Plötzlich Regisseurin: An der Stage School ganz normal Stand: 27.07.2024 11:19 Uhr Am Sonntag feiert das Musical "RENT" am Hamburger First Stage Theater Premiere. Das Besondere: Die komplette Produktion liegt in den Händen der Studierenden der Stage School. Die 28-jährige Ilka Kottkamp führt Regie.

von Mathias Heller

Rund 30 Darsteller im Alter zwischen 18 und 30 Jahren tummeln sich auf der Bühne der Stage School. Da proben an diesem Tag die sogenannten Cover, die Zweitbesetzung der Hauptrollen. Die Lust zu spielen ist bei allen Beteiligten groß und doch müssen die Laufwege, Anschlüsse und Einsätze stimmen - alles unter den wachen Augen der Regisseurin Ilka Kottkamp. Sie gibt klare Anweisungen: "Komm ein bisschen weiter rein. Stell dich einfach da hin, wo du hin sollst."

Proben laufen nach Plan

An Ilka Kottkamps Seite sitzt die Choreografin Lina Spaita. Sie schaut ebenfalls fokussiert darauf, ob die Tanzszenen so sind, wie sie sich diese überlegt hat. Macht Notizen, geht auf ihrem Sitz bei manchen Bewegungen instinktiv mit. Ilka Kottkamp korrigiert, macht Mut. "Super!", ruft sie in den Raum.

Nicht mehr lange, dann muss alles stimmen. Doch Ilka Kottkamp ist schon Tage vor der Premiere am 28. Juli zufrieden: "Es läuft alles sehr nach Plan. Wir hatten gestern noch einen großen Probentag. Ja, jeden Tag geht es mehr auf das finale Endprodukt zu."

Die 28-Jährige beginnt nach der Produktion wie viele andere, die an dem Stück beteiligt sind, ihr drittes Ausbildungsjahr im Schauspiel, Gesang und Tanz - das ganze Musical-Paket. Traditionell erarbeiten die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg ins dritte Schuljahr eine eigene Musical-Produktion.

"Es ist unglaublich. Ich kann das noch gar nicht so richtig greifen", sagt Ilka Kottkamp. Es sei alles so schnell gegangen. Es fühle sich so an, als sei sie gerade erst gestartet. "Ich bin auch ganz gespannt, was danach kommt, das dritte Jahr ist aber natürlich noch mal intensiv."

Die Arbeit geht auch nach der Premiere weiter

Und davor steht erstmal noch die "RENT"-Premiere auf dem Zettel. Bis zum 11. August spielt das Ensemble das Stück über eine Gruppe junger Künstler im New Yorker East Village. Auch wenn der Großteil der Arbeit mit der Premiere erstmal vorbei ist, die Beine hochlegen, das gilt für Ilka Kottkamp dennoch nicht.

"Zunächst werd ich immer darauf achten, wenn wir eine Cover-Premiere haben - unsere Cover haben auch eigene Vorstellungen - dass die gut eingearbeitet sind", sagt Ilka Kottkamp. Wichtig ist ihr auch, dass die Stimmung im Cast gut und das Stück frisch bleibt. "Keiner soll den Spaß daran verlieren."

Toll, die eigenen Ideen umzusetzen

Der Spaß am Musiktheater war es auch, der sie zur Stage School brachte, obwohl Sie bereits Betriebswirtschaft studiert und Hotelfachfrau gelernt hat. "RENT" hat es ihr besonders angetan. Im Vorfeld hatte die 28-Jährige bereits einiges zum Stück im Kopf, sodass es im Team klar war: Sie muss Regie bei diesem Stück führen.

Auch Ilka Kottkamp traute sich die Aufgabe zu. "Es ist unfassbar toll, man kann seine Ideen umsetzen." Und das mit Leuten, von denen sie viele au ihrer Klasse kenne. "Ich weiß, wie die funktionieren, da läuft dass dann mal ein bisschen einfacher oder schneller. Also ich finde das einfach geil.”

Wenn dann die nächsten Tage die Scheinwerfer leuchten und jeden Abend die Musik anfängt zu spielen, wird Ilka Kottkamp an der Seite stehen und hoffen, dass alles reibungslos klappt.

