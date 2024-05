"Maxton Hall", "Oderbruch", "Bridgerton 3": Spannende Serien in 2024 Stand: 01.05.2024 08:31 Uhr 2024 bringt große Serien, darunter "Masters of the Airs" von Steven Spielberg, die neue Staffel "Bridgerton", "The Regime" mit Kate Winslet, "Kleo" mit Jella Haase, "Player of Ibiza" und "Ripley" und "Maxton Hall".

von Nils Dampz, Anna Wollner

Der Drehbuchautoren- und Schauspielerstreik in den USA hat sich auch auf die Serien in 2024 ausgewirkt, denn die Arbeit lag fast ein halbes Jahr brach. Aber auch sonst scheint der Peak des Serienbooms erreicht, gerade was deutsche Serien angeht. Viele Projekte sind eingestampft worden. "Sky" beziehungsweise "Wow" hatten sich mit Eigenproduktionen wie "Der Pass" und "Das Boot" durchaus einen Namen gemacht, drehen nun aber kaum mehr, kaufen nur noch ein - immerhin meist beim US-Qualitätssender "HBO". Auch "Warner TV" hat keine eigenen Projekte mehr, andere Streamer reduzieren ihr Angebot. Der Markt ist übersättigt und auch unübersichtlich. Vieles geht unter: auch Leuchtturmprojekte und Serien, für die viel Werbung gemacht wird. Eine Übersicht, welche hochkarätige und spannende Serien 2024 die Aufmerksamkeit lohnen und von sich zu sprechen machen.

"Masters of the Air" - neue Spielberg-Serie seit 26. Januar bei "AppleTV+"

Wenn die (ausführenden) Produzenten Steven Spielberg und Tom Hanks heißen, ist die Aufmerksamkeit hoch, die Erwartungen sowieso. Thema ihrer neuesten, neunteiligen Serie ist wieder der Zweite Weltkrieg. Mit "Band of Brothers", "Der Soldat James Ryan" oder "The Pacific" haben sie ja schon viel Erfahrung.

In "Masters of the Air" geht es um das Innenleben einer Gruppe junger US-Bomberpiloten, die 1943 gegen Nazideutschland kämpft. Eine der Hauptrollen hat "Elvis"-Darsteller Austin Butler. Die bildgewaltige, fast 250 Millionen Dollar teuren Serie ist angelehnt auf dem gleichnamigen Sachbuch von Donald L. Miller.

"Expats" - Serie mit Nicole Kidman seit 26. Januar bei "Amazon Prime"

Im Januar ist Nicole Kidman in der Serie "Expats" zu sehen. Eine Serie über drei Expats (Auswärtige) in Hong Kong, deren Wege sich nach einer Familientragödie kreuzen: Die drei US-Amerikanerinnen begegnen sich auf einer Geburtstagsfeier, bei der klar wird, dass sie etwas Geheimnisvolles aus ihrer Vergangenheit verbindet. Die liebevoll ausgestattete und hochkarätig besetze Serie mit Nicole Kidman basiert auf einen Roman: "The Expatriates" von Janice Y. K. Lee. Lulu Wang ("The Farewell") führte bei den sechs Episoden Regie. Sie läuft ab 26. Januar bei "Amazon Prime".

"The Lady in the Lake" (Apple TV+) und "The Regime" bei "Sky"

Natalie Portman wiederum spielt in "The Lady in The Lake" eine obsessive Journalistin in Baltimore. Die Literaturverfilmung eines Romans von Raymond Chandler spielt in den 1960er-Jahren. Es ist ein klassischer Krimi-Stoff, Starttermin auf dem Sender "Apple TV+" ist am 19. Juli.

Politisch ist es in der britischen HBO-Show "The Regime", die seit 3. März bei "Sky" zu sehen ist. In der Dramaserie wird Kate Winslet zur Regentin eines fiktiv autokratischen Staates und gerät mit vielen europäischen Akteuren in Konflikt. Neben Winslet in dieser politischen Thriller-Serie sind Matthias Schoenaerts, Andrea Riseborough und Hugh Grant zu sehen, Regie führte Stephen Frears.

"One Day": Romantische Serie auf Netflix

Bei der Serie "One Day" gibt es schon erste Vergleiche zur Ausnahmeserie "Normal People". In der Geschichte nach einem Bestseller-Roman von David Nichols treffen sich zwei Liebende immer wieder am gleichen Tag eines Jahres, finden aber nie zueinander. Es gab bereits eine katastrophale Verfilmung, als serieller Stoff taugt das mehr. Zu sehen seit 8. Februar auf Netflix.

Neue Staffeln von "True Detective" seit 14. Januar und "Bridgerton" ab 16. Mai

"Bridgerton" geht in die nächste Runde. Die dritte Staffel der soapigen Serie um ein britisches Adelshaus im 18. Jahrhundert startet am 16. Mai auf Netflix. Serienliebhaber dürfen gespannt sein, was sich Serienschöpferin Shonda Rhimes wieder für royale Absurditäten ausgedacht hat: alles andere als historisch korrekt. Ich freue mich auf die vierte Staffel "True Detective" (seit 14. Januar auf "Wow"). Das Format hat den Serienboom vor ein paar Jahren mitkreiert, das Bingewatchen, und hat das Folgengucken am Stück salonfähig gemacht. Es ist allerdings die erste Staffel, die nicht vom ursprünglichen Serienschöpfer geschrieben wurde. Jodie Foster und Kali Reis müssen hier das Verschwinden von sechs Leuten in einem Forschungszentrum aufklären.

"Kleo": Wann kommt Staffel 2?

Fans der Netflix-Serie "Kleo" dürfen sich ebenfalls auf eine neue Staffel freuen. Die Action-Thriller-Serie wird von den Machern von "4 Blocks" (Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad) produziert und handelt von einer Stasi-Spionin, die des Hochverrats bezichtigt wird. Als sie nach dem Fall der Mauer auf freien Fuß kommt, beginnt sie ihren persönlichen Rachefeldzug. Die Hauptrolle spielt Grimmepreis-Trägerin Jella Haase. Ein genaues Datum für die Fortsetzung ist noch unbekannt. Die Staffel ist aber bereits im vergangenen Jahr abgedreht worden.

"Oderbruch" seit 19. Januar in ARD Mediathek, "Testo" seit Februar in ARD Mediathek

Die Öffentlich-Rechtlichen Sender stehen der Konkurrenz mittlerweile in nichts nach. Im Januar startete eine Mystery-Serie im Ersten, die in einem der entlegensten Gegenden Deutschlands spielt: "Oderbruch", seit 19. Januar in der ARD. Die Mysteryserie mit Karoline Schuch, Felix Kramer und Lucas Gregorowicz über einen Leichenfund in der Nähe der polnischen Grenze verbindet das Crime-Genre mit einem jahrhundertealten Mythos. Das gab es in der Kombination in einer deutschen Serie so bisher noch nicht.

Kida Kodr Ramadan, der vor einem Jahr mit "Asbest" überzeugt hat, legt mit "Testo" nach - und mit einem experimentellen Ansatz. Die Serie, ab Februar in der ARD Mediathek hat sieben Folgen und spielt komplett innerhalb einer Bank bei einem Überfall. Fünf Gangster, sechs Geiseln - und alle Schauspielenden um Frederick Lau, Stipe Erceg, Nicolette Krebitz und Ramadan selbst improvisieren.

