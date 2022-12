Magie für die ganze Familie: Weihnachtsmärchen in MV neu inszeniert Stand: 08.12.2022 11:39 Uhr Alle großen Theater in Mecklenburg-Vorpommern haben Weihnachtsmärchen im Programm. Ob Rappen mit Aladin und dem Geist aus der Lampe oder Räuber-Hotzenplotz-Performances mit Live-Band auf der Bühne: Häufig erscheinen die bekannten Klassiker in ganz neuem Gewand.

von Alina Boie

Das Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin zeigt "Räuber Hotzenplotz" für die ganze Familie. Bei den Theaterbesuchen in der Vorweihnachtszeit haben nicht nur Kinder ihren Spaß. Manche Gags seien bewusst für das erwachsene Publikum gesetzt, sagt Regisseur Patrick Wengenroth. Besonders an der Inszenierung ist, dass die Musiker direkt auf der Bühne sitzen. Matze Kloppe schrieb die Songs extra für die Aufführung in Schwerin. Die Rolle des Zauberers Petrosilius Zwackelmann wird von einer weiblichen Darstellerin besetzt, um dem Geschlechter-Ungleichgewicht der Rollen aus dem Originaltext entgegenzuwirken.

Von Kindern für Kinder: "Alice im Wunderland" und "Franz und die kleine Hexe"

Die Stücke "Alice im Wunderland" und "Franz und die kleine Hexe" sind dagegen explizit von Kindertheatergruppen für Kinder gemacht und werden von der Vorpommerschen Landesbühne aufbereitet, die in Zinnowitz, Anklam und Barth gezeigt werden. Auch das Landestheater Neustrelitz führt "Die kleine Hexe" auf - hier ist es eine klassische Inszenierung, bei der mit Kostümen und Musik eine Brücke ins Heute geschlagen wird, so Regisseurin Verena Koch.

"Aladin und die Wunderlampe" greift Klischees auf

"Aladin und die Wunderlampe" wird derzeit als Familienstück im Theater Stralsund aufgeführt. Die magisch-mystische Erzählung aus Tausend und eine Nacht greift die Herausforderungen der heutigen Zeit auf - von Klimakrise über Konsumgesellschaft bis Rollenklischees. So singt Aladin "Wer sagt, Mädchen lieben Jungs und alles andere ist falsch. […] Wer sagt, dass Mama putzt und Papa am Auto schraubt." Die Darsteller spielen in der Kulisse einer modernen Hafenstadt mit Graffiti besprühten Containern. Hannes Rittig, der bei "Aladin und die Wunderlampe" in Stralsund den Flaschengeist "Baba" spielt, hält das Aufgreifen der modernen Themen eine angemessene Umsetzung: "Die Welt ist auch für Kinder voller Probleme und die Kinder bekommen das alles mit. Und was ist da schöner, als einen Freund zu haben, der immer aus der Lampe kommt und einem hilft."

