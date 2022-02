Oscars 2022: Keine Nominierung für "Ich bin dein Mensch"

Keine Oscar-Nominierung für "Ich bin dein Mensch" Stand: 08.02.2022 19:40 Uhr Maria Schraders "Ich bin dein Mensch" - mit der Hamburgerin Maren Eggert in der Hauptrolle - ist nicht für einen Oscar nominiert worden. Gleich zwölf Chancen auf einen Oscar hat "The Power of the Dog".

von Patricia Batlle

Maria Schraders "Ich bin dein Mensch" - mit der Hamburgerin Maren Eggert in der Hauptrolle - wurde nicht für einen Oscar in der Kategorie als bester internationaler Film nominiert. Nachdem sie im vergangenen Jahr bereits mit mehreren Lolas ausgezeichnet wurde, stand sie bei den Oscars mit 14 anderen internationalen Produktionen auf der Shortlist.

Nominiert wurden die Filme "Drive my Car"(Japan), "The Hand of God" (Italien), "Flee" (Dänemark), "Lunana" (Bhutan) sowie "The Worst Person in the World" (Norwegen). Der Sci-Fi-Liebesfilm bei dem Maren Eggert eine Frau spielt, die mit einem Androiden zusammenlebt, jedoch nicht.

"Power of the Dog" ist der große Favorit

Großer Favorit auf den Oscar als bester Film ist "The Power of the Dog". Ein Psychodrama der neuseeländischen Regisseurin Jane Campion in einem Western-Setting, das insgesamt zwölf Mal nominiert wurde. Die Regisseurin gilt nach dem Silbernen Löwen in Venedig und dem Golden Globe auch als Favoritin für die beste Regie und könnte als dritte Frau nach Kathryn Bigelow und Chloé Zhao einen Regie-Oscar gewinnen. Für ihren Film holte Campion auch eine Frau hinter die Kamera. Die Australierin Ari Wegner ist in der langen Oscar-Geschichte erst die zweite Frau, die in der Sparte "Beste Kamera" überhaupt nominiert worden ist.

Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch ist ebenfalls für einen Oscar nominiert. In der Kategorie "Bester Nebendarsteller" ist der Film mit Jesse Plemons und Kodi Smit-McPhee sogar gleich doppelt unter den Kandidaten. Und auch Kirsten Dunst steht als Nebendarstellerin zur Auswahl.

Viele Oscar-Nominierungen für "Dune", "King Richard" und "Belfast"

Viele Nominierungen gab es auch für "Dune" (10), "King Richard (8) und "Belfast" (7). Denis Villeneuves SciFi-Drama "Dune" dreht sich um den Kampf um die Herrschaft auf einen fiktiven Wüstenplaneten. Der Spielfilm "Belfast" handelt von der Kindheit des Regisseurs Kenneth Branaghs im entfesselten Nordirlandkonflikt der 60er-Jahre. Und in "King Richard" geht es um den Vater der beiden US-Tennislegenden Venus und Serena Williams, der im Film von Will Smith verkörpert wird.

Hans Zimmer und Gerd Nefzer mit Chancen auf den zweiten Oscar

Star-Komponist Hans Zimmer könnte eine weitere Oscar-Trophäe gewinnen. Der gebürtige Frankfurter holte am Dienstag mit der Filmmusik für das Science-Fiction-Drama "Dune" die zwölfte Oscar-Nominierung in seiner langen Hollywood-Karriere. Seine bisher einzige Oscar-Trophäe nahm der Wahl-Kalifornier 1995 für die Untermalung des Zeichentrickfilms "Der König der Löwen" entgegen. Mit der atmosphärisch-drohenden Filmmusik zu dem bildgewaltigen Science-Fiction-Film "Dune" hatte Zimmer im Januar bereits den Golden Globe in der Sparte "Beste Filmmusik" gewonnen.

Auch der Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer könnte einen weiteren Oscar holen. Er arbeitete an den bildgewaltigen Szenen von "Dune" mit. Der gebürtige Schwabe gewann bereits 2018 für "Blade Runner 2049" eine der begehrten Trophäen.

