Filmfest Venedig 2024 startet mit deutscher Beteiligung Stand: 28.08.2024 13:37 Uhr Beim 81. Filmfest Venedig gibt es deutsche Beteiligung: Die NDR Koproduktion, der Dokumentarfilm "Riefenstahl" von Andres Veiel läuft im Wettbewerb außer Konkurrenz. Die Hamburgerin Leonie Benesch spielt im Thriller "September 5" von Tim Fehlbaum mit. Beitrag anhören 6 Min

von Anna Wollner

Ab heute blickt die Filmwelt nach Italien, oder um genauer zu sein: auf den Lido in Venedig. Es startet die 81. Biennale. Das ist der inoffizielle Startschuss für die Filme, die im Herbst und Winter die Programmkinos dominieren und vielleicht auch den einen oder anderen Oscarpreisträger hervorbringen werden. 21 Filme laufen im Wettbewerb, die französische Schauspielerin Isabelle Huppert hat den Juryvorsitz. Auch die deutsche Regisseurin Julia von Hainz entscheidet in der Jury mit über den Goldenen und die Silbernen Löwen des Festivals.

AUDIO: 21 Filme im Wettbewerb von Venedig - Angelina Jolie ist dabei (3 Min) 21 Filme im Wettbewerb von Venedig - Angelina Jolie ist dabei (3 Min)

Michael Keaton, Winona Ryder und Jenna Ortega zur Eröffnung

Den Auftakt macht erst einmal "nur" die Fortsetzung von Tim Burtons Klassiker "Beetlejuice" von 1988, "Beetlejuice Beetlejuice". Regisseur Burton ist ein großer, kreativer Fantast, der es immer wieder schafft, das Publikum in seine eigenen Bilderwelten zu entführen, vor allem in dieses gruselig angehauchte Universum des Geists Beetlejuice. Ein Eröffnungsfilm braucht natürlich Stars. Der US-Regisseur liefert die mit Michael Keaton, Winona Ryder und Catherine O'Hara aus dem 36 Jahre alten Original - und dem Nachwuchs Jenna Ortega (bekannt aus "Wednesday").

Wenn man aber bedenkt, dass die Mostra in Venedig schon mit dem Musical "La La Land" mit Ryan Gosling und Emma Stone eröffnet hat, oder mit "Gravity" mit Sandra Bullock und George Clooney von Alfonso Cuarón, dann ist das doch ein gefälliger Film. Burtons Film läuft außer Konkurrenz.

Highlight Jukebox-Musical "Joker 2" mit Lady Gaga und Joaquin Phoenix

Das Highlight und der meist erwartete Film des Festivals ist eine weitere US-Produktion: "Joker 2 - Folie á deux", der kommenden Mittwoch gezeigt wird. Bereits der erste Teil lief in Venedig, auch mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle als Joker. Dieses Jahr bringt er Musikerin und Sängerin Lady Gaga mit, die Harley Quinn spielt. Es geht um diese ikonische, wahnsinnige Figur des Jokers, seine bürgerliche Identität Arthur Fleck, der - während er auf seinen Prozess wartet - die Musik in sich entdeckt. Das verspricht eine ungewöhnliche Fortsetzung: ein Jukebox-Musical.

Videos 2 Min Trailer des Films Jolie Joker a deu Die Welt des Wahnsinns von Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trifft in Gotham City auf Psychiaterin Harleen Quinzel (Lady Gaga), die unter Einfluss des Jokers zu Harley Quinn wird. 2 Min

Im Wettbewerb zu sehen ist auch der neue Film von Luca Guadagnino, die autobiographische Romanverfilmung "Queers" von William S. Burroughs mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Außerdem läuft dort "Babygirl" mit Nicole Kidman und Antonio Banderas um Machtverhältnisse und Sexualität am Arbeitsplatz von Halina Reijn. Altmeister Pedro Almódovar präsentiert sein englischsprachiges Debüt "The Room Next Door" mit Tilda Swinton und Julianne Moore in den Hauptrollen.

"Riefenstahl" läuft außer Wettbewerb

US-Star Angelina Jolie spielt in der deutsch-italienischen Koproduktion "Maria"die Opernsängerin Maria Callas, die der Chilene Pablo Larraín inszeniert hat. Daran beteiligt ist auch die Berliner Firma Komplizen Film, die bereits "Toni Erdmann" produziert hat. Außerdem steckt auch im griechischen Neo-Western "Harvest" deutsche Finanzierung.

Außer Konkurrenz läuft der von Sandra Maischberger produzierte und von Andres Veiel inszenierte Dokumentarfilm "Riefenstahl" über Leni Riefenstahl, eine NDR Koproduktion. Maischberger hatte sich nach dem Tod der umstrittenen Regisseurin um deren Nachlass bemüht und mit einem Team die vielen Kisten durchforstet - insgesamt mehr als 700. Der Film ist der Versuch einer Annäherung und mit der Premiere hier am Lido schließt sich ein Kreis, weil auch Leni Riefenstahl mit ihren Filmen am Lido war.

Leonie Benesch im Film über Terroranschlag auf Olympische Spiele von 1972

Was das deutsche Kino angeht, lohnt sich der Blick in die Nebenreihen. So läuft "September 5" des Schweizer Regisseurs Tim Fehlbaum ("Tides") in der Reihe Orizzonti. Dieser betrachtet den Terroranschlag bei den olympischen Spielen 1972 aus einem interessanten Blickwinkel: mit dem Fokus auf das US-amerikanische Journalistenteam des Senders ABC. Die Hamburgerin Leonie Benesch spielt in dem Thriller eine Hauptrolle. In der Nebenreihe "Settimana della Critica" hat Albrecht Schuch in einer deutsch-österreichischen Koproduktion die Hauptrolle: in der bitterbösen Gesellschaftssatire "Peacock" über den Wert von Freundschaft.

Den Goldenen Ehren-Löwen erhält dieses Jahr die US-Schauspielerin Sigourney Weaver. Die Festspiele enden mit der Preisverleihung am 7. September.

VIDEO: Interview mit Leni Riefenstahl (6 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 28.08.2024 | 08:10 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Filmfestival