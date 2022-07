Regisseur Dieter Wedel ist tot Stand: 20.07.2022 11:12 Uhr Der Regisseur Dieter Wedel ist tot. Das teilte das Landgericht München I am Mittwoch mit. Demnach starb Wedel am 13. Juli in Hamburg. Zu den größten Erfolgen zählte "Der große Bellheim".

Wedels erster großer Erfolg als Regisseur war der Dreiteiler "Einmal im Leben - Geschichte eines Eigenheims", in dem er am Beispiel der fiktiven Familie Semmeling die Probleme eines Hausbaus erzählte. Auch in weiteren Filmen griff er die Familie auf, zuletzt in "Die Affäre Semmeling" im Jahr 2001.

Erfolge mit "Der große Bellheim" und "Der Schattenmann"

Seine berufliche Laufbahn begann Dieter Wedel 1966 bei Radio Bremen. Im Jahr darauf ging er zum NDR nach Hamburg. 1978 machte er sich selbstständig. Weitere Erfolge gelangen ihm unter anderem mit "Der große Bellheim", "Der Schattenmann" und "Der König von St. Pauli". Auch als Theaterregisseur trat Wedel in Erscheinung, unter anderem unter Intendant Peter Striebeck am Hamburger Thalia Theater und als Leiter der Nibelungenfestspiele in Worms.

Zuletzt war er Intendant der Bad Hersfelder Festspiele. Von diesem Posten trat er 2018 zurück, nachdem ihm im Rahmen der #MeToo-Debatte mehrere Schauspielerinnen sexualisierte Gewalt vorgeworfen hatten.

