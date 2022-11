Stand: 20.11.2022 18:20 Uhr Anklam: 450 nehmen Abschied von Intendant Wolfgang Bordel

Mit einer Trauerfeier im Anklamer Theater ist am Sonntag an den am 28. Oktober verstorbenen Intendanten der Vorpommerschen Landesbühne, Wolfgang Bordel, gedacht worden. Gut 450 Menschen nahmen Abschied von Bordel - Weggefährten, Freunde und Familie, aber auch Politiker und Unternehmer waren in das Anklamer Theater gekommen. Bordel hatte die Bühne insgesamt 36 Jahre lang geleitet. In den Reden wurde nicht nur Bordels Leistung gewürdigt, sondern auch seine Gutmütigkeit, seine positive Art und seinen tiefgründigen Humor. Zum Abschluss gab es Essen aus der Gulaschkanone und Wodka - so wie Bordel es sich immer gewünscht hatte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.11.2022 | 16:00 Uhr