"Natürlich blond" feiert knallbunte Premiere in Hamburg Stand: 30.07.2023 14:53 Uhr Der ein oder die andere kennt den Kinofilm, seit einigen Jahren gibt es "Natürlich blond" jedoch auch als Musical. Im First Stage Theater in Altona feierte es nun Premiere.

von Danny Marques

Da ist zwar eine ganze Menge Pink auf der Bühne, aber es geht in "Natürlich blond" nicht um Barbie, sondern um Elle. Und Elle ist nicht so hell, deswegen hat ihr reicher Schnöselfreund keine Lust mehr auf sie. Elle will das aber nicht auf sich sitzenlassen. Sie packt ihren Chihuahua Brutus, im Stück ist er nur aus Plüsch, und macht sich auf nach Harvard - Jura studieren, es der Welt und den Männern zeigen. Beim Aufnahmegespräch hat sie keinen Lebenslauf dabei, sondern tanzt einfach mal zusammen mit ihren Freundinnen eine Bewerbungschoreo.

Eigene Choreografien der Studierenden

"Natürlich Blond", das waren gleich zwei sehr erfolgreiche Kinofilme mit Oscarpreissträgerin Reese Witherspoon in den 2000er Jahren, der dritte ist in Arbeit. Das Musical lief dann am Broadway in New York und jahrelang am Londoner West End. Im First Stage ist es das Semesterprojekt der Studentinnen und Studenten der Stage School Musicalschule. Sie sind im dritten Ausbildungsjahr. Die Musik und die Geschichte waren vorgegeben, den Rest haben die gut 30 Studierenden selbst entschieden. Kostüme, Licht, Choreografien - es ist schnell und sehr bunt geworden. Das Publikum ist angetan: "Macht auf jeden Fall Spaß zuzuschauen, sehr talentierte junge Leute."

Selbstverständlich macht Elle dann ihren Weg in Harvard, wird sogar von einem Professor eingeladen, einen unschuldig angeklagten Mann mitzuverteidigen. Sie lernt, was wichtig im Leben ist und da gibt es dann auch einen anderen Mann - und natürlich High Heels, Handtaschen und Hund Brutus. Was da von den jungen Leuten an der Stage School auf die Beine gestellt wurde, macht richtig Spaß. Lena Detert, Annika Böbel, Melina Stauffer, Babak Malekzadeh und vor allem Elle: Elisabeth Bengs - alles Namen, die noch nicht so geläufig sind, aber bald an der Stage School fertig sind. "Natürlich Blond" verspricht: Sie werden ihren Weg in der Musicalwelt machen.

