Mads Mikkelsen über "The King's Land": "Ein epischer Film" Stand: 09.06.2024 13:30 Uhr Der Däne Mads Mikkelsen wurde für seine Rolle als Soldat Ludvig Kahlen im Historiendrama "The King's Land" als bester europäischer Schauspieler ausgezeichnet. Der Film wurde in Hamburg gefördert.

von Patricia Batlle

Soeben ist im Kino der neue Film mit dem dänischen Schauspieler Mads Mikkelsen ("Indiana Jones", "James Bond") angelaufen. Darin versucht der bereits altgediente Soldat Ludvig Kahlen, den Wilden Westen Dänemarks zu besiedeln und in Jütland die Heide urbar zu machen - ein eigentlich unmögliches Unterfangen. Die Figur ist historisch verbrieft. Doch trotz der königlichen Genehmigung stellt sich der Gutsherr Frederik De Schinkel gegen ihn, der die Gegend mit grausamer Willkür beherrscht.

Der 58-jährige Hollywoodstar Mikkelsen hat das Historiendrama des Regisseurs Nikolaj Arcel, mit dem er bereits in "Die Königin und der Leibarzt" gearbeitet hat, beim Filmfest Hamburg vorgestellt - und mit NDR Kultur über den Film gesprochen.

Mads Mikkelsen: "Er ist brutal, er ist hart und voller Leidenschaft"

"Es ist ein epischer Film, ein Teil der dänischen Geschichte, die bislang noch nicht so bekannt ist", erzählt Mikkelsen, der für die Rolle als bester europäischer Schauspieler 2023 ausgezeichnet wurde. Fast hätte der Film auch eine Oscar-Nominierung 2024 als bester internationaler Film erhalten, schaffte es aber von der Shortlist nicht in die Listen der fünf nominierten Filme. Mikkelsen sagt über seine Figur Ludvig Kahlen: "Er ist brutal, er ist hart, aber auch voll von dem, was wir heute als Leidenschaft bezeichnen würden: in Bezug auf die eigenen Ziele, in Bezug aufs Leben, in Bezug auf die Liebe."

Er ergänzt, es gehe um "einen Mann mit einer Mission. Sein Weg kreuzt den Weg einer Menge Leute - das macht seine Mission nicht leichter. Die Umstände machen das Erfüllen seiner Mission schwer - und er steht sich selbst im Weg."

Verfilmung eines Romans von Ida Jessen

Der epische Film hat einen modernen Roman als Vorlage: "The Captain and Ann Barbara" von Ida Jessen. Regisseur Nicolaj Arcel erzählt: "Mit Hilfe des brillanten Romans von Ida Jessen wollten Anders Thomas Jensen und ich eine große, epische Geschichte darüber erzählen, wie unsere Ambitionen und Wünsche unweigerlich scheitern, wenn sie alles sind, was wir haben." Über die Hauptfigur erklärt er: "Ludvig Kahlen wollte dem dänischen König beweisen, dass die Gegend als 'zivilisiert' gelten konnte. Das war damals eine komplett verrückte Idee - und zum Scheitern verurteilt."

Das Drama ist von der Moin Filmförderung gefördert worden, der Produzent Fabian Gasmia gebürtiger Schleswig-Holsteiner: "Ich bin am Molfsee bei Kiel aufgewachsen und mit elf nach Hamburg gezogen. Ich habe jahrelang in Hamburg eine Filmproduktionsfirma gehabt. Mit dem Projekt 'The King’s Land' ging es wieder Richtung Norden." Gasmia hat mit Arcel bereits für deutsch-dänische Koproduktionen zusammengearbeitet: "Bei allen Jussi-Adler-Olsen Filmen haben wir ein großes Team kennengelernt. Das haben wir wieder mit auf die Reise genommen, um 'The King's Land' auf die große Leinwand zu bringen."

VIDEO: Filmstar Mads Mikkelsen auf dem roten Teppich beim Filmfest (2 Min)

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm