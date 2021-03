eat.READ.sleep: Alle Bücher des Podcasts in der Übersicht

(1) Kartoffelsalat mit Dörte Hanse Suzanne Collins: "Die Tribute von Panem X: Das Lied von Vogel und Schlange" (Oetinger)

Rebecca Makkai: "Die Optimisten" (Eisele)

Kai Kupferschmidt: "Seuchen" (Reclam)

Ernest Hemingway: "Paris, ein Fest fürs Leben" (Rowohlt)

Lola Randl: "Der große Garten" (Matthes & Seitz)

Ernest Hemingway: "Paris, ein Fest fürs Leben" (Rowohlt)

Henryk Sienkiewicz: "Quo vadis" (dtv)

Juli Zeh: "Corpus Delicti" (btb)

Juli Zeh: "Fragen zu Corpus Delicti" (btb)

(2) Maisklößchen mit Jo Lendle Celia Owens: "Der Gesang der Flusskrebse" (Hanser Literaturverlage)

Ann Petry: "The Street" (Nagel & Kimche)

Elizabeth Gilbert: "City of Girls" (S. Fischer)

Dave Eggers: "Der größte Kapitän aller Zeiten" (Kiepenheuer & Witsch)

Harper Lee: "Wer die Nachtigall stört" (Rowohlt)

Richard Powers: "Der Klang der Zeit" (S. Fischer)

Chimamanda Ngozi Adichie: "Americanah" (S. Fischer)

(3) Tarte Tatin mit Martin Walker Lucinda Riley: "Die Sonnenschwester" (Goldmann)

Elke Erb: "Gedichtverdacht" (Urs Engeler)

Iris Hanika: "Echos Kammern" (Droschl)

Adrienne Brodeur: "Wild Game" (Droemer Knaur)

Martin Walker: "Connaisseur" (Diogenes)

Chad Harbach: "Die Kunst des Feldspiels" (Dumont)

Arundhati Roy: "Der Gott der kleinen Dinge" (S. Fischer)

(4) Madeleines mit Siri Hustvedt Marah Woolf: "Sister of the Stars" (Nova MD)

Klaus Mann: "Mephisto" (rororo)

Eliot Weinberger: "Neulich in Amerika" (Berenberg)

Iván Repila: "Der Feminist" (Suhrkamp)

Marcel Proust: "Auf der Suche der verlorenen Zeit" (Reclam)

Fran Ross: "Oreo" (dtv)

Marlen Haushofer: "Die Wand" (Ullstein)

(5) Dosenpfirsiche und Kondensmilch mit Nicole Seifert Pascal Mercier: "Das Gewicht der Worte" (Hanser)

Nicci French: "Was sie nicht wusste" (C. Bertelsmann)

Susan Elizabeth Philipps: "Und wenn sie tanzt" (Blanvalet)

Sarah Moss: "Sommerhelle Nächte: Unser Jahr in Island" und "Gezeitenwechsel" (mare)

Ian Fleming: "Casino Royale" (Cross Cult)

Graham Greene: "Der dritte Mann" (Zsolnay)

Sebastian Stuertz: "Das eiserne Herz des Charlie Berg" (btb)

Franz Werfel: "Die vierzig Tage des Musa Dagh" (Anaconda)

(6) Hühnerfrikassee mit Mariana Leky Nicholas Sparks: "Wenn du zurückkehrst" (Heyne)

David Szalay: "Turbulenzen" (Hanser)

Mariana Leky: "Die Herrenausstatterin", "Was man von hier aus sehen kann" und "Bis der Arzt kommt" (Dumont)

Elizabeth Strout: "Mit Blick aufs Meer" (btb)

Claire Winter: "Kinder ihrer Zeit" (Diana)

Birgit Vanderbeke: "Das Muschelessen" (Piper)

Thomas Glavinic: "Unterwegs im Namen des Herrn" (Hanser)

(7) Plettenpudding mit Doris Dörrie Thomas Mann: "Buddenbrooks" (S. Fischer)

Michael Crummey: "Die Unschuldigen" (Eichborn)

Marco Balzano: "Ich bleibe hier" (Diogenes)

David Grossman: "Was Nina wusste" (Hanser)

Doris Dörrie: "Die Welt auf dem Teller" (Diogenes)

Christa Wolf: "Kassandra" (Suhrkamp)

(8) Mint Julep mit Sebastian Fitzek Lisa Eckhart: "Omama" (Zsolnay)

Arezu Weitholz: "Beinahe Alaska" (mare)

Szczepan Twardoch: "Das schwarze Königreich" (Rowohlt Berlin)

Sebastian Fitzek: "Das Geschenk" (Droemer)

Shirley Jackson: "The Lottery and other Stories" (Penguin)

Arezu Weitholz: "Beinahe Alaska" (mare)

F. Scott Fitzgerald: "Der große Gatsby" (dtv)

Emily Walton: "Der Sommer, in dem F. Scott Fitzgerald beinahe einen Kellner zersägte" (Braumüller)

Benjamin Lebert (Hrsg.): "Wir sind verdammt lausige Akrobaten" (Hoffmann und Campe)

Leslie M. M. Blume: "Und alle benehmen sich daneben" (dtv)

James Herriot: "Der Doktor und das liebe Vieh" (Rowohlt)

(9) Gurkensandwiches mit Ken Follett Jan Weiler: "Die Ältern" (Piper)

Margaret L. Goldsmith: "Patience geht vorüber" (Aviva)

Nigel Nicholson: "Porträt einer Ehe" (nur antiquarisch)

Bas Kast: "Das Buch eines Sommer: Werde, der du bist" (Diogenes)

Ken Follett: "Kingsbridge: Der Morgen einer neuen Zeit" (Luebbe)

Hugo Hartung: "Ich denke oft an Piroschka" (nur antiquarisch)

Gábor von Vaszary: “Monpti” (nur antiquarisch)

Joaquim Maria Machado de Assis: "Das babylonische Wörterbuch" und "Dom Casmurro"

Jojo Moyes: "Wie ein Leuchten in tiefer Nacht"

(10) Pfannkuchen mit Ulrike Draesner Renate Bergmann: "Dann bleiben wir eben zu Hause" (Ullstein)

Ulrike Draesner: "Schwitters" (Penguin)

Wilhelm Busch: Gesammelte Werke (Anaconda)

Ella Carina Werner: "Der Untergang des Abendkleides" (Satyr)

Daniel Mellem: "Die Erfindung des Countdowns" (dtv)

John Boyne: "Cyril Avery" (Piper)

Karin Kalisa: “Sungs Laden” (Droemer)

Else Lasker-Schüler: "Sämtliche Gedichte" (S. Fischer)

Anna Bers (Hg.): "Frauen | Lyrik. Gedichte in deutscher Sprache."

(11) Köttbullar mit Jonas Jonasson Robert Seethaler: "Der letzte Satz"

Michaela Carter: "Die Surrealistin" (Rowohlt)

Leah Hayden: "Miss Guggenheim" (atb)

Jana Revedin: "Margherita" (Aufbau-Verlag)

Mary Ann Shaffer: "Deine Juliet" (btb)

Jonas Jonasson: "Der Massai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte" (C. Bertelsmann)

Erich Kästner: "Fabian" (atrium)

Erich Kästner: "Drei Männer im Schnee" (atrium)

Lydia Davis: "Es ist wie’s ist" (Droschl)

(12) Hoisin Turkey mit Christiane Hoffmeister Bernhard Schlink: "Abschiedsfarben" (Diogenes)

Diane Mott Davidson: "Angriff der Killer-Pfannkuchen" (Econ) - Das englische Original: "Killer Pancake: A Culinary Murder Mystery" (E-Book)

Rob Hart: "Der Store" (Heyne)

Santiago Amigorena: "Kein Ort ist fern genug" (Aufbau-Verlag)

Hanya Yanagihara: "Ein wenig Leben" (Hanser)

Vea Kaiser: "Rückwärtswalzer" (Kiepenheuer & Witsch)

John Irving: "Owen Meany" (Diogenes)

Yoko Ogawa: "Das Museum der Stille" (atb)

(13) Bratkartoffeln mit Elke Heidenreich Hans Fallada: "Kleiner Mann - was nun?" (Aufbau-Verlag)

Joachim Meyerhoff: "Hamster im hinteren Stromgebiet" (Kiepenheuer & Witsch)

Jana Volkmann: "Auwald" (Verbrecher)

Hallie Rubenhold: "The Five. Das Leben der Frauen, die von Jack the Ripper ermordet wurden" (Nagel & Kimche)

Elke Heidenreich: "Männer in Kamelhaarmänteln" (Hanser)

Colson Whitehead: "Underground Railroad" (Hanser)

Donna Tartt: "Der Distelfink" (Goldmann)

Colum McCann: "Apeirogon"(Rowohlt)

Carson McCullers: "Das Herz ist ein einsamer Jäger" (Diogenes)

(14) Apple Tarte mit Jens Wawrczeck Thomas Hettche, "Herzfaden" (Kiepenheuer & Witsch)

Kate DiCamillo: "Louisianas Weg nach Hause" (dtv junior)

Benjamin Myers: "Offene See" (Dumont)

Anna Seghers: "Das siebte Kreuz" (Aufbau)

Irmgard Keun: "Gilgi - eine von uns" (Ullstein)

Irmgard Keun: "Das kunstseidene Mädchen" (List)



Hörbuchtipps:

Daphne du Mauriers: "Rebecca" (Hauptmann Entertainment)

Jane Gardam: "Old Filth Trilogie" (Hörbuch Hamburg)

Wilkie Collins: "Die Frau in weiß" (Fischer)

(15) Pfefferkuchen mit Silke Weitendorf Marc-Uwe Kling: "Quality Land 2.0" (Ullstein)

Barack Obama: "Ein verheißenes Land" (Penguin)

Susanne Niemeyer: "Das Weihnachtsschaf" (Herder)

Keri Smith: "Mach dieses Bilderbuch fertig!" (Antje Kunstmann)

Astrid Lindgren: "Pippi Langstrumpf" (Oetinger)

János Székely: "Verlockung" (Diogenes)

Stefan Zweig: "Ungeduld des Herzens", "Die Schachnovelle", "Sternstunden der Menschheit" (S. Fischer)

(16) Makronen mit Volker Kutscher Carmen Korn: "Und die Welt war jung" (Kindler)

Sabine Peters: "Ein wahrer Apfel leuchtet am Himmel" (Wallstein)

Brit Bennett: "Die verschwindende Hälfte" (Rowohlt)

Volker Kutscher: "Olympia" (Piper)

Milena Michiko Flašar: "Ich nannte ihn Krawatte" (btb)

Jonathan Stroud: "Lockwood & Co" (cbj)

Clemens C. Moore: "The Night before Christmas"

(17) Pflaumenmus mit Charlotte Link Georges Simenon: "Das blaue Zimmer" (Kampa)

Ferdinand von Schirach: "Gott" (Luchterhand)

Rainer Moritz: "Fräulein Schneider und das Weihnachtsturnier" (edition Chrismon)

Charlotte Link: "Ohne Schuld" (Blanvalet)

Maj Sjöwall / Per Wahlöö: "Roman eines Verbrechens" (Rowohlt)

Jane Austen: "Stolz und Vorurteil" (S. Fischer)

(18) Felsenkekse mit Florian Valerius Patrick Rosenthal: "Das inoffizielle Harry Potter Koch- und Backbuch" (riva)

Dirk Rossmann: "Der neunte Arm des Oktopus" (Luebbe)

Katherine Rundell: "Ein unvorstellbar unsinniges Abenteuer" (Carlsen)

Tim Krohn: "Die heilige Henni der Hinterhöfe" (Kampa)

Joe Jackson: "Atlantikfieber (mare)

Dr. Seuss: "Der Grinch" (Kunstmann)

Rachel Elliott: "Bären füttern verboten" (mare)

Mariana Leky: "Was man von hier aus sehen kann" (Dumont)



Kalendertipps:

"Der literarische Katzenkalender" (Schöffling)

"Arche Literatur Kalender: Tagträumer und Nachtschwärmer"

"Aufbau Literatur Wochenplaner"

Jonathan Safra Foer: "Alles ist erleuchtet" (Kiepenheuer & Witsch)

(19) Braune Kuchen mit Ildikó von Kürthy Volker Klüpfl & Michael Kobr: "Funkenmord: Kluftingers neuer Fall" (Ullstein)

Michelle Marly: "White Christmas - das Lied der weißen Weihnacht" (Rütten & Loening)

Elif Shafak: "Schau mich an" (Kein und Aber)

Charles Dickens: "Ein Weihnachtsmärchen" (Heyne)

David Sedaris: "Holidays on ice" (Heyne)

Fran Kimmel: "Hannahs Gefühl für Glück" (dtv)

Fran Kimmel: "Hannahs Gefühl für Glück" (dtv)

Ildikó von Kürthy: "Es wird Zeit" (Rowohlt)

Elizabeth Hay: "Nachtradio" (Schöffling)

(20) Feuerzangenbowle mit Katharina, Jan und Daniel Heinrich Spoerl: "Die Feuerzangenbowle" (Piper)

Alex Lépic: "Lacroix und die stille Nacht von Montmartre" (Kampa)

Rebecca Makkai: "Die Optimisten" (Eisele)

Sebastian Stuertz: "Das eiserne Herz des Charlie Berg" (btb)

Colum McCann: "Apeirogon" (Rowohlt)

Nick Hornby: "A Long Way Down" und "How to be Good” (KiWi)

Clarín: "Die Präsidentin" (Insel)

Cath Crowley: "Das tiefe Blau der Worte" (Carlsen)

(21) Soupe au Pistou mit Nina George Anne Weber: "Annette, ein Heldinnenepos" (Matthes & Seitz)

Nele Pollatschek: "Dear Oxbridge: Liebesbrief an England" (Galiani-Berlin)

Clemens J. Setz: "Die Bienen und das Unsichtbare" (Suhrkamp)

Nina George: "Das Lavendelzimmer" (Knaur)

Christoph Ransmayr: "Atlas eines ängstlichen Mannes" (S. Fischer)

Alain de Botton: "Wie Proust Ihr Leben verändern kann" (S. Fischer)

Jochen Schmidt: "Schmidt liest Proust" (Voland und Quist)

Sigrid Nunez: "Der Freund" (Aufbau-Verlag)

(22) Omelette Rothschild mit

Stefanie Tönnis Christian Berkel: „Ada“ (Ullstein)

Karina Urbach: „Das Buch Alice“ (Propyläen)

Lilly Bernstein: „Trümmermädchen“ (Ullstein)

Tracy Chevalier: „Violet“ (Atlantik)

Nino Haratischwili: „Das achte Leben nach Brilka“ (Ullstein)

Charlotte Brontë: „Jane Eyre“ (Penguin)

(23) Blue Plate Special mit Kirsten Boie Louise Penny: "Das Dorf in den roten Wäldern" (Kampa)

W. H. Auden: "Gesammelte Gedichte" (Faber&Faber)

Kirsten Boie: "Dunkelnacht" (Oetinger)

Émile Zola: "Germinal" (Reclam)

Czesław Miłosz: "Das Tal der Issa" (Suhrkamp, nur noch antiquarisch)

Markus Ostermair: "Der Sandler" (Osburg Verlag)

Mirko Bonné: "Seeland Schneeland" (Schöffling)

(24) Pangalaktischer Donnergurgler

mit Markus Heitz Douglas Adams: "Per Anhalter durch die Galaxis" (Kein & Aber)

Robert Seethaler: "Der Trafikant" (Kein & Aber)

Dolly Alderton: "Gespenster" (Hoffmann und Campe)

Raphaela Edelbauer: "Dave" (Klett Cotta)

Markus Heitz: "Collector" (Heyne)

E. M. Forster: "Die Maschine steht still" (Hoffmann und Campe)

Simone de Beauvoir: "Alle Menschen sind sterblich" (Rowohlt)

Connie Willis: "Die Jahre des Schwarzen Todes" (Heyne)

Katie Kacvinsky: "Die Rebellion der Maddie Freeman" (Boje)

Bernardine Evaristo: "Mädchen, Frau etc." (Tropen)