63. Nordische Filmtage: Ein Schritt zurück zur Normalität

Zu den 63. Nordischen Filmtagen in Lübeck können dieses Jahr endlich wieder Besucherinnen und Besucher kommen. Vergangenes Jahr konnte es wegen Corona nur online stattfinden.

Mehr als 130 Filme werden an insgesamt fünf Tagen in Lübeck gezeigt. Eine ganze Menge, vor allem dürfen die Kinos auch komplett ausgelastet werden. Voraussetzung ist die 3G-Regelung, also geimpft, genesen und getestet. Für die, die sich noch nicht in ein volles Kino trauen, gibt es die Online-Variante. Denn die Nordischen Filmtage finden dieses Jahr in hybrider Form statt, sagt der neue Künstlerische Leiter Thomas Hailer. "Hybrid heißt, dass alle Filme in den Vorstellungen im Kino zu sehen sind. Zusätzlich gibt es eine schöne Auswahl von Filmen, die wir auf unserer Plattform zeigen können - einfach bezahlen klicken und gucken." Es sind 80 Prozent der Filme, die online gezeigt werden. Das war eigentlich schon im vergangenen Jahr geplant, erklärt Geschäftsführerin Susanne Kasimir.

Thomas Hailer, neuer künstlerischer Leiter der Nordischen Filmtage

Thomas Hailer agiert in diesem Jahr zum ersten Mal als künstlerischer Leiter bei den Nordischen Filmtagen. Damit folgt er auf Linde Fröhlich, die die Nordischen Filmtage 20 Jahre lang begleitet hat. "Ich trete in große Fußstapfen. Ich habe das Festival in einem hervorragenden Zustand übernommen und die künstlerische Reputation des Festivals geht weit über die Grenzen Lübecks hinaus. Aber es nützt ja nichts, ich mache das einfach."

Er findet vor allem die Themen der Filme spannend. Viele haben nämlich mit Familie zu tun, die während der Coronapandemie für viele im Mittelpunkt stand - auch bei den Filmemacherinnen und Filmemachern. Ebenso ein Thema: Die Weltoffenheit, erklärt Thomas Hailer. Denn die Filme spielten nicht alle in Skandinavien, sondern auch mal in Nigeria oder den USA. "Dadurch werden Grenzen gesprengt und das kann man ja auch verstehen nach der Zeit, wo wir so lange eingesperrt waren. So haben auch die Filmschaffenden Lust rauszugehen."

Eröffnungsfilm "Cop Secret"

Eröffnet werden die Nordischen Filmtage mit dem isländischen Film "Cop Secret". "Es ist ein unheimlich intelligenter Film, der mit Genre-Elementen spielt. Der Film ist ein Cop Movie, der viel mit Verfolgungsjagden zu tun hat. Dabei nimmt er sich die ganze Zeit auch so ein bisschen selbst auf die Schippe. Der Film ist sehr unterhaltsam und er ist auch klug", betont Thomas Hailer.

Zur Eröffnung kommen unter anderem Hannes Thór Halldórsson, Regisseur des Films und ehemaliger Keeper der isländischen Nationalmannschaft und einige weitere Schauspieler des Films. "Die Nordischen Filmtage sollen Lust machen und die letzten zögerlichen Gedanken, die man noch hat überwinden und ins Kino gehen", findet Thomas Hailer. Das sei nicht das Jahr wo Publikumsrekorde geknackt werden sollten, sondern es ginge darum einen Schritt in die Normalität zu gehen.

Hommage an Trine Dyrholm

Ebenfalls kommt die dänische Sängerin, Regisseurin und Schauspielerin Trine Dyrholm - sie steht dieses Jahr bei den Nordischen Filmtagen im Vordergrund. Bei der Eröffnung am 3. November im Cinestar Filmpalast Lübeck will die international gefeierte Darstellerin den Ehrenpreis persönlich entgegennehmen, gab Thomas Hailer bekannt. "In der Hommage zeigen wir fünf Filme und sie bringt auch ihren neuesten Film mit: 'Magrete, Queen of the North'. Deutschlandpremiere ist hier in Lübeck beim Festival."

Gezeigt wird der Film am 4. November 2021. "Wir stellen auch fest die Filmschaffenden haben wieder Lust zu reisen, die kommen wieder, die melden sich an, die haben auch wieder Lust auf das Lübecker Publikum zu treffen, hier kennt man sich aus mit Kino. Man macht es ja schon über 60 Jahre und das wissen natürlich auch die Filmemacherinnen."

Der Kartenvorverkauf startet am 30. Oktober. Die Nordischen Filmtage gehen vom 3. bis zum 7. November und finden in Lübeck statt.

