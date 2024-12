Friedrichs Wanderjahre auf Rügen als Comic: Fundiert und farbenfroh Stand: 03.12.2024 11:42 Uhr Die Wanderungen von Caspar David Friedrich auf Rügen nachverfolgen, das geht jetzt auch mit einem Comic. "Auf Rügen war stürmisches Wetter, ich zeichnete ..." heißt das Buch und ist nun auf Rügen vorgestellt worden.

von Juliane Voigt

"Auf Rügen war stürmisches Wetter, ich zeichnete ..." ist der Titel und gleichzeitig ein Tagebuch-Zitat von Caspar David Friedrich. Es geht darin um seine Rügen-Reisen. Von 1801 bis 1826 hat er auf der Insel sieben Wanderungen unternommen. Daraus ist jetzt dieser Comic entstanden. Geschrieben von Holger Teschke, gezeichnet von der Zeichnerin Jacob Knapp. "Wir saßen mit meinem Vater am Kamin", erinnert sich Knapp, "und haben über den Maler und das Caspar David Friedrich Jahr gesprochen. Da haben wir sofort gedacht, dann könnten wir doch eine Bildergeschichte als Buch machen - nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene."

Hannes Knapp, der Vater von Jacob Knapp, ist ein anerkannter Geobotaniker. In seiner Wissenschaft geht es um die Verbreitung von Vegetation in der Kulturlandschaft. Mit seinem Wissen über das Gelände auf der Insel Rügen konnte er genau bestimmen, wo Caspar David Friedrich gesessen und gezeichnet hat.

Geschichten und Landkarten im Wechsel

Zum Inhalt: Zwei Kinder, Lea und Leo, blicken aus unserer Zeit auf die Handlung. "Es gibt viele Heldinnen und Helden", so der Autor Holger Teschke. "Die sind auch nicht alle erfunden, wie Lea und Leo. Es gibt auch Zeichnungen, da sieht man zum Beispiel die Fischer von Mönchgut. Ich musste schon relativ viel Recherche machen. Aber dann hat man ja immer noch ganz viele blinde Flecken und die habe ich dann einfach mit Erfindungen gefüllt."

Auch Jacob Knapp hat viel für ihre Zeichnungen recherchiert - wenig ist ausgedacht. Die Landschaften, Wege, Gebäude, Ausblicke, Kirchtürme, Windmühlen: alles ist belegt. Auf jeder der 76 Seiten sieht man einen Kartenausschnitt und dazu eine bunte Comic-Geschichte. "Ich dachte, Mensch, der ist immer unterwegs", so die Zeichnerin. "Ich hab gedacht, irgendwie muss man das zeigen, denn wenn einem Rügen mit diesen ganzen Orten und Seen nicht so geläufig ist, dann steigst du auch aus. In dem Moment, wo du aber dieses Kartenmaterial neben den Bildern hast, kriegst du zusammen mit dem Text natürlich so eine Vorstellung - sowohl von der Insel, aber auch ein bisschen von der Zeit."

Umfangreiches Angebot von Rezepten bis Wörterbuch auf 76 Seiten

Herausgekommen ist ein detailgenauer und fundierter, vor allem aber ein farbenfroher und spannender Comic. Alle Reisen bilden inhaltlich einen dramaturgischen Bogen. Immer wieder blickt der Maler zurück, auf Erinnerungen und Ereignisse. Es gibt die Landkarten und hier und da eine Zeichnung von Caspar David Friedrich. Zudem Kochrezepte, wie die Rügener Aalsuppe und ein plattdeutsches Wörterbuch im Anhang.

Ein Jahr lang haben Autor und Zeichnerin daran gearbeitet. "Es gibt ein Element, was ich unbedingt unterbringen wollte, weil mir das auch sehr wichtig war, weil ich damit als Kind auf Rügen aufgewachsen bin", erzählt Teschke. "Das waren die Sagen und Märchen der Insel." Man sieht unter anderem auch das als Relief dargestellte Skelett in der Bergener Marienkriche, das an die Endlichkeit des Lebens mahnt, daneben eine Dachschräge. Unter einem dicken Federbett leuchtet der Rotschopf des Malers hervor. Friedrich ist Seite für Seite an seiner orange leuchtenden Haarfarbe zu erkennen.

Comic macht Zeit und Maler Caspar David Friedrich nahbar

Besonderen Wert hat Jacob Knapp auch auf die Ausstattung gelegt. "Erstens bin ich ja auch Kostümbildner", meint Jacob Knapp, "das heißt, ich habe eine gewisse Affinität zur historischen Kleidung. Dazu habe ich dann auch tatsächlich recherchiert, was für das Zeitverständnis wirklich wichtig war, weil in dieser Zeitspanne sich auch die Kleidung sehr stark verändert, wie auch die politischen Verhältnisse, wie auch die Grenzen. Alle diese Dinge spiegeln natürlich auch eine Atmosphäre wieder."

Die Insel verändert sich, die Zeit, der Maler. Zuerst ist er ein junger Student, dann ein junger Mann, dann ist er verheiratet, wird älter. Für die Kinder Lea und Leo, die ihn begleiten, ist das alles sehr spannend. Ein Comic, der Caspar David Friedrich und seine Zeit nahbar macht.

"Auf Rügen war stürmisches Wetter, ich zeichnete ...“ von Holger Teschke, gezeichnet von Jacob Knapp Seitenzahl: 76 Seiten Genre: Comic Verlag: Insula Rugia Preis: 19,90 €

