Hamburger Theaternacht 2024: Fünf Tipps, die sich lohnen Stand: 13.09.2024 18:28 Uhr Mehr als 30 Theater feiern gemeinsam die Theaternacht Hamburg und damit den Auftakt der neuen Spielzeit. Über 200 Programmpunkte werden angeboten: exklusive Premieren-Vorschauen und spannende Einblicke hinter die Kulissen.

von Peter Helling

Zur Theaternacht eröffnen jährlich die Mitgliedstheater des Hamburger Theater e.V. die neue Spielzeit mit einem gemeinsamen Paukenschlag. Dabei zeigen die unterschiedlichen Häuser eine ganze Nacht lang ihre Vielfalt, ihre Einzigartigkeit und ihre Unverwechselbarkeit. Hier fünf Tipps:

Fundus Theater: Tanzen mit Pflanzen

Wie wäre es, mit dem Baum auf einer Verkehrsinsel das Tanzbein zu schwingen? Mit der Yucca Palme im Wohnzimmer oder mit der krummen Kiefer auf der feinen Wiese im Park geht alles. Im Fundus Theater können Kinder und Erwachsene viel über Pflanzen lernen, über ihre Beweglichkeit und ausgerechnet am Platz der Kinderrechte auch die Rechte der Pflanzen diskutieren - ab 15 Uhr.

Ohnsorg Theater: Das Platt-Quiz

Warum heißt es eigentlich Tüdelband? Und wer kann den figelinschen Tungenknieper richtig aufsagen? Beate Kiupel und Marco Reimers machen den Platt-Check. Zu gewinnen gibt es im Ohnsorg Theater allerlei Tüdelkram und Freikarten fürs Ohnsorg-Studio - um 17.30 Uhr und um 19.30 Uhr

Deutsches Schauspielhaus: Die Alabama Bar

Eine große Show mit Musik und Emotion ist im Deutschen Schauspielhaus zu erleben. Bertolt Brecht geht einfach immer, denn wer hat frecher die Plünderung mit der Gründung einer Bank verglichen? Wer hat menschenfreundlicher, eine Wolke besungen oder die Seeräuber-Jenny Rache nehmen lassen? Brecht und mehr - noch dazu auf der größten Sprechbühne im Land und vielleicht auch der schönsten. Kleines Plus obendrauf: Die Bühne wurde gerade zum Theater des Jahres gekürt. "Eine Brecht-Show" um 19 Uhr, 20 Uhr, Uhr 21 Uhr und 22 Uhr

Das Theaterschiff: Wellen, Sturm und steife Brisen

Auf Europas einziger hochseetüchtiger Bühne singen, steppen und tanzen drei knackige Kerle in der Matrosen Show. Matrosen zum Greifen nah, verspricht das Theaterschiff, denn hier sitzt man nirgendwo weiter als sieben Meter von der Bühne weg. Kabarett, bissige Songs und diese große Prise Sehnsucht, die man so nur im Theater und auf hoher See verspürt - zu sehen um 21.40 Uhr und um 22.30 Uhr.

Thalia Theater: Die große Bühnentechnik Show

Das ist immer ein Highlight der langen Theaternacht, wenn das Thalia Theater zeigt, was es technisch drauf hat: Regen, Explosionen, Erdbeben, fliegende Menschen und aus dem Boden wachsende Berge. Es geht sogar auf eine gemeinsame Reise in die Tiefsee auf Schatzsuche. Staunen: unbedingt erwünscht um 20.50 Uhr und um 21 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 12.09.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater