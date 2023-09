"Babylon Berlin": 4. Staffel ab 29. September in der ARD Mediathek Stand: 18.09.2023 12:54 Uhr Die vierte Staffel "Babylon Berlin" wirft einen Blick auf das Pulverfass Berlin der frühen 30er-Jahre. Ab dem 29. September steht die Staffel in der ARD Mediathek, am 1. Oktober läuft die erste Folge im Ersten.

Schaukämpfe in den Boxclubs der Unterwelt, schweißtreibende Tanzmarathons im Moka Efti und die Katakomben der Roten Burg, dem Polizeipräsidium, in dem alle Fäden zusammenlaufen: Die vierte Staffel taucht ein in die frühen 1930er-Jahre und wirft einen neuen Blick auf das Pulverfass Berlin.

Während die Unterwelt um Walter Weintraub in einen blutigen Krieg um die Vorherrschaft der Stadt zieht, entscheidet sich die Zukunft der Weimarer Republik auf den Straßen, in den Parteizentralen und auch in den Redaktionsstuben der faschistischen Presse. Immer brutaler demonstrieren die Schlägertrupps der SA unter ihrem Anführer Walther Stennes ihren Willen zur Macht. Auch der von Regierungsrat Wendt beschützten SS haben Stennes' Männer den Kampf angesagt. Gereon Rath steht zwischen allen Fronten. Während seine Mission zur Befreiung des Journalisten Katelbach immer weitere Kreise zieht, gerät Rath in Lebensgefahr und verliert das Vertrauen seiner wichtigsten Verbündeten Charlotte Ritter. Die kommt an der Seite ihrer Schwester Toni den Machenschaften der "Weißen Hand", einer geheimen Selbstjustiz-Organisation, auf die Spur. Die inoffizielle Ermittlung wird beider Leben verändern.

4. Staffel beruht auf Volker Kutschers "Goldstein"

Die vierte Staffel "Babylon Berlin" beruht auf Volker Kutschers Roman "Goldstein". Zwölf neue Episoden versprechen ein Wiedersehen mit vielen bekannten Figuren. In den Hauptrollen kehren Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter auf die Bildschirme zurück. Neben ihnen sind zahlreiche Schauspieler aus den ersten Staffeln wieder mit von der Partie, darunter Benno Fürmann, Lars Eidinger, Hannah Herzsprung und Fritzi Haberlandt. Die Regie liegt wie bisher bei Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer. Auch musikalisch hat die neue Staffel einiges zu bieten. Die Hamburger Band Meute spielen den Song "Ein Tag wie Gold" von Max Raabe - gemeinsam mit der Schauspielerin und Sängerin Meret Becker.

Die Staffeln 1 bis 3 sind bereits seit dem 4. August wieder in der ARD Mediathek zu sehen.

