detective Chief Inspector Baker wird mit der Leitung einer Taskforce betraut. Doch trotz intensiver Ermittlungen muss er sich zwölf Monate später eingestehen, kaum vorangekommen zu sein.

Was Baker nicht ahnt: Nur wenige Kilometer entfernt arbeitet ein Wissenschaftler an der Entschlüsselung des genetischen Fingerabdrucks: Damit wird Alec Jeffreys nicht nur die Forensik weltweit revolutionieren, sondern auch dem Fall Lynda Mann eine entscheidende Wendung geben. John Simms und David Threlfall spielen die Hauptrollen in der spannenden True Crime Serie "Der Code des Killers", die noch bis zum 24. Dezember in der Arte-Mediathek steht.

"The Miniaturist": Wie ein Gemälde von Vermeer

Die Hochzeit mit dem Kaufmann Johannes Brand rettet Petronellas Familie vor dem finanziellen Ruin. Mit einem Boot lässt der Ehemann seine junge Frau nach Amsterdam holen. Dort wird sie nicht von ihm, sondern von seiner Schwester Marine empfangen. Einer kalten und unnahbaren Frau.

"Das war vorher mein Zimmer. Aber es hat die bessere Aussicht, deshalb bekommen Sie es. Oh nein, bitte: Sie müssen es behalten. Nein, Sie missverstehen: Die Aussicht sind Sie. Die Amsterdamer sollen sehen, dass Johannes Brand jetzt eine Frau hat." Zitat aus "The Miniaturist"

Warum das so wichtig ist, und warum ihr Mann immer wieder Gründe findet, sich ihren Zärtlichkeiten zu entziehen, erkennt Nella erst nach und nach.

Guillem Morales Verfilmung des Romans "The Miniaturist" ist ein visueller Genuss: Jedes Interieur, jede gedeckte Tafel, jede schimmernde Seidenrobe sieht aus wie aus einem Gemälde von Johannes Vermeer. Alle drei Folgen noch bis zum 19. Dezember in der ARD-Mediathek.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Sonnabend | 23.11.2024 | 17:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Serien Spielfilm