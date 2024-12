Filme 2025: Diese Highlights bietet das neue Kinojahr Stand: 28.12.2024 06:00 Uhr Was das neue Jahr bringen wird, kann noch keiner vorhersagen. Aber eines lässt sich jetzt schon feststellen: Es wird gute Filme geben im Jahr 2025! Dazu gehören "Avatar 3", "Amrum" von Fatih Akin und "Wicked 2", "Mickey17" sowie "Downton Abbey 3" und "Zoomania 2".

von Walli Müller, Patricia Batlle

Mit den Kino-Abo-Modellen Cineville und Cinfinity, die im vergangenen Herbst eingeführt wurden, können Sie gleich eine Flatrate dafür buchen. Auf diese Filme dürfen sich Filmfans im neuen Kino-Jahr freuen.

Robbie Williams eröffnet mit seiner selbst erzählten Film-Biographie "Better Man" (2.1.) das cineastische Jahr und setzt gleich ein doppeltes Ausrufezeichen: Denn seinen Part übernimmt im Film ein CGI-Schimpanse!! Das wird nicht mal Timothée Chalamet toppen können, der Ende Februar Bob Dylan in "Like A Complete Unknown" (27.2.) verkörpert. Sehr bekannt - seit mehr als 100 Jahren - ist hingegen Friedrich Wilhelm Murnaus Klassiker "Nosferatu". Horror-Spezialist Robert Eggers hat sich seit Jahren mit dem Stummfilm-Original beschäftigt und in seinem Update von "Nosferatu" Bill Skarsgård zum schaurigen Blutsauger Graf Orlok verunstaltet (2.1.).

Gequälte Künstler-Seelen: Maurice Ravel und Maria Callas auf der Leinwand

Gequälte Künstler-Seelen - das ist ein ergiebiger Film-Stoff, auch auf dem Feld der Klassik. Wie der arme Maurice Ravel von der zeitgenössischen Kritik verrissen und von Selbstzweifeln zerfressen wird, obwohl er wie kein anderer den Rhythmus des anbrechenden Industrie-Zeitalters einfängt, erzählt "Boléro" (Start: 6.3.). Der ringende Komponist ahnt ja nicht, dass er den Greatest Hit der Klassik-Geschichte liefern wird. Maria Callas dagegen hat sich daran gewöhnt, als "Die Göttliche" verehrt zu werden - und leidet umso mehr am Verlust ihrer Stimme. Angelina Jolie verkörpert die Opern-Legende in Pablo Larraíns Film-Porträt ihrer letzten Woche vor dem Tod in "Maria" (Start: 6.2.). Ein Journalist fragt sie: "Erzählen Sie mir, wie es sich angefühlt hat, auf der Bühne zu stehen". Sie sagt: "Ein Hochgefühl, ein Rausch."

Auch dieses Jahr kommen ein paar alte Bekannte zurück ins Kino: "Paddington" Bär zum Beispiel, der sich in einem dritten Film-Abenteuer auf die Suche nach seinen Wurzeln in Peru begibt (Start: 30.1.). Und "Bridget Jones" ist - nach zwischenzeitlich erreichtem Liebesglück - wieder Single. Willkommen im Zeitalter der Dating-Apps. "Verrückt nach ihm" heißt der vierte Teil (Start: 27.2.), der natürlich nicht denkbar wäre ohne die inzwischen 55-jährige Renée Zellweger in der Hauptrolle.

Viel Action Kino, Oscar-Anwärter und ein Monumentalfilm

Mit Brady Corbets fiktiver Biografie eines ungarischen Bauhaus-Architekten "Der Brutalist", der sich in den USA ein neues Leben aufbaut, kommt ein Monumentalfilm ins deutsche Kino (30.1.). Adrien Brody glänzt in der Hauptrolle als Künstler. Seinen ersten Ausflug ins Marvel-Universum unternimmt Harrison Ford in "Captain America - Brave New World" (13.2.). Ein kleiner Independentfilm um auf Gälisch rappende Sänger in der Formation "Kneecap" ist ein Publikumsliebling. Die irische Komödie (23.1.), besetzt mit den realen Musikern, hat Chancen auf den Oscar als bester internationaler Film. Spionagekino gibt es von Steven Soderbergh in "Black Bag - Doppeltes Spiel" (13.3.) mit Agentin Cate Blanchett, und Rachel Zegler versucht sich als "Schneewittchen" im gleichnamigen Musical (20.3.). Mit Spannung erwartet wird auch "Mickey 17": der erste Film von Oscar-Preisträger Bong Joon-ho seit seiner Gesellschaftssatire "Parasite". Der Sci-Fi-Film mit Robert Pattinson, Toni Colette und Mark Ruffalo um Klone auf einer Raumstation basiert auf dem 2022 erschienenen Roman "Mickey7" von Edward Ashton (17.4.).

Blockbuster mit Tom Cruise, "Superman" und "Downton Abbey 3"

Tom Cruise schuldet uns noch eine Fortsetzung: "Mission Impossible - The Final Reckoning" heißt Teil 8 und kommt Ende Mai in die Kinos (Start: 21.5.). Jack Black zeigt sich erneut von seiner komischen Seite in "Ein Minecraft-Film" (3.4.), im Sommer folgen neue Kapitel von "Jurassic World" (2.7.), den "Fantastic Four" (24.7.) und "Superman" (10.7.). Im Herbst gibt's ein Wiedersehen mit den Tieren aus dem Animationserfolg "Zoomania" in "Zoomania 2".

"Downton Abbey"-Fans dürfen sich auf einen dritten Kinofilm der noblen Herrschaften freuen (Start: 11.9.). Wenn auch etwas fehlen wird ohne die spitzzüngige Lady Violet, die in Teil 2 noch ein letztes Mal von der jüngst verstorbenen Maggie Smith verkörpert wurde, die im letzten Film als Lady Violet empfahl: "Frauen wie uns unterteilt man in zwei Kategorien: Drachen und doofe Gänse. Du musst dafür sorgen, dass man Dich für einen Drachen hält."

Deutsche Filme von Tom Tykwer und Fatih Akin

Aus deutscher Sicht besonders interessant dürfte sein: das Kino-Comeback von Regisseur Tom Tykwer, der jahrelang mit der Erfolgsserie "Babylon Berlin" beschäftigt war. Sein Drama "Das Licht" (Start: 20.3.) wird im Februar die Berlinale eröffnen und eine dysfunktionale Berliner Familie zeigen, die von der neuen syrischen Haushälterin zu einem neuen Miteinander animiert wird.

Fatih Akin hat mit "Amrum" (Start: 9.10.) die Kindheitserinnerungen des Regie-Kollegen Hark Bohm verfilmt; und auch "Oh Boy"-Regisseur Jan Ole Gerster zog es auf eine Insel: In "Islands" (Start: 8.5.) wird Sam Riley als Tennislehrer auf Fuerteventura in eine gefährliche Liebschaft und einen Todesfall verwickelt. Tierisch wird's in der Neuverfilmung von "Momo" (25.9.) mit ihrer Schildkröte Kassiopeia und im vierten Abenteuer der "Schule der Magischen Tiere" (2.10.).

"Avatar 3", "Kanu des Manitu" und "Wicked 2" zum Jahresende

Opulent wird’s dann wieder gegen Weihnachten im Kino. Das Film-Musical "Wicked" wird in Teil 2 zu Ende erzählt (Start: 20.11.). "Der Medicus" von 2013 bekommt eine Fortsetzung (Start: 25.12.), und James Camerons "Avatar" geht in Runde drei mit "Fire and Ash" (Start: 17.12.) und neuen faszinierenden Charakteren und Bilder-Welten vom Planeten Pandora. Die Steigerung von Familie ist Blutsbrüderschaft! Kein Blatt passt zwischen Apachen-Häuptling Abahachi und seinen Blutsbruder Ranger - bis sie sich dann garantiert doch wieder in die Haare kriegen in "Das Kanu des Manitu" (Start: 14.8.). Die Fortsetzung von Michael "Bully" Herbigs Erfolgskomödie "Der Schuh des Manitu" ist für August angekündigt und wird - 23 Jahre später - den Tonfall etwas der Zeit anpassen müssen. Wie Winnetou-Parodie heute politisch korrekt geht, darauf darf man doch wirklich gespannt sein.

"Dune 3" und ein Kinofilm über die "Peaky Blinders"

Noch keinen Starttermin haben bereits abgedrehte Filme, die aber im Laufe des Jahres ins Kino kommen. Darunter ist der neue Film von Jim Jarmusch ("Father Mother Sister Brother"), ein Spielfilm mit Cillian Murphy als Auskopplung der Birmingham-Serie "Peaky Blinders"; ein drittes Kapitel der erfolgreichen Krimis "Knives Out" von Rian Johnson mit Daniel Craig, eine Fortsetzung von "Dirty Dancing" - und natürlich die Fortsetzung des Blockbusters "Dune" mit Florence Pugh, Zendaya und Timothée Chalamet. In Teil drei von Regisseur Denis Villeneuve kommen dunklere Teile von Paul Artreides (Chalamet) zum Vorschein. Auch von Paul Thomas Anderson ("There Will Be Blood") steht ein Kinofilm in den Startlöchern, der Titel steht noch nicht fest.

Das Kinojahr 2025 - Filmübersicht Start Titel Regie Genre 2.1. Nosferatu Horror / Robert Eggers Better Man Komödie / Michael Gracey 9.1. September 5 Thriller /Tim Fehlbaum 16.1. Elternabend Drama / Halfdan Ullmann Tøndel 23.1. Kneecap Komödie, Musikfilm / Rich Peppiatt 30.1. The Brutalist Drama / Brady Corbet Paddington in Peru Kinderfilm / Dougal Wilson 6.2. Maria (Callas) Drama / Pablo Larraín 13.2. Captain America - Brave New World Action / Julius Onah Wunderschöner Drama / Karoline Herfurth 27.2. Bridget Jones - Verrückt nach ihm Komödie / Michael Morris Like A Complete Unknown Drama, Musikfilm / James Mangold 6.3. Boléro Biografie / Anne Fontaine Niki Drama / Céline Sallette 13.3. I’m still here Drama / Walter Salles 13.3. Ein Tag ohne Frauen Dokumentarfilm Black Bag - Doppeltes Spiel Action / Steven Soderbergh 20.3. Das Licht Drama / Tom Tywker Schneewittchen Musical / Marc Webb 3.4. Ein Minecraft-Film Fantasy Realfilm/ Jared Hess Horizon 2 Western / Kevin Costner 17.4. Mickey17 Sci-Fi / Bong joon-ho 30.4. Thunderbolts Action / Jake Schreier 8.5. Islands Drama / Jan-Ole Gerster 21.5 Mission Impossible The Final Reckoning Action / Christopher McQuarrie 12.6. Drachenzähmen leicht gemacht Realfilm! Fantasy / Dean DeBlois 2.7. Jurassic World: Die Wiedergeburt Action / Gareth Edwards 107. Superman Action / James Gunn 24.7. The Fantastic Four: First Steps Action / Matt Shakman 11.9. Downton Abbey 3 Geschichte / Simon Curtis 25.9. Momo Fantasy / Christian Ditter 2.10. Schule der Magischen Tiere 4 Fantasy / Simon Curtis 9.10. Amrum Drama / Fatih Akin 20.11. Wicked 2 - For Good! Musical / Jon M. Chu 27.11. Zoomania 2 Action, Komödie / Byron Howard 17.12. Avatar 3 - Fire and Ash Fantasy, Action / James Cameron 25.12. Der Medicus 2 Historienfilm / Philipp Stölzl

