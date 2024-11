Die Serienchecks der Woche Stand: 14.11.2024 08:50 Uhr Unsere Serienexpertin Jule hat diese Woche für euch die Serien "Axel Cross" und "Turmschatten" gecheckt.

Seriencheck: "Axel Cross"

Im Stream auf: Prime Video

Genre: Detektivserie, Krimiserie

Worum geht’s? Alex Cross ist ein forensischer Psychologe und Ermittler, der sich wie kein Zweiter in die Täter, die er verfolgt, hineindenken kann. Gemeinsam mit seinem besten Freund und Partner Detective John Sampson versucht Alex Cross Fälle zu lösen - unter anderem den Mord an Emir, der für Unruhen in der Stadt sorgt. Gleichzeitig versucht er noch herauszufinden, wer seine Frau vor einem Jahr ermordet hat und nun in sein Haus einbricht und ihn und seine zwei Kinder bedroht.

Für Fans von: "Sherlock Holmes", "Jack Reacher"

Jules ganz persönliche Gedanken zu "Axel Cross":

Alex Cross tritt direkt mal selbstbewusst und charmant auf in Folge 1, dem Mann macht keiner so leicht was vor.



Rassismus ist von der ersten Folge an großes Thema.



Cross ist witzig und intelligent, gibt mir direkt Sherlock Holmes Vibes.



Der Mörder erinnert etwas an Hannibal Lecter.



Spannende Serie mit ein bisschen Action, aber auch viel Grips.

Seriencheck: Turmschatten

Im Stream auf: Sky/Wow

Genre: Thriller

Worum geht’s? Der Holocaust-Überlebende Ephraim will mit einer Spende an seine jüdische Gemeinde den Bau einer Synagoge möglich machen. Doch ein paar Neonazis haben etwas dagegen. Sie bringen seine Adoptivtochter um - Ephraim nimmt die beiden Täter gefangen und beginnt einen Livestream. Er will die Menschen vor den Bildschirmen entscheiden lassen: Verdienen die Mörder seiner Adoptivtochter den Tod oder dürfen sie weiterleben? Bald sammeln sich vor der Tür die Polizei, das Fernsehen, rechtsradikale und Antifa-Demonstranten. Die Lage eskaliert mit jeder Folge mehr.

Für Fans von: "Tatort", "Terror - Ihr Urteil"

Jules ganz persönliche Gedanken zu "Turmschatten"

Die Handlung klingt im ersten Moment weit hergeholt, aber vielleicht bei unserer aktuellen Weltlage gar nicht mal so unrealistisch.



Die Neonazis sind ein bisschen platt und klischeehaft dargestellt.



Frage mich mit jeder Folge mehr, wie ich wohl abstimmen würde, wenn ich den Stream sehen würde.



Ist schon verrückt, wie schnell sich Menschen radikalisieren lassen.



Spannende deutsche Serie, die vor allem mit der Story überzeugt.

Seriencheck: "The Day of the Jackal"

Im Stream auf: Sky/WOW

Genre: Thriller/Action

Worum geht’s? Um einen Auftragskiller, der einfach zu perfekt ist, sodass ihn die Polizei nicht schnappen kann. Eine spannende Jagd beginnt.

Für Fans von: "Citadel", "Haus des Geldes", "The Blacklist"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "The Day of the Jackal":

Eddie Redmayne ("Phantastische Tierwesen") spielt den Killer einfach so unfassbar gut! Richtiges Pokerface - völlig emotionslos und abgeklärt!



Der Soundtrack hat's mir auch angetan, echt gut ausgewählt.



Anfangs braucht die Serie etwas, bis sie Fahrt aufnimmt, aber dann hab ich ganz gebannt zugeschaut.



Nichts für einen entspannten Abend - man muss schon gut aufpassen, damit man alle Zusammenhänge versteht.

Seriencheck: "Kidnapped - The Chloe Ayling Story"

Im Stream auf: ZDF-Mediathek

Genre: True Crime

Worum geht’s? Wahre Geschichte: Das Model Chloe Ayling wird zu einem Fotoshooting gelockt, dann unter Drogen gesetzt und entführt. Das Problem: Nachdem sie frei kommt, denken viele, es war nur ein PR-Stunt, um Aufmerksamkeit zu bekommen.

Für Fans von: "Unbelievable", "Die Lüge", "Clickbait"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "Kidnapped - The Chloe Ayling Story":

Von der Story hab ich noch nie was gehört - muss direkt mal ihre Geschichte auf Google nachlesen.



Schlimm, da zuzuschauen - fühle sehr mit und will ihr manchmal zuschreien: "Renn doch weg!"



Besonders spannend ist, dass es weniger um die Tat selbst geht, sondern um die Medien, die sie danach zerreißen.



Schlimm, wie ihr niemand glaubt, nur weil sie sich nicht so verhält, wie man sich angeblich als Opfer zu verhalten hat.



Mal eine etwas andere True-Crime-Serie, die sich damit beschäftigt: Wir können uns eigentlich nie wirklich in ein Opfer hineinversetzen.

Seriencheck: "Love Sucks"

Im Stream auf: ZDF Mediathek

Genre: Drama, Vampir-Serie

Worum geht’s? Ben ist ein alter Vampir – 287 Jahre hat er schon hinter sich, als er die sterbliche Zelda trifft. Bei den beiden handelt es sich um Liebe auf den ersten Blick. Doch dann findet Zelda raus, dass Ben ein Vampir ist und ihre Familie seit Generationen Vampire jagt und umbringt. Die verbotene Liebe muss jetzt vor beiden Familien geheim gehalten werden.

Für Fans von: "Twilight", "Romeo und Julia", "The Vampire Diaries"

Jules ganz persönliche Gedanken zu "Love Sucks":

Die Serie startet extrem blutig, hätte ich in der ZDF Mediathek so gar nicht erwartet.



Jedes Vampir-Klischee wird erfüllt: Angst vor der Sonne, Blutkonserven im Keller, Vampire vs. Vampirjäger, für Twilight 2.0 würde nur noch das Glitzern der Haut fehlen.



Absolut weirder Plottwist mit Bens erster großer sterblicher Liebe.



Cooler Look, insgesamt bisschen trashig und ktischig, aber davon genau die richtige Menge.

Seriencheck: "Achtsam Morden"

Im Stream auf: Netflix

Genre: Krimi, Comedy, Mafia-Serie

Worum geht’s? Björn Diemel ist Anwalt und hat deswegen wenig Zeit für Frau und Kind. Um das zu ändern, besucht er ein Achtsamkeitsseminar. Leider kommt es dann aber zu einem Zwischenfall, bei dem Björn seinen Klienten Dragan Sergowicz tötet. Und der bleibt nicht sein einziges Opfer. Björn rutscht ins organisierte Verbrechen und wird zum Anführer eines Mafia-Clans.

Für Fans von: "Dexter"

Jules ganz persönliche Gedanken zu "Achtsam morden":

Ich habe nie eins der Bücher gelesen, aber die Cover der Bücher bestimmt schon tausende Male im Bestseller-Regal in der Buchhandlung gesehen.



Tom Schilling ist in der Hauptrolle super besetzt, auch Discounter-Star Marc Hosemann spielt in der Serie mit.



Humor ist ziemlich makaber.



Die Serie ist nicht krampfhaft spannend mit künstlichen Cliffhangern, sondern eher locker gedreht.

Seriencheck: "Licht aus"

Im Stream auf: Prime Video

Genre: Promi-Show

Worum geht’s? Acht Promis werden sechs Tage lang in kompletter Dunkelheit zusammen eingesperrt. Es wird zusammen gegessen und geschlafen, während die Gruppe immer wieder vor unterschiedliche Herausforderungen gestellt wird. Steven Gätjen moderiert die Show, während er zusammen mit einer Psychotherapeutin und den Zuschauern alles beobachtet, was im Testhaus so vor sich geht.

Für Fans von: "Big Brother", "Dschungelcamp", "Sommerhaus der Stars"

Jules ganz persönliche Gedanken zu "Licht aus":

Mehrere Tage in kompletter Dunkelheit verbringen könnte ich mir absolut nicht vorstellen - mal gucken, was das mit den Promis macht.



Mag's, dass im Cast mal keine Reality-Stars aus einer der 200 Datingshows sind.



Essen in kompletter Dunkelheit auch einfach schwierig, du hast immer eine leere Gabel und hörst wahrscheinlich noch mal doller, wie alle kauen.



Bin positiv überrascht von der Show, alle arbeiten gut zusammen, nur eine Person nervt, alle anderen angenehm und spannendes Konzept.

Seriencheck: "30 Tage Lust"

Im Stream auf: ARD-Mediathek

Genre: Drama/Comedy

Worum geht’s? Freddy und Zeno sind seit ihrer Teenagerzeit in einer glücklichen Beziehung. Beide hatten bisher nur Sex miteinander, noch nie mit jemand anderem. Nach zehn Jahren kommt der Wunsch, das mal auszuprobieren. Ihr Pakt: 30 Tage darf jeder mit anderen schlafen.

Für Fans von: "Love", "Wanderlust", "You Me Her"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "30 Tage Lust":

Bei dem doch sehr banalen Titel hätte ich ehrlich gesagt eher eine billige RomCom erwartet, aber is eine richtig berührende Drama-Serie, gepaart mit gutem Humor!



Richtige Gefühlsachterbahn, diese Serie, denke noch lange nach dem Ausschalten drüber nach.



Lässt einen auch viel über seine eigene Beziehung nachdenken.



Toll gespielt, schön inszeniert und das Thema "offene Beziehung" echt gut beleuchtet.



Kleiner Geheimtipp in der ARD-Mediathek.

Seriencheck: "LOL: Halloween Special"

Im Stream auf: Prime Video

Genre: Comedy

Worum geht’s? Wie immer ist die Regel: Wer lacht, der fliegt. Vier Teams kämpfen darum, am längsten drin zu bleiben. Diesmal alles in einer gruseligen Halloween-Kulisse.

Für Fans von: "LOL: Last One Laughing", "Kaulitz & Kaulitz"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu :

Bin gespannt, wie die Kaulitz-Brüder sich da anstellen, sind ja keine professionellen Comedians.



Am Anfang finde ich, brauchen alle irgendwie kurz, um richtig warm zu werden.



Ey, Bill und Tom machen das so gut! Die sind wirklich mein Highlight! Sind einfach die Lustigsten da.



Geil auch die Nicht-Lachen-Strategie von Tom: einfach immer was essen.



Wie immer versuche ich auch NICHT zu lachen, aber es geht einfach nicht!



Nur drei Folgen, schafft man easy an einem Abend in einem Rutsch.

Seriencheck: "KEKs"

Im Stream auf: Joyn

Genre: Comedy

Worum geht’s? Younes ist neu an der Stadtteilschule in Wandsbek. Da freundet er sich mit Shirin, Amadou und Rocky an. Die wissen zwar was an der Schule abgeht, gehören aber nicht wirklich zu den beliebten Schülern. Zu viert versuchen sie, mit Erpressung, Diebstahl und illegalen Botoxspritzen im Schulkeller klar zu kommen.

Für Fans von: jerks, Die Discounter, intimate

Jules ganz persönliche Gedanken zu "KEKs":

"Pyjama Pictures" - die Produktionsfirma hinter der Serie - ist durch Serien wie "jerks" und "Die Discounter" bekannt geworden. Heißt hier kann man sich schonmal auf bösen Humor gefasst machen.



Mit David Ali Rashed ist sogar ein Gesicht von den Discountern mit dabei.



Die Schulleiterin gibt total den Stromberg-Vibe.



Das Leben auf dem Pausenhof ist schon echt fies.



Natürlich sind die einzelnen Figuren etwas überzogen, aber erinnert mich schon viel an meine eigene Schulzeit.



Weniger Fremdscham als zum Beispiel bei jerks, dafür aber genauso derber Humor.

Seriencheck: "Schwarze Früchte"

Genre: Coming-Of-Age, Dramedy

Worum geht’s? Die Serie zeigt den Struggle vom Erwachsenwerden als schwarze und queere Person in Hamburg. Die Themen sind klassisch für das Genre: Dating, Karriere, Familie und Identität. Im Mittelpunkt steht Lalo, der gerade nicht nur sein Studium geschmissen, sondern auch seinen Vater verloren hat. Als sich dann auch noch sein Freund von ihm trennt, braucht er die Unterstützung seiner Freunde. Die haben aber natürlich auch mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen.

Für Fans von: Made in Germany, I am not okay with this

Jules ganz persönliche Gedanken zu "Schwarze Früchte":

Eine Hamburger Serie, die schon in New York auf dem Tribeca Filmfestival zu sehen war? Das muss ja schon mal was heißen.



Immer cool in einer Serie Plätze und Orte zu sehen, die man auch in echt schon gesehen hat.



Die Zwanziger sind schon echt eine komplizierte Zeit.



Cooler Cast, nicht zu übertrieben gespielt.

Seriencheck: "Citadel: Diana"

Im Stream auf: Prime Video

Genre: Action/Krimi

Worum geht’s? Diana schließt sich dem Geheimdienst Citadel an, um die Mörder ihrer Eltern zu finden.

Für Fans von: Citadel; KLEO; Killing Eve

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "Citadel: Diana":

Wow, der Look sieht echt top aus! Richtige Hochglanzserie.



Die Hauptfigur ist echt cool! So richtig kalt und skrupellos.



Die Actionszenen sind echt cool - hätte mir sogar mehr davon gewünscht, schon arg dialoglastig.



Story nicht wirklich tiefgründig, aber gut, das haben Actionserien wohl so an sich :D

Seriencheck: "Informant: Angst über der Stadt"

Im Stream auf: ARD Mediathek

Genre: Krimi

Worum geht’s? Es gibt Hinweise dafür, dass in Hamburg ein Anschlag geplant ist. Die Polizei versucht das mit allen Mitteln zu verhindern.

Für Fans von: Tatort; When They See Us; Law & Order

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "Informant: Angst über der Stadt":

Von der Mache her wirkt er wie ein “Tatort”.



Cool, Jürgen Vogel spielt mit.



Puh, da geht’s aber viel um Klischees, am liebsten würd ich ausmachen.



Will jetzt aber doch irgendwie wissen, wie es weitergeht.



Gut, dass ich dran geblieben bin - habe gemerkt, dass es genau darum geht, dass Kriminalität oft mit Klischees und Vorurteilen zusammenhängt.



Schlaue Story mit einem Ende, das mich nachdenklich gemacht hat.

Seriencheck: "Where's Wanda?"

Im Stream auf: AppleTV+

Genre: Dark Comedy

Worum geht’s? Familie Klatt sucht verzweifelt nach ihrer 17-jährigen Tochter Wanda, die eines Tages spurlos verschwindet. Als nach 70 Tagen immer noch kein echter Hinweis in Sicht ist, entscheiden sich ihre Eltern Dedo und Carlotta, die Suche selber in die Hand zu nehmen und jedes Haus in ihrer Nachbarschaft auszuspionieren.

Für Fans von: Deutschen Comedy-Serien

Jules ganz persönliche Gedanken zu "Where's Wanda?":

Die erste deutsche Serienproduktion bei AppleTV+, ich bin gespannt.



Look ist schon mal sehr hochwertig.



Bekannte Namen sind auch mit am Start: Heike Makatsch, Axel Stein, Palina Rojinski... die wollten wohl sicher gehen, dass sich das viele anschauen.



Bin gespannt, wie man das Verschwinden einer jungen Frau witzig darstellen will.



Etwas übertriebenes Schauspiel, aber ok.



Gags zünden für mich nicht so richtig.



Geht eher in die Trash-Comedy Richtung mit emotionalen Momenten zwischendrin.

Seriencheck: "Made in Germany"

Im Stream auf: ARD Mediathek

Genre: Drama-Serie

Worum geht’s? In den sechs kurzen Folgen werden die Geschichten von sechs jungen Menschen aus Berlin erzählt, die hier in zweiter Generation aufwachsen. Sie alle haben einen anderen ethnischen Hintergrund, sind aber mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert: Rassismus, Chancengleichheit und Zukunftsängste. Der alltägliche Spagat zwischen den traditionellen Werten der Eltern und dem modernen Leben in der deutschen Kultur bringt sie regelmäßig an ihre Grenzen.

Jules ganz persönliche Gedanken zu "Made in Germany":

Cooler Look, kurze Folgen, schnell erzählte kleine Einblicke in das Leben von unterschiedlichen Menschen.



Cool, dass die hier nicht nur professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler genommen haben, sondern durch ein Casting auch Menschen ohne Erfahrung in dem Bereich eine Chance bekommen.



Schauspielerisch ist die Serie gut, ich hab' das Gefühl, authentische Geschichten zu sehen.



Angenehm, dass in jeder Folge eine neue Geschichte erzählt wird, wir aber immer in einer Freundesgruppe bleiben.



Rassismus, Sexismus, Dating, Religion... hier werden wirklich eine Menge Themen abgearbeitet.



Realistische Geschichten aus dem Alltag vieler junger Menschen in Deutschland.

Seriencheck: "Nobody Wants This"

Im Stream auf: Netflix

Genre: Romantik/Comedy

Worum geht’s? Ein Rabbi und eine absolut nicht jüdische Sex-Podcasterin verlieben sich. Alle sind gegen diese Beziehung. Schaffen sie es trotzdem, zusammen zu bleiben?

Für Fans von: "Sex and the City", "Emily in Paris", "Gossip Girl"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "Nobody Wants This":

Echt gut besetzt! Adam Brody von "O.C., California" spielt z.B. mit.



Erinnert mich sehr an "Sex and the City" - ähnlich vulgärer Humor und gleichzeitig aber auch sehr romantisch.



Schon arg kitschig teilweise, erwische mich aber immer wieder, wie ich verträumt in den Bildschirm lächle.



Echt gut geskriptete Dialoge!



Schöne Serie zum Wegträumen nach einem langen Arbeitstag.

Seriencheck: "This Is Gonna Be Great"

Im Stream auf: ZDF-Mediathek

Genre: Comedy

Worum geht’s? David zieht für seine große Liebe von Amsterdam nach Berlin. Die macht dann aber leider mit ihm Schluss und er muss sich alleine ein Leben in der neuen Stadt aufbauen.

Für Fans von: "Atypical", "Abbott Elementary", "Love"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "This Is Gonna Be Great":

Sehr süßer Humor, muss echt oft lachen. Tolle Situationskomik.



Sehr gut gespielt, coole Figuren, die man sofort ins Herz schließt.



Die Serie nimmt Berlin schön auf die Schippe, spielt viel mit Klischees.



Jeder, der sich in der riesigen Stadt Berlin eher unwohl fühlt, wird hier echt gut abgeholt.



Schöne leichte Serie zum Abschalten.

Seriencheck: "Sam - Ein Sachse"

Im Stream auf: ARD-Mediathek (vorher bei Disney+)

Genre: Drama

Worum geht’s? Biopic über den ersten schwarzen Polizisten Ostdeutschlands: Sam Meffire.

Für Fans von: "4 Blocks", "Atlanta", "Colin in Black & White"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "Sam - Ein Sachse":

Sehr gut gespielt! Und schön - mal nicht die typischen deutschen Schauspieler, sondern noch neuere unbekanntere Gesichter.



Schlimm, wie er angefeindet wird, das nimmt mich richtig mit.



Krass, wie er sich im Griff hat, ich hätte nicht so reagiert.



Hat durchaus ein paar Längen, verzeiht man der Serie aber.



Wirklich filmreifes Leben, mit vielen Ups and Downs.

Seriencheck: "The Penguin"

Im Stream auf: Sky

Genre: Gangster/Comic

Worum geht’s? Nachdem der Riddler im "The Batman"-Film Gotham ziemlich ins Chaos gestürzt und den Mafia-Boss Carmine Falcone erschossen hat, stellt sich die Frage: Wer übernimmt die Macht im Untergrund der Stadt? Seine Familie? Ein verfeindeter Clan? Mitten in diesem Chaos wittert der Kleingangster Oswald Cobb – auch bekannt als "Der Pinguin" – seine Chance.

Für Fans von: "The Sopranos", "The Batman", "The Joker", "Gotham"

Jules ganz persönliche Gedanken zu "The Penguin":

Krass, Colin Farrell ist wirklich gar nicht wiederzuerkennen. Ich musste erstmal wieder googeln, wie der aussieht.



"The Batman" ist zwar schon drei Jahre her, aber ich bin sofort wieder in dieser düsteren, verzweifelten Stadt Gotham.



Folge 4 in der Psychiatrie Arkham Asylum geht unheimlich unter die Haut, Schauspielerin Cristin Milioti kannte ich vorher nur aus "How I Met Your Mother", aber hier spielt sie wirklich alle gegen die Wand.



Die Folgen sind mit einer Stunde recht lang, aber die Figuren bekommen total viel Tiefe und ich verstehe, wieso manche Charaktere da so gebrochene Seelen sind.



Ein Glück hat "The Penguin" nicht die gleichen Depri-Vibes wie "The Batman".



Eine Serie, für die man sich Zeit nehmen sollte, um sie zu genießen. Ist nichts für mal eben nebenbei beim Kochen, aber lohnt sich.

Seriencheck: "Agatha All Along"

Im Stream auf: Disney+

Genre: Grusel-Comedy

Worum geht’s? Drei Jahre nach "WandaVision" ist Agatha wieder zurück. Nachdem Wanda Maximoff, die Scarlet Witch, ihr ihre Kräfte genommen hat, muss sie sich jetzt erst mal wieder beweisen. Um wieder an Macht und Magie zu kommen, rekrutiert Agatha einen eigenen Hexenzirkel und macht sich auf den Weg der Hexen. Der ist aber ganz schön gefährlich, und am Ende können nicht alle überleben.

Für Fans von: Marvel-Serien

Jules ganz persönliche Gedanken zu "Agatha All Along":

Drei Jahre sind eine ganz schön lange Zeit für ein Spin Off, mal schauen, ob ich mich noch an alles erinnere.



Ah nein, ok, ich tue mich mit der ersten Folge schwer, vielleicht schaue ich doch noch mal bei WandaVision rein.



So ok, ich erinnere mich jetzt wieder, wo wir aufgehört haben, weiter geht's.



Die richtige Magie entfaltet sich erst in der zweiten Folge, aber das ist in Ordnung.



Charlie aus der Netflix-Serie "Heartstopper"? Was machst du denn hier? Ich glaube, den Schauspieler habe ich bisher in keiner anderen Produktion gesehen, cool für ihn.



Vom schlechten Marvel-CGI ist hier zum Glück nichts zu sehen, man merkt, dass die Kulissen und Tricks zum größten Teil Handarbeit sind.



Bei Agatha wird viel gesungen, fühlt sich an wie ein halbes Musical.



Die Folgen sind angenehm kurz, ich kann das so nebenbei an einem entspannten Sonntag auf der Couch wegschauen.



Leichter Grusel für alle, die schon ein bisschen Lust auf Halloween haben, aber noch nicht die komplette Schockkeule haben wollen.

Seriencheck: "Concordia"

Im Stream auf: ZDF-Mediathek

Genre: Drama/Sci-Fi

Worum geht’s? Die fiktive Stadt "Concordia", in der die Menschen seit 20 Jahren ohne Kriminalität wohnen. Das Erfolgsrezept: Alle werden rund um die Uhr bewacht und eine KI schlägt an, wenn sich jemand seltsam verhält. Aber dann gibt es tatsächlich einen Mord. Wie kann das sein?

Für Fans von: "Arcadia", "Peripherie", "The Handmaid’s Tale"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "Concordia":

Die Story klingt echt spannend, hab' auch schon viel Werbung gesehen - hab' richtig Bock auf die Serie!



Richtig high-end produziert.



Hm, irgendwie ganz schön schleppend erzählt. Am liebsten würde ich vorspulen.



Gar nicht so eine interessante Zukunftsutopie.



Die Auflösung am Ende ist ja mal mega konstruiert - ärgert mich, dass ich da Zeit reingesteckt habe.

Seriencheck: "In Vogue: The 90s"

Im Stream auf: Disney+

Genre: Doku

Worum geht’s? Um die Geschichte der Modezeitschrift Vogue, wie sie in den 90ern zur wichtigsten Zeitschrift der Modewelt wurde, aber auch generell um die 90er-Jahre und die Trends von damals.

Für Fans von: "Sex and the City", "Gossip Girl", "Next in Fashion", "Making the Cut"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "In Vogue: The 90s":

Wow! Wie viele Stars geben da bitte Interviews?



Naomi Campbell, Kate Moss, Kim Kardashian, Victoria Beckham, Hillary Clinton und viele mehr - das ist echt krass!



Voll nostalgisch - beamt uns zurück in die 90er mit den schlimmen Modetrends, muss direkt an meine Outfits damals denken.



Inspirierend zu sehen, wie bei der Vogue gearbeitet wird.



Mega lustige Behind-The-Scenes-Geschichten, die man sich merkt und gerne weitererzählt.



Macht Spaß, in diese Welt einzutauchen.



Nicht nur was für Modefans, eigentlich für alle 90er-Kids!

Seriencheck: "Ein neuer Sommer"

Im Stream auf: Netflix

Genre: Drama/Krimi

Worum geht’s? Superreiche Menschen feiern Hochzeit auf einer Insel, doch dann stirbt jemand auf mysteriöse Weise. Die große Frage: Was ist passiert?

Für Fans von: "Big Little Lies", "The White Lotus", "Nine Perfect Strangers"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "Ein neuer Sommer":

Oh, das sind so tolle Strandbilder! Verlängert mein Urlaubsfeeling.



Die Story ist echt cool aufgebaut, erst nach und nach kommen immer mehr Geheimnisse raus.



Total amerikanisch überzogen, überschöne Menschen, mein Gossip-Herz geht auf.



Macht Spaß mitzurätseln. Ich versuche auf jedes Detail zu achten, damit ich auch ja keinen Hinweis verpasse.



Ist so 'ne Serie, die man am liebsten in einem Rutsch durchschauen möchte.



Starke Cliffhanger und coole Plottwists.

Seriencheck: "Seconds – in den Trümmern der Katastrophe"

Im Stream auf: ARD-Mediathek

Genre: Krimi

Worum geht’s? Ein schlimmes Zugunglück in Finnland kostet viele Menschenleben. Unfall-Ermittlerin Marita soll herausfinden, was passiert ist.

Für Fans von: "Tatort", "Kastanienmann", "Die Lüge"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu

Liebe es, dass es direkt richtig los geht, ohne viel Vorgeplänkel.



Diese Ermittlerin ist so cool, richtig tough.



Cooler Fall, nicht so vorhersehbar.



Die Zeugenaussagen sind echt gut gemacht, die Ermittlerin reist quasi in die Situationen zurück und beobachtet.



Keine Neuerfindung, aber tolle Krimiserie.

Seriencheck: "Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Staffel 2)"

Im Stream auf: Prime Video

Genre: Fantasy/Drama

Worum geht’s? In Staffel 1 haben wir erfahren, wer Sauron – also der Böse – ist. Jetzt geht’s darum, wie er die Macht über die Welt erlangen will.

Für Fans von: "House Of the Dragon", "The Witcher", "Shadow and Bone"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Staffel 2)":

Boah das geht ja schon direkt richtig düster los!



Gefällt mir jetzt schon viel besser als Staffel 1.



Erste Folge vergeht wie im Flug.



Teilweise wurde hier versucht, ganz schön viel Story reinzupacken, wirkt manchmal zu voll.



Manches irgendwie ein bisschen unsinnig, nicht ganz nachvollziehbar.



Gewaltige Bilder, manchmal vergesse ich echt die Zeit, weil‘s so spannend ist.



Keine perfekte zweite Staffel, aber viel besser als Staffel 1.

Seriencheck: "KAOS"

Im Stream auf: Netflix

Genre: Fantasy/Action

Worum geht’s? Basiert auf der griechischen Mythologie, spielt aber in der heutigen Zeit. Zeus fühlt sich von der Menschheit nicht mehr genug verehrt und will durch Angst wieder den Glauben an ihn stärken. Er ahnt nicht, dass das dazu führt, dass sich ein paar Mutige gegen ihn verbünden.

Für Fans von: "The Boys", "Fallout", "The Umbrella Academy"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "KAOS":

Bin mir noch nicht sicher, ob ich's albern oder cool finde.



Mega witzig! Liebe den schwarzen Humor!



Jeff Goldblum ist ein fantastischer Zeus, spielt er richtig gut!



Echt cool gemacht, sehr fett produziert.



Muss man sich erst bisschen warmschauen, dann ist's geil!



Einfach mal was komplett anderes – erfrischend!

Seriencheck: "Versailles"

Im Stream auf: ARD-Mediathek

Genre: Historiendrama

Worum geht’s? Um den französischen Sonnenkönig Ludwig XIV. Der baut sich außerhalb von Paris ein Leben im Palast von Versailles auf und will die absolute Macht. Er unterdrückt alle - auch seinen Bruder Philippe, der zum Militär will. Dass Philippe zwar mit einer Frau verheiratet, aber eigentlich homosexuell ist, ist ein offenes Geheimnis. Ein sehr gut gehütetes Geheimnis ist dagegen, dass der Sohn des Sonnenkönigs nicht wirklich bei der Geburt gestorben ist.

Für Fans von: "Die Tudors", "Medici: Masters of Florence"

Katharinas ganz persönliche Gedanken zu "Versailles":

Brauchte eine ganze Weile, um reinzukommen.



Ach schade - ich dachte, das sei ein "Bridgerton" in etwas ernster, aber hier geht’s nicht um prunkvolle Kostüme, sondern um eine möglichst realistische Darstellung.



Am Anfang war mir nicht klar, worauf die Serie hinaus will.



Die Charaktere sehen sich teilweise verwirrend ähnlich - war das jetzt der König oder sein Bruder?



Die Story bessert sich mit der Zeit.



Eieiei… der ganze Hof hätte dringend psychologische Hilfe nötig.

Seriencheck: "Red Eye"

Im Stream auf: Netflix

Genre: Crime

Worum geht’s? Um den britischen Gefäßchirurgen Dr. Nolan. Er kommt gerade von einem Ärztekongress in Peking zurück, aber noch am Flughafen, bevor er wieder nach Großbritannien einreisen kann, wird er festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, er habe in Peking eine Frau getötet. Dr. Nolan bestreitet das, aber ihm bleibt nichts anderes übrig, als in Polizeibegleitung wieder zurück nach Peking zu fliegen. Auf dem Rückflug gibt es plötzlich mehrere Morde an Bord.

Für Fans von: "Die rote Königin", "The Night Agent"

Katharinas ganz persönliche Gedanken zu "Red Eye":

Spannende Story.



Super gute Plot Twists.



Undurchschaubarer Fall - vieles ergibt auf interessante Weise noch keinen Sinn.



Ich hab schnell mit den Charakteren gebondet und mitgefiebert.



Angenehmes Spannungslevel - nicht zu krass und nicht zu brutal.



Hab direkt die Hälfte der Serie am Stück durchgebinged.

Seriencheck: "Fallen"

Im Stream auf: WOW

Genre: Mystery-/Psychothriller

Worum geht’s? Um Lucinda. Sie muss für zwei Jahre in eine Psychiatrie, weil sie eine Straftat begangen haben soll und gleichzeitig als nicht zurechnungsfähig gilt. Sie sieht immer wieder Schatten, die sonst niemand sieht. In der Psychiatrie trifft sie auf Daniel und die beiden stellen nach und nach fest, dass sie sich anscheinend schon länger kennen. Irgendwas scheint in der Psychiatrie nicht zu stimmen.

Für Fans von: "Wednesday", "Die Therapie", "Anthracite"

Katharinas ganz persönliche Gedanken zu "Fallen":

Geht spannend los.



Unrealistisch: als ob mehrere Polizist:innen sie nicht schneller schnappen könnten, wenn sie zu Fuß unterwegs ist - und als ob in einer abgeschlossenen Kathedrale hunderte Kerzen brennen.



Was hat sie für komische Erscheinungen?



Lucindas Zimmernachbarin ist super creepy.



Nach der ersten Viertelstunde wird die Serie immer spannender.



Interessanter Plot.



Super undurchschaubar.



Hat mich gefesselt und ich wollte gern wissen, wie’s weitergeht.



Gut, wenn ihr mysteriöse Psychodramen mögt, mit einer großen Prise Mystery.

Seriencheck: "Perfekt verpasst"

Im Stream auf: Prime Video

Genre: Dramedy

Worum geht’s? Um zwei Singles Mitte 50, die eigentlich perfekt zueinander passen würden und deren Wege sich ständig kreuzen, die sich aber immer knapp verpassen. Diese beiden Singles sind gespielt von Anke Engelke und Bastian Pastewka.

Für Fans von: "Last Exit Schinkenstraße", "LOL", "Viktor Bringt’s"

Katharinas ganz persönliche Gedanken zu "Perfekt verpasst":

Ganz witzig, wie die Boomer-Generation hier ihren Humor feiert und gleichzeitig super selbstironisch ist.



Hab nicht schallend gelacht, aber viel gegrinst.



Allein Bastian Pastewkas und Anke Engelkes Mimik ist schon großartig - Wahnsinn, wie die beiden auf den Punkt sind, oft ohne überhaupt irgendwas zu sagen.



Hat mich sehr gut unterhalten.



Schön, um euch leicht berieseln zu lassen.

Seriencheck: "Batman: Caped Crusader"

Im Stream auf: Prime Video

Genre: Animationsserie

Worum geht’s? Um die Anfänge von Batman, als er immer mehr Schurken aus Gotham City ins Visier nimmt.

Für Fans von: "Arcane", "Invincible", "What If…?"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "Batman: Caped Crusader":

Dieser 90er-Jahre-Animationsstil weckt Kindheitserinnerungen.



Hätte mir einen cooleren, düsteren Look gewünscht wie in "Arcane" oder "Sin City".



Schön für Nebenher, kurze Folge zum Wegbingen.



Die Story haben sie hier und da ein bisschen modernisiert und verändert, tut der Geschichte gut, dadurch gibt's auch noch ein paar Überraschungen.



Eher was für richtige Batman-/Comic-Fans.

Seriencheck: "Elsbeth"

Im Stream auf: WOW/Sky

Genre: Krimi/Comedy

Worum geht’s? Elsbeth soll bei der Polizei in New York beobachten, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Dabei bleibt es aber nicht. Sie mischt sich immer wieder in die Fälle ein und löst sie auf ihre Weise.

Für Fans von: "HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ", "Only Murders In The Building", "The Rookie"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "Elsbeth":

Elsbeth macht die Serie aus - die ist schön schrullig, super neugierig, teilweise einfach auch super nervig, aber herrlich liebenswert.



Muss voll oft schmunzeln, weil Elsbeth so unmöglich ist.



Macht Spaß, ihr zuzuschauen, wie sie auf die Lösungen der Fälle kommt.



Eine leichte Krimiserie, ohne viel Gewalt und Blut, also perfekt für Leute, denen sonst so Sachen zu heftig sind.

Seriencheck: "Limbo - Gestern waren wir noch Freunde"

Im Stream auf: ARD Mediathek

Genre: Drama

Worum geht’s? Nach einem Autounfall ihrer Teenagersöhne droht die langjährige Freundschaft von drei Frauen zu zerbrechen.

Für Fans von: "Die Lüge", "Das letzte Wort", "Big Little Lies"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "Limbo - Gestern waren wir noch Freunde":

Die erste Folge macht mich ganz unruhig, ich will jetzt endlich wissen was los ist!



Was für eine schreckliche Situation - wie hätte ich da wohl reagiert?!



Die Serie zeigt toll, wie unterschiedlich Menschen trauern.



Super ruhige Dramaserie, aber packende Story darüber, wie viel Freundschaft aushält

Seriencheck: "Women In Blue"

Im Stream auf: Apple TV+

Genre: Krimi

Worum geht’s? Die 70er: Endlich dürfen auch Frauen in Mexiko bei der Polizei arbeiten. Wir begleiten die Frauen auf ihrem schwierigen Weg, sich zu behaupten.

Für Fans von: "Die Telefonistinnen", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Fleabag"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "Women In Blue":

Ich liebe ALLE diese Frauen!



So toll, zuzusehen, wie sie schönes neues Selbstbewusstsein entwickeln und sich selbst verwirklichen.



Basiert auf einer wahren Geschichte, voll interessant.



Tolle empowernde Frauenfiguren!



Gleichzeitig aber auch spannende Krimiserie, mit einem verzwickten Fall.

Seriencheck: "Time Bandits"

Genre: Fantasy

Im Stream auf: Apple-TV+

Worum geht’s? Um Kevin, einen elfjährigen, nerdigen Jungen, der mehr über Geschichte weiß als die meisten Erwachsenen. Eines Tages entdeckt er, dass er durch den Schrank in seinem Zimmer in die Wikingerzeit gelangt. Das Problem ist nur: Sein Schrank funktioniert in beide Richtungen als Portal für Zeitreisende. Er bekommt einen unerwarteten Besuch von einer Bande zeitreisender Diebe. Mit ihnen zusammen muss er unter anderem seine Eltern retten.

Für Fans von: "Outlander", "Die Chroniken von Narnia", "Sandman", "Dark"

Katharinas ganz persönliche Gedanken zu "Time Bandits":

Ich hab oft laut gelacht!



Die Eltern sind wirklich witzig und der Junge spielt wirklich cool.



Der Plot hat mich auf den ersten Blick sehr an "Die Chroniken von Narnia" erinnert.



Schöne Running Gags.



Zwischendurch hatte die Serie finde ich ein paar Längen - hätte selbst für mich etwas gruseliger sein können.



Insgesamt hat mich die Serie gut unterhalten.

Seriencheck: "The Decameron"

Genre: Historien-Comedy

Im Stream auf: Netflix

Worum geht’s? Um eine Gruppe Adliger im Mittelalter, die eingeladen werden, vor der Pest aus Florenz zu fliehen und sich auf einem abgeschotteten Anwesen auf dem Land zu treffen. Sie wollen das Elend einfach ausblenden, sich mit luxuriösem Essen, viel Wein und Sex ablenken und die Krankheit vor den Toren lassen. So ganz funktioniert das aber nicht, weil erstens Angestellte Kontakt zur Außenwelt haben und zweitens nicht alle Gäste ihre wahre Identität preisgegeben haben.

Für Fans von: "Renegade Nell", "The Great"

Katharinas ganz persönliche Gedanken zu “The Decameron”:

Cooles Intro - kunstvoll gemacht!



Tolle Filmmusik! Recht viel klamaukiger Humor. Die Charaktere haben größtenteils nen ziemlichen Schatten.



What?! Die ganze Zeit war die Serie sehr entspannt, aber plötzlich ist sie unerwartet grausam.



Teilweise hat mich die Situation mit der Pest an die Corona-Pandemie erinnert.



Gute Grundidee, aber mir hätte die Story noch rätselhafter sein können - ich hatte nicht so sehr den Drang, zu wissen, wie’s ausgeht.



Trotzdem ist die Serie ganz unterhaltsam.

Seriencheck: "Those About To Die"

Im Stream auf: Prime Video

Genre: Historiendrama/Action

Worum geht’s? Um die Zeit im alten Rom, als das Volk mit blutrünstigen Gladiatorenkämpfen und rasanten Wagenrennen bei Laune gehalten wurde.

Für Fans von: "Game Of Thrones", "Gladiator", "Spartakus"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "Those About To Die":

Hochglanz-Serie - man merkt, da steckt viel Geld drin.



Sehr viel animiert, manchmal sieht's leider aber auch ein bisschen billig aus.



Wollten die ein zweites "Game Of Thrones" machen? Allein das Intro wirkt schon so.



Ist 'ne Mischung aus "Game Of Thrones" und "Gladiator" - auch hier gibt's neben blutigen Szenen auch viele Intrigen und Machtspielchen.



Ist was für Fans von Kampfszenen - mir wird hier zu viel gekämpft, würde mir mehr Tiefe wünschen.



Viele bekannte Schauspieler! Namhafte Drehbuchautoren und Regisseure - da hatte ich tatsächlich mehr erwartet.

Seriencheck: "Doppelleben"

Im Stream auf: ARD-Mediathek

Genre: Drama

Worum geht’s? Ein Mann hat parallel zwei Frauen, mit denen er jeweils ein normales Eheleben führt. Erst nach seinem Tod kommt es raus - und dann müssen die Frauen sein Chaos aufräumen.

Für Fans von: "Anatomie eines Skandals", "The Affair", "Ein Teil von ihr"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "Doppelleben":

Oh Gott, die armen Frauen - was würde ich in so einer Situation tun?



Was da alles dran hängt: Wie sagt man es den Kindern? Wer erbt was? Gehen beide Frauen zur Beerdigung?



Dachte erst, ich weiß, wo die Story hingeht, aber die Serie überrascht mich immer wieder!



Geht gar nicht so viel um das Doppelleben selbst, sondern darum, wie die Frauen danach versuchen, sich ein eigenes Leben aufzubauen

Seriencheck: "Verzweifelte Lügen"

TRIGGERWARNUNG: In dieser Serie geht es um sexuelle Gewalt.

Im Stream auf: Netflix

Genre: Drama

Worum geht’s? Um Liana und ihren Mann Tomás. Tomás betrügt sie - sie will sich ablenken, geht feiern und wird an dem Abend vergewaltigt. Liana wird schwanger mit zweieiigen Zwillingen. Ein Baby ist von ihrem Mann, das andere von dem Mann, der ihr Schreckliches angetan hat.

Für Fans von: "Die Lüge", "The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window"

Katharinas ganz persönliche Gedanken zu "Verzweifelte Lügen":

Schön gefilmt und gut gespielt.



Geht direkt spannend los. Brauchte dann aber zwei bis drei Folgen, um richtig reinzukommen.



Der Plot ist etwas konstruiert, aber trotzdem glaubhaft.



Super gute Cliffhanger.



Wollte gern immer weiter gucken.



Triggerwarnung: Es geht um Vergewaltigung.

Seriencheck: "Sick"

Im Stream auf: ARD-Mediathek

Genre: Dramedy

Worum geht’s? Um Alice. Sie ist 26 und hatte Gebärmutterhalskrebs. Gerade hat sie die Behandlung hinter sich und der Krebs scheint erstmal besiegt zu sein, aber bevor sie sich richtig darüber freuen kann, verlässt ihr Freund sie und Alice steht mehr oder weniger alleine da. Eine ihrer größten Sorgen ist: Kann sie noch normal Sex haben, nachdem ihr Gebärmutterhals entfernt wurde? Das will sie dringend ausprobieren.

Für Fans von: "Fleabag", "This Is Going to Hurt", "Northern Lights"

Katharinas ganz persönliche Gedanken zu "Sick":

Der Hauptcharaker ist ziemlich weird.



Toll, wie die Serie das Thema Gebärmutterhalskrebs aus Sicht einer Frau Mitte 20 abbildet - mit ihren größten Sorgen, die überhaupt nicht die Sorgen der Ärzte sein müssen.



Manche Szenen sind unrealistisch und überzogen.



Ich hab zwischendurch den Atem angehalten.



Die Serie hat mich zum Schmunzeln gebracht.



Die Folgen sind angenehm kurz.



Könnt ihr gut mal zwischendurch gucken.

Seriencheck: "My Lady Jane"

Im Stream auf: Prime Video

Genre: History/Comedy

Worum geht’s? Jane soll verheiratet werden. Sie versucht mit allen Mitteln, diese Heirat zu verhindern, weil sie eine freie Frau bleiben möchte.

Für Fans von: "Bridgerton", "Maxton Hall", "Damsel"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "My Lady Jane":

Coole Kombie - Historienserie mit Humor gibt's nicht so oft.



Find's toll, dass sich die Serie nicht zu ernst nimmt.



Toller Humor, wenn auch manchmal ein bisschen drüber und zu klamaukig, kann ich aber verzeihen.



Sehr leichte Kost, perfekt für einen lockeren Abend nach einem stressigen Tag.



Wie ein humorvolleres Bridgerton, aber auch mit Sex, Romantik und schönen, pompösen Kleidern.



Geschichte überrascht, ist nicht 0815.

Seriencheck: "Land Of Women"

Im Stream auf: Apple TV+

Genre: Comedy/Drama

Worum geht’s? Gala flüchtet wegen Geldschulden ihres Mannes mit ihrer Tochter und Mutter in ein kleines Dorf in Spanien. Ob sie da sicher sind?

Für Fans von: "Schitt's Creek", "Grace and Frankie", "Workin’ Moms"

Vivians ganz persönliche Gedanken zu "Land Of Women":

Uuuuh Eva Longoria in der Hauptrolle - sie spielt zwar eine super ähnliche Rolle wie damals in 'Desperate Housewives', aber passt einfach auch mega gut zu ihr.



Toller Humor - liebe die Oma mit ihren sarkastischen Kommentaren.



Süßes 3-Generationen-Frauengespann, herzerwärmende Familienstory.



Coole Dialoge, muss schon oft schmunzeln.



Story etwas vorhersehbar.



Bisschen anstrengend: viel auf Spanisch mit deutschem Untertitel.

