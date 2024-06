"Barcelona for Beginners": Serie über Helikopter-Eltern in ARD Mediathek Stand: 22.06.2024 20:38 Uhr Die Serie "Barcelona for Beginners - Familie und andere Katastrophen" in der ARD Mediathek ist eine bittersüße Komödie über Helikopter-Eltern in Spanien. Folgen 4-8 laufen am 28. Juni ab 22.30 bei ONE.

Die Komödie (im Original "This is not Sweden"), perfekt ausbalanciert zwischen "cringem" Humor und Emotionen, erzählt von den Turbulenzen einer jungen Familie, die auf die Hügel hinter Barcelona zieht, um für den Nachwuchs ein perfektes Umfeld zu schaffen. Ein tragisches Ereignis stellt ihr Leben auf den Kopf. Der Achtteiler wurde mit dem Prix Europa für die beste Serie ausgezeichnet, Aina Clotet bekam beim Festival "Cannes Series" 2024 den Preis als beste Hauptdarstellerin. Regie führten Aina Clotet, Mar Coll, Celia Giraldo und Sara Fantova. Alle Folgen sind nun in der ARD Mediathek.

Serie zwischen Chaos und Elterntherapie

Mariana (Aina Clotet) und Samuel (Marcel Borràs) ziehen in die grünen Hügel von Barcelona, um ihren Kindern eine idyllische Gemeinschaft mit anderen Familien zu schaffen. Während Mariana beruflich nochmals durchstarten will, kümmert sich IT-Fachmann Sam um die Kinder. Besonders die sechsjährige Lia macht ihm dabei Probleme, weil sie neuerdings beißt. Gemeinsam mit den Nachbarn gründen Mariana und Sam eine Elterntherapiegruppe.

Einzig die schwedische Nachbarin, bei der alles noch ein bisschen perfekter zu sein scheint, nimmt nicht daran teil. In der vermeintlich heilen Welt bricht das Chaos aus, als sich ausgerechnet der Sohn der Schwedin aus dem Fenster stürzt. Bei Mariana melden sich daraufhin lange verdrängte Ängste.

Zum Ensemble gehören: Aina Clotet (Mariana), Marcel Borràs (Samuel), August Wittgenstein (Olivier Karlson) und viele andere nach Drehbuch von Valentina Viso, Dani González und Aina Clotet.

Sendetermine auf ONE Sendetermine bei ONE

21. Juni, ab 22.30 Uhr , Folgen 1-4

, Folgen 1-4 28. Juni, ab 22.30 Uhr , Folgen 5-8

, Folgen 5-8 Sendetermine im NDR Fernsehen (voraussichtlich)

(voraussichtlich) 24. Juli, Folgen 1-2

31. Juli, Folgen 3-4

7. August, Folgen 5-6

14. August, Folgen 7-8

Produziert wurde der Achtteiler von den beiden spanischen Firmen Funicula Films, Nanouk Films und der schwedischen Anagram Films für die europäischen öffentlich-rechtlichen Sender RTVE (Spanien), TV3 (Spanien/Katalonien), den NDR, für SVT (Schweden) und YLE (Finnland). Produzent*innen sind Marta Baldó, Aina Clotet, Marc Clotet, Jan Andreu, Sergi Cameron und Bonaventura Durall. Die Redaktion beim NDR hat Sabine Holtgreve.

