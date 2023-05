Zinnowitz setzt Theaterretter Wolfgang Bordel ein Denkmal Stand: 25.05.2023 06:00 Uhr Die Gemeinde Zinnowitz setzt dem im vergangenen Herbst verstorbenen Theaterintendanten Wolfgang Bordel ein Denkmal. Der Entwurf des Thüringer Tim Weigelt hat den Wettbewerb unter den Holzbildhauern gewonnen.

von Rebecca Bahr

Für Holzbildhauer Tim Weigelt ist es das erste Denkmal, das er jemandem setzt. Aus einem über zwei Meter hohen Eichenstamm wird Wolfgang Bordel. Die Herausforderung: den Theatermann so typisch wie möglich darzustellen. "Jeder hier auf dem Platz kannte Wolfgang Bordel - außer ich", sagt Tim Weigelt lachend. "Gestern hatten wir hier den Kindergarten, die kleinen Lütten haben mit dem Finger drauf gezeigt und gesagt: 'Ah, der Wolfgang Bordel'. Die Alten kommen mit dem Rad, erzählen oft über ihn."

Wolfgang Bordel in Zinnowitz ein berühmter Mann

Der Kurplatz in Zinnowitz ist Freiluftatelier für mehrere Bildhauer. Einige seiner kleineren Arbeiten hat er mitgebracht. An der Bordel-Statue bleiben immer wieder Leute stehen. "Vier Wochen bevor er verstorben ist, da habe ich noch mit ihm gesprochen. Ich war ja so geknickt", sagt eine Frau.

Wolfgang Bordel hat Großes für die Kultur geleistet. Nach der Wende hat er das Anklamer Theater gerettet, acht Spielstätten in ganz Vorpommern errichtet und er ist Vater der Vineta Festspiele. "Es war generell die Aufgabe hier, jemand, der so intellektuell aufgeladen ist und ein bewegtes Leben hatte, ihn in Holz umzusetzen: ein starres, der Natur entlehntes Material, mit einer festgefrorenen Haltung", erklärt Weigelt.

Auf dem Vineta-Schiff ins Jenseits

Wolfgang Bordels Ehefrau Martina Krüger war 30 Jahre lang auch beruflich mit dem Theatermann verbunden. Gemeinsam mit ihm hat sie die Vorpommersche Landesbühne mit Leben erfüllt - bis zu seinem Tod. Für den Bildhauer ist es wichtig, dass die Statue auch ihr gefällt, weil er dem Theaterintendanten gerecht werden möchte. Deshalb wurde Martina Krüger früh mit eingebunden. Im Entwurf steht Bordel im Vinetaschiff. "Mir hat der Entwurf sofort gefallen, weil das ist Wolfgangs Körperhaltung - locker und auch ein bisschen verschmitzt", sagt Martina Krüger. "Ich würde ihn wiedererkennen."

Bordel ist jetzt seit Wochen in Tim Weigelts Kopf. "Es war die Idee, dass er zwischen den Welten unterwegs ist, zwischen den Ufern vom Diesseits ins Jensseits auf einem Nachen oder dem Vinetakahn", schildert Weigelt die Idee hinter seinem Entwurf. Die markante Figur Bordels ist bereits gehauen - das Vinetaschiff baut er später an die Figur. Dann wird das Denkmal noch bemalt und Ende Juli öffentlich aufgestellt: in der Nähe der Theaterakademie Zinnowitz, übrigens auch eine Erfindung von Wolfgang Bordel.

