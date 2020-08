Stand: 04.08.2020 08:30 Uhr - NDR Info

Neue Bücher für Kinder: Lese-Tipps für jedes Alter

Jeden Monat stellt die Redaktion von Mikado die besten neuen Bücher für Kinder und Jugendliche vor. Im Sommer ist allerdings Pause - da senden wir ein "Best of", also eine Auswahl der besten Tipps. Die Sendung heißt Büchersommer und läuft an vier Sonntagen im August jeweils um 14.05 Uhr. Dort werden auch spannende und lustige Abschnitte der empfohlenen Bücher vorgelesen. Fast 30 Tipps haben wir hier nach Altersempfehlung sortiert - hinter jedem Link gibt's eine ausführliche Besprechung. Viel Spaß beim Stöbern!

Bücher für Kinder ab vier Jahren

Bücher für Kinder ab sechs Jahren

Prinzessin Rosenblüte Emma lernt unerwartet eine echte Prinzessin kennen. Die hat Stress mit ihrer persönlichen Fee und Emma muss ihr helfen. Eine herrlich übermütige Geschichte. mehr

Bücher für Kinder ab sieben Jahren

Ritter werden leicht gemacht - Drachen sind Nichtschwimmer Sam J. Butterkappe ist unzufrieden mit seinem Namen und braucht eine Mission. Eine lustige Rittergeschichte mit Drachen und anderen magischen Tieren. mehr Familie von Stibitz - Der Riesenlolli-Raub Bei Familie von Stibitz dreht sich alles ums Gaunern. Nur Sohn Ture ist aus der Art geschlagen: Er liebt Wahrheit und Ehrlichkeit - und hat es gar nicht leicht. mehr

Bücher für Kinder ab acht Jahren

Bücher für Kinder ab neun Jahren

Bücher für Kinder ab zehn Jahren

Bücher für Kinder ab elf Jahren

Wenn die Büchersommer-Sendungen im Radio gelaufen sind, könnt ihr sie hier nachhören:

Mikado Büchersommer Folge 1 (2. August) NDR Info - Mikado-Kinderhörspiele - 02.08.2020 14:05 Uhr Autor/in: von Clarenau, Jörgpeter Damit keinem im Sommer der Lesestoff ausgeht, gibt es an vier August-Sonntagen bei Mikado ein "Best of Bücherwurm" mit den schönsten Neuerscheinungen des ersten Halbjahres.







Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 02.08.2020 | 14:05 Uhr