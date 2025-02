Schauspielerin Leonie Benesch ist Teil der Oscars 2025 Stand: 26.02.2025 13:54 Uhr Die Hamburger Schauspielerin Leonie Benesch hat 2025 Chancen auf einen Oscar in Los Angeles. Der Film "September 5", in dem sie mitspielt, ist nominiert.

Die Erfolgsgeschichte der Hamburgerin Leonie Benesch geht weiter. Nachdem sie 2023 zum European Shooting Star gekürt wurde und eine Lola als Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in "Das Lehrerzimmer" gewonnen hat, ist sie 2025 auch Teil der Oscars. Doch bei der Oscarverleihung am 2. März 2025 kann sie nicht mit dabei sein, weil sie aktuell in Großbritannien dreht.

Die deutsche Produktion des Schweizer Regisseurs Tim Fehlbaum "September 5" mit der in Hamburg geborenen Hauptdarstellerin Leonie Benesch hat eine Nominierungen in der Kategorie "bestes Drehbuch" erhalten. In dem Film über das Olympia-Attentat 1972 in München spielt Benesch eine Dolmetscherin. "Es ist uns eine unglaubliche Ehre, nominiert zu sein und wir empfinden das als eine Auszeichnung für das gesamte Team hinter und vor der Kamera. Wir freuen uns sehr!", reagieren die zwei Autoren Fehlbaum und Moritz Binder auf die Nominierung.

Weitere Informationen Terror live im TV: Drama "September 5" über das Münchner Olympia-Attentat Der packende Film von Tim Fehlbaum erzählt die Geschichte aus der Sicht von Journalisten des amerikanischen Senders ABC. Er ist für einen Oscar nominiert. mehr

Film "Heldin": Leonie Benesch in der Hauptrolle

Leonie Benesch glänzt aktuell auch in der Hauptrolle von "Heldin" von der Schweizer Regisseurin Petra Volpe. Benesch spielt die Pflegekraft Floria. Ein wuchtiger Film über den Pflegenotstand und ein filmisches Denkmal an diesen Beruf. Zur Vorbereitung hat sie ein Praktikum in einem Kantonskrankenhaus in der Schweiz gemacht, ist eine Woche lang mitgelaufen und hat Erfahrungen gesammelt. "Die Schichten waren sehr unterschiedlich", erzählt Benesch.

European Shooting Star 2023

"Wie fühlt sich das wohl an? Ist man da wahnsinnig schnell? Ich weiß es nicht." Im Februar vor zwei Jahren ist das Gefühl nicht greifbar für Leonie Benesch - das Gefühl, European Shooting Star 2023 zu sein. "Einer meiner besten Freunde ist Joel Basman, der Schweizer Shooting Star war, als er 18 war", erzählt Leonie Benesch.

"Er meinte, es war für ihn damals komplett überfordernd, weil er überhaupt nicht wusste, mit wem er sich unterhalten soll. Ich glaube, er wusste einfach noch nicht, wie er sich das zunutze machen kann. Dadurch, dass ich jetzt 31 Jahre alt bin und schon vor zehn Jahren Filme gemacht habe, habe ich das Gefühl, ich freue mich auf diese Begegnung."

Weitere Informationen İlker Çatak über "Das Lehrerzimmer" und das Drehen in Hamburg Çataks für einen Oscar nominiertes Drama über eine engagierte Lehrerin ist in der Hansestadt gedreht. mehr

Auszeichnung nicht nur für Nachwuchsschauspieler*innen

Vielleicht liegt es am Begriff: Shooting Star, das klingt nach Nachwuchs, nach Jungschauspielerin am Anfang ihrer Karriere - und dabei steckt die 31-jährige Schauspielerin doch schon mittendrin. Ihren Durchbruch hatte sie 2009 mit "Das Weiße Band" von Michael Haneke. Bei den Dreharbeiten war sie 17, als der Film ins Kino kam 18.

Aber anstatt sich voll und ganz auf die Schauspielkarriere zu konzentrieren, hat Benesch erstmal Abitur gemacht und mit ihrer Zukunft gehadert: "Dann bin ich nach Berlin gezogen und war immer noch sehr verwirrt ob der seltsamen Aspekte unserer Branche. Ich wusste nicht, ob ich das wirklich will und bin dann aber Menschen begegnet. Ich dachte, es gibt ganz tolle Leute und es ist ein unglaublich spannender, schöner Beruf. Dann bin ich mit 22 an die Schauspielschule in London gegangen und war da bis ich 25 war. Dann habe ich noch mal drei Jahre Ausbildung gemacht - eine der besten Entscheidungen meines Lebens."

Leonie Benesch: Gestorben zur Musik von Hans Zimmer

Die Ausbildung in London hat sie geprägt für den internationalen Markt. Beneschs ausdrucksstarkes Gesicht kennen die Zuschauenden nicht nur aus der deutschen Erfolgsserie "Babylon Berlin", wo sie Greta Overbeck spielt, sondern auch aus internationalen Großproduktionen wie "Spy City", "In 80 Tagen um die Welt" oder "The Crown" - eine Serie, mit der sie sich ihren Schauspielwunsch aus Jugendtagen erfüllen konnte: "Ich glaube, ich war besessen von dem Gedanken, Schauspielerin zu werden, als ich 13 war. Ich habe 'Gladiator' geschaut und dachte, ich muss mal zum Hans Zimmer-Soundtrack sterben. Das habe ich dann auch gemacht und in 'The Crown' abgehakt. Aber die Leidenschaft fürs Spielen habe ich, glaube ich, beim 'Weißen Band' entdeckt, weil ich da Unterricht hatte, Acting Coaching für die Rolle richtig an der Schauspielschule."

Weitere Informationen "Das Lehrerzimmer": Preisgekröntes Drama um moralische Zwickmühle Regisseur İlker Çatak hat ein abgründiges Drama über eine Lehrerin inszeniert, die in einer moralischen Zwickmühle landet. Es war die deutsche Oscar-Hoffnung. mehr

Zwei Berlinale-Premieren mit Leonie Benesch

Ihre Leidenschaft fürs Schauspiel hat sie auf der Berlinale nicht nur als European Shooting Star unter Beweis gestellt, sondern auch auf der großen Leinwand. Gleich zwei Projekte von ihr hatten während des Filmfestivals Premiere: die Serienadaption des Bestsellers "Der Schwarm" und das eindringliche Drama "Das Lehrerzimmer" über eine Lehrerin, die immer nur das Beste will. Zwei vollkommen unterschiedliche Projekte: das eine, eine große internationale Koproduktion, das andere ein kluger Beitrag zu unserer derzeitigen Debattenkultur.

An rote Teppiche und Pressetrubel wird sie sich wohl weiter gewöhnen müssen. "Es kommt immer drauf an, mit wem man das macht und wie ausgeruht man ist", sagt Benesch. "Aber es hat mich in der Vergangenheit schon auch komplett überfordert und dann ist es nicht cool. Aber es sieht alles so aus, als könnte das hier einen Haufen Spaß machen."

2023: Lola als Beste Hauptdarstellerin in "Das Lehrerzimmer"

Die Deutsche Filmakademie hat am 12. Mai 2023 Leonie Benesch als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet - und dem Drama "Das Lehrerzimmer" von İlker Çataks unter anderem die Lola in Gold als bester Film verliehen. Benesch war neben Sandra Hüller in "Sisi & ich" von Frauke Finsterwaler und Zar Amir Ebrahini im Thriller "Holy Spider" nominiert.

AUDIO: "Das Lehrerzimmer": Hintergründe zum Hamburger Film von İlker Çatak (3 Min) "Das Lehrerzimmer": Hintergründe zum Hamburger Film von İlker Çatak (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 24.02.2025 | 06:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Porträt Spielfilm