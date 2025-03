Maurice Ravel zum 150. Geburtstag - Meister der flirrenden Klangfarben

Stand: 04.03.2025 17:10 Uhr

Maurice Ravel wurde am 7. März 1875 im französischen Ciboure geboren und ist am 28. Dezember 1937 in Paris gestorben. Der Komponist gilt als Meister des französischen Impressionismus - dabei hat ihn vor allem ein ostentativ gleichbleibender Rhythmus weltberühmt gemacht.