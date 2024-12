"Avatar 3 - Fire and Ash": Film über Navi "Ash People"- kommt 2025 Stand: 29.12.2024 11:20 Uhr 2022 zog das Abenteuer "Avatar 2" fast neun Millionen Zuschauer ins Kino. Regisseur James Cameron bringt nun am 17. Dezember 2025 "Avatar 3 - Fire and Ash" auf die Leinwand. Hier gibt es neue Fotos der Welt von Pandora.

von Patricia Batlle

"Es wird einige neue Rollen im Film geben", sagte Hauptdarstellerin Zoe Saldaña im Sommer 2024 bei einem Promo-Event zum Film, "bei denen wird es um das Element Feuer gehen. Die Sully-Familie wird vor neue Herausforderungen gestellt - mitsamt aller bereits bekannter Elemente auf Pandora". Die Schauspielerin ist aktuell im großen Abräumer der Europäischen Filmpreise zu sehen, dem Melodram "Emilia Pérez", der Oscar-Hoffnung aus Frankreich.

Sam Worthington, Hauptdarsteller als Held Jake Sully, erzählt, es sei ein wahr gewordener Traum, wie viele Menschen diese Abenteuer lieben würden. Gleichzeitig beklagt er sich scherzhaft über die Arbeitsmoral des Regisseurs, Drehbuchautors und Produzenten James Cameron: "Selbst, wenn der Film erschienen ist, arbeitet er immer noch weiter daran."

Neuer Navi-Clan in "Avatar 3": Feuer-Navi mit dunkleren Seiten

Wie James Cameron bereits in einem Interview mit dem französischen Medium "20 Minutes" erzählte, wird in "Avatar 3" auch ein neuer Avatar-Clan eingeführt. Nach dem Wald-Clan der Omaticaya (aus Teil 1) und dem See-Clan der Metkayina (aus Teil 2) soll der Navi-Clan "Ash People", deutsch in etwa "Asche-Clan" eingeführt werden.

In "Avatar 3" würden neue Aspekte der Navis gezeigt - andere als die bisherigen. "Das Feuer wird von den 'Ash People' vertreten sein. Ich möchte die Navi von einer anderen Seite zeigen, denn bislang habe ich nur die guten Seiten der Navi vorgestellt", so Cameron. "In den bisherigen Filmen gab es Beispiele für schlechte Menschen und Beispiele für gute Navis. In 'Avatar 3' wird es genau andersherum sein. Wir werden neue Welten erkunden, außerdem werden wir die bekannten Hauptfiguren noch besser kennenlernen," wird Cameron im Branchenblatt "Variety" zitiert. "Ich kann sagen: Die letzten Teile werden die besten. Die anderen waren eine Einführung, eine Art, den Tisch zu decken, bevor der Hauptgang serviert wird."

James Cameron: Neue Erzähler in den "Avatar"-Fortsetzungen

Der Großteil von "Avatar 3 - Fire and Ash" ist seit langem abgedreht. Ursprünglich sollte er in diesem Dezember in die Kino kommen, wurde jedoch auf Dezember 2025 verschoben. Der Produzent Jon Landau hatte auf den Sozialen Medien die Verschiebung damit begründet, dass sowohl das Filmteam als auch das Publikum nur höchste Standards erwarten würde. Es dauere daher noch bis zum nächsten Jahr, um das neue Kapitel zu lancieren.

Die langjährigen Vorbereitungen zu den 16 Monate dauernden Dreharbeiten zu "Avatar 2 - The Way of Water" in Neuseeland - ob unter Wasser oder mit der Motion-Capture-Technik vor dem Greenscreen - hatten 2022 bereits den Großteil der Szenen für die Fortsetzung beinhaltet.

Wie der mittlerweile 70 Jahre alte Regisseur, Produzent und Drehbuchautor James Cameron bereits 2023 im US-Podcast "Edibow" verraten hatte, wird es in "Avatar 3" sowie in dem vierten und fünften Kapitel jeweils eine neue Erzählstimme geben. "In Film eins und zwei war Jake unser Erzähler. Wir haben nun in allen weiteren Filmen einen neuen. Jedes Kapitel wird aus einer anderen Perspektive erzählt", sagte der kanadische Künstler.

Laut Daten des "Hollywood Reporter" liegen allein die Produktionskosten für "Avatar 2" wohl bei etwa 350 Millionen US-Dollar - ohne mindestens ebenso großes Marketingbudget. Damit dürfte "The Way of Water" als einer der teuersten Filme aller Zeiten gelten. Weltweit hat er mehr als zwei Milliarden US-Dollar eingespielt.

Wie Cameron, der von den USA nach Neuseeland gezogen ist, im "Hollywood-Reporter"-Interview weiter erzählt hat, sieht der weitere Plan für die "Avatar"-Reihe so aus: "Avatar 3" ist zum Großteil abgedreht. Teil 4 ist für 2029 geplant - einige Passagen sind bereits abgedreht. Und für Teil 5 gibt es bereits ein Drehbuch: "Es ist alles aufgeschrieben, von vorn bis hinten: vier Drehbücher - und das Design steht", sagt der Kanadier.

Kinostart für "Avatar 3" am 17. Dezember 2025

Der US-Start für "Avatar 4" ist der 19. Dezember 2025. Damit liegt er zwei Tage hinter dem deutschen Kinostart. Der Verband der Filmverleiher führt die deutschen Startermine so auf:

Voraussichtliche Starttermine der kommenden "Avatar"-Filme "Avatar 3": 17. Dezember 2025

"Avatar 4": 19. Dezember 2029

"Avatar 5": 17. Dezember 2031

Inhalt von "Avatar 4" noch unbekannt

Höchstwahrscheinlich bleibt der Fiesling der nächsten Teile der Avatar von Colonel Miles Quaritch, gespielt von Stephen Lang. Im vierten Kapitel dann mit noch unbekanntem Titel - obwohl er Gerüchten zufolge "The Seed Bearer" lauten könnte - dürfte es weiterhin um die Kernfamilie um Jake Sulley (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldaña, aktuell zu sehen im französischen Oscar-Kandidaten "Emilia Pérez) gehen, sowie um die rätselhafte Vaterschaft der Teenagerin-Na'vi Kiri (Sigourney Weaver) und um Spider (Jack Champion). Letzterer ist seit "Way of Water" Teil der Sully-Familie. Auch Kate Winslet und Cliff Curtis als Anführerin und Anführer des maritimen Avatar-Clans Metkayina dürften wieder eine Rolle spielen, da viele der abgedrehten Szenen unter Wasser spielen - und sie in den offiziellen Filmcredits der Branchenwebsites aufgeführt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 01.01.2025 | 07:55 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm