Cannes Preisgala jetzt live: Wer erhält die Goldene Palme? Stand: 27.05.2023 19:55 Uhr Heute wird bekannt, wer die Palmen des Filmfests Cannes erhält, der rote Teppich der Gala läuft jetzt. Jurypräsident Ruben Östlund wird ab 20.30 Uhr die Sieger des Wettbewerbs mit der Jury verkünden.

von Patricia Batlle

21 Beiträge konkurrierten seit dem 17. Mai um Auszeichnungen des Festivals in Cannes. Die Preisverleihung läuft aktuell auf dem roten Teppich zum Kino Grand Palais Lumière an der Croisette und wird live auf dem offiziellen Kanal von Cannes übertragen. Nach der Preisgala läuft im Saal der Abschlussfilm "Elemental", der neue Animationsfilm aus dem Hause Pixar.

Stars wie Jane Fonda, Orlando Bloom, Quentin Tarantino, John C. Reilly und Song Kang-ho ("Parasite") und Zar Amir Ebrahimi ("Holy Spider") werden im Laufe der Gala die Goldene und die Silbernen Palmen überreichen.

Favoriten für die Goldene Palme: "The Zone of Interest" und "Perfect Days"

Zu den Favoriten in Fachkreisen gehören unter anderem das neue Drama des Finnen Aki Kaurismäki "Fallen Leaves" sowie das kontemplative Alltagsdrama "Perfect Days" von Wim Wenders. Daneben gelten gleich zwei Filme mit der 45-jährigen Sandra Hüller in der Hauptrolle als Mitfavoriten: "Anatomy of a Fall" der Französin Justine Triet, ein Gerichtsdrama um den Tod des Gatten einer Autorin, und "The Zone of Interest". Das Drama des Briten Jonathan Glazer handelt von KZ-Kommandant Rudolf Höß und seiner Frau: Vor den Toren von Auschwitz pflegen sie ein Familienidyll, welches das wenige Meter entfernte Leid eiskalt ausblendet.

Auch Wim Wenders hat mit seinem Drama "Perfect Days", einer Meditation über das Leben, indem er einem Toilettenputzer in Tokio bei seinem Alltag folgt, großes Kritikerlob erhalten und zählt zu den Top-Anwärtern auf die Goldene Palme. Altmeister wie Todd Haynes mit der Tragikomödie "May December" und Alice Rohwacher mit ihrem Spielfilm voller magischem Realismus über Grabräuber "La Chimera" könnten ebenfalls eine Palme mit nach Hause nehmen.

Zu der Jury des zweifachen Palmensiegers Ruben Östlund, der letztes Jahr mit "Triangle of Sadness" den Wettbewerb gewann, gehören etwa die Schauspieler Brie Larson, Denis Ménochet und Paul Dano sowie die Regisseurin und Palmensiegerin Julia Ducournau ("Titane").

Wim Wenders hatte am Anfang des Festivals seinen Dokumentarfilm über den Maler Anselm Kiefer in 3D gezeigt, "Anselm". Der Regisseur und der Künstler Anselm Kiefer stellten den beeindruckenden Film persönlich bei der Weltpremiere vor, anschließend reiste der Maler unmittelbar zu seinen Ateliers in Frankreich zurück.

