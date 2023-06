Mediathektipps: "Back to life", "Der Schatten" und "Peter von Kant" Stand: 17.06.2023 11:57 Uhr Tipps für jeden Geschmack: "Back to life" bietet rabenschwarzen Humor, bei "Der Schatten" kommen Grusel-Fans auf ihre Kosten und der Film "Peter von Kant" ist eine Persiflage auf Rainer Werner Fassbinder.

von Silke Lahmann-Lammert

"Back to life" mit der britischen Komikerin Daisy Haggard

Miranda - genannt Miri - ist auf Jobsuche. Warum er ausgerechnet sie anstellen soll, fragt der Mann, der ihr zukünftiger Boss sein könnte. "Stimmt, ich habe nicht viel zu bieten", erwidert Miri: "Ich lebe bei meinen Eltern. Und jeder in der Stadt hasst mich."

But I'm an exceptional worker. And I can clean a toilet till it shines like the sun. Zitat aus "Back to life"

"Aber ich bin eine erstklassige Arbeiterin und kann eine Toilette putzen, bis sie scheint wie die Sonne". Was Miri lieber nicht erwähnt: Sie saß 18 Jahre im Knast und ist gerade erst entlassen worden. Aber wohin sie auch kommt: Ihr Ruf eilt ihr voraus ...

THE Miranda Matteson? Yes, I am. Zitat aus "Back to life"

Die britische Komikerin Daisy Haggard spielt nicht nur die Hauptrolle in der rabenschwarzen Serie "Back to life", gemeinsam mit Laura Solon hat sie auch das Drehbuch geschrieben. Alle, die britischen Humor mögen, dürfen sich jetzt über eine zweite Staffel freuen: "Back to life": Noch bis zu 30. Oktober in der arte Mediathek.

Weitere Informationen "Back to Life" - britische Serie in der ARD Mediathek Eine Frau kämpft sich nach einem halben Leben im Gefängnis mühsam ins Leben zurück. Schauspielerin Daisy Haggard ist gleichzeitig die Drehbuchautorin der Serie. extern

"Der Schatten": Fesselnder Psychothriller

Als Krimiautorin hat Melanie Raabe eine steile Karriere hingelegt: 2011 gewann sie mit ihrer Kurzgeschichte "Die Zahnfee" den Deutschen Kurzkrimi Preis. 2015 erschien ihr erster Roman: "Die Falle". Ein fulminantes Debüt: Schon bevor das Buch in die Läden kam, wurden die Rechte in mehrere europäische Staaten und in den englischsprachigen Raum verkauft. Es folgten weitere Thriller. Einen davon hat das ZDF nun als Serie verfilmt:

Nach der Trennung von ihrem Freund zieht Norah von Berlin nach Wien. Kaum ist sie dort angekommen, hat sie ein verstörendes Erlebnis. Eine Bettlerin prophezeit ihr:

Du bringst den Tod! Was sagen Sie da? Zitat aus "Der Schatten"

Am Tag darauf erzählt sie zwei Freunden, was die alte Frau ihr noch mit auf den Weg gegeben hat:

… dass ich angeblich einen Menschen töten werde. Und das aus gutem Grund. Seinen Namen wusste sie auch schon: Arthur Grimm. Ach Gott, was für ein Quatsch! Sie hat gesagt, es passiert am 13. August. Zitat aus "Der Schatten"

Die Prophezeiung bringt Erinnerungen ans Tageslicht, die Norah lieber vergessen hätte. Immer tiefer wird die Journalistin in einen Strudel düsterer Andeutungen und beängstigender Ereignisse gezogen. Ein nervenaufreibendes Verwirrspiel: Je weiter die Geschichte fortschreitet, desto mehr Menschen machen sich verdächtig - einschließlich der Hauptfigur Norah. "Der Schatten": Alle sechs Folgen des fesselnden Psychothrillers in der ZDF Mediathek.



Weitere Informationen "Der Schatten" in der ZDF Mediathek Alle sechs Folgen des fesselnden Psychothrillers "Der Schatten" können in der ZDF Mediathek gesehen werden. extern

"Peter von Kant": Persiflage und Hommage an Rainer Werner Fassbinder

Francois Ozons Adaption des Fassbinder- Dramas "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" war der Eröffnungsfilm der Berlinale 2022. In seiner Version ist die Hauptfigur männlich, heißt "Peter von Kant" und hat frappierende Ähnlichkeit mit dem deutschen Filmregisseur.

Es ist eine schrille Mischung aus Persiflage und Hommage an Rainer Werner Fassbinder. Ozon stellt den Filmregisseur als einsames Muttersöhnchen dar - und als narzisstischen Tyrannen. Nicht ohne nebenbei die Eitelkeiten einer durch und durch verlogenen Filmbranche aufs Korn zu nehmen:

Du siehst blendend aus. Oho! Ist geradezu skandalös! Oh, nein! Zitat aus "Die bitteren Tränen der Petra von Kant"

Bis zum 3. Juli in der ARD Mediathek: Francois Ozons Spielfim "Peter von Kant".



Weitere Informationen "Peter von Kant" in der ARD Mediathek Francois Ozons Spielfim "Peter von Kant" steht bis zum 3. Juli in der ARD Mediathek. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 17.06.2023 | 17:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Dokumentarfilm Spielfilm