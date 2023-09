Neue Kindercomics: Disney-Spaß, Drachen-Action und Manga-Fantasy Stand: 02.09.2023 06:00 Uhr Am 3. September wird der Kinder-Comic-Tag gefeiert. Viele Verlage schielen auf die junge Zielgruppe und bieten neue Geschichten und Helden an. Wir stellen drei Bücher voller Magie vor, die aktuell hervorstechen.

von Mathias Heller

"Snapdragon" von Kat Leyh: Mitreißender Kindercomic

Snapdragon ist aufgeweckt, selbstbewusst, blitzgescheit und etwa zehn Jahre alt. Snap, wie sie genannt wird, besitzt aber auch noch andere Fähigkeiten. Diese zeigen sich, als sie der betagten und verschrobenen Jacks über den Weg läuft. Anfänglich ist alles noch etwas gruselig, als beide überfahrene Tiere einsammeln, um aus ihnen Skelettmodelle zu machen, doch mit der Zeit findet Snap gefallen an der Arbeit und entwickelt sogar eigene Ideen. Und als die alte Dame dem Mädchen magische Tricks verrät, bleibt nichts, wie es vorher war. Am Ende kann Snap mehr, als sie ahnte und lüftet sogar ein altes Familiengeheimnis.

Die Autorin Kat Leyh erzählt so mitreißend, dass man selten zum Luftholen kommt. Ihre Zeichnungen sind voller Schwung, Bewegung und Rhythmus, ihre Texte lebensnah. Spannung und Grusel findet man genauso wie Momente des Glücks und der Zufriedenheit. Anderssein ist bei Leyh das Normalste von der Welt. Ob es sich um Snaps dreibeinigen Hund oder ihren Freund Lou handelt. Die Geschichte von Freundschaft und Magie besitzt einen besonderen Comic-Zauber, der auch vor Erwachsenen nicht halt macht.

"Ranking of King" von Sousuke Toka: Manga-Fantasy für kleine Prinzen

Wenn der Thronfolger eines großen Königreichs nur kniehoch ist, zudem nicht hören und sprechen und mit einem Schwert so gar nichts anfangen kann, stehen die Chancen für ein angesehenes Leben am Hof eher schlecht. Zumal sein jüngerer Bruder kräftiger und beliebter ist. Mit diesen Handicaps hat sich Bojji auseinanderzusetzen. So groß sein Herz ist, so klein ist sein Körper. Aber den jungen Prinzen stört das nicht. Er beißt sich durch, auch mit der Hilfe seines magischen Schattenfreundes Kage.

"Ranking of Kings" ist ein Manga, das aus der Flut der aktuellen Neuerscheinungen durch seine Anmutung und Erzählweise herausragt. Wir begleiten den Prinzen, der oft an einen kleinen Bruder von Heidi erinnert, beim Erwachsenwerden und erleben, dass die zarte Persönlichkeit alles andere als zerbrechlich ist. Spannend, mitfühlend und beste Kinderritter-Fantasy.

"Tiana und der Zauber von Harlem": Unterhaltsame Disney-Geschichte als Comic

Vor 14 Jahren kam mit "Küss den Frosch", eine magische Disney-Geschichte um die Hauptfigur Tiana, in die Kinos. Diese wollte ihren Traum von einem eigenen Restaurant in New Orleans verwirklichen - mit Erfolg. Doch was passierte dann nach dem Abspann? Die Kindercomic-Reihe "Disney Adventure Journals" bringt Licht in das Disney-Universum. So bekommt die talentierte Tiana die Chance, beim besten Koch in New York reinzuschnuppern und eine Art Praktikum zu machen. Eine einmalige Chance. Natürlich brennt hier und da mal eine Soße an und die Freundinnen Lotti und Sylvie sorgen für durchtanzte Nächte und kleine Augen am nächsten Tag, aber am Ende meistert sie die Herausforderungen immer mit perfekt sitzendem Haar und einem Lächeln im Gesicht. Auch wenn es nicht immer spannend ist, so ist das Buch doch ein spätsommerlicher Comic-Spaß für kommende Regentage.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 02.09.2023 | 08:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher Jugendbücher