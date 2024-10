Stand: 07.10.2024 10:58 Uhr Rügen: 250 Eichen für Caspar David Friedrich

Auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) werden in dieser Woche die ersten fünf von geplanten 250 Eichen für Caspar David Friedrich gepflanzt. Der Verein "Hinterlandbühne" Rügen hat das Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag des Greifswalder Malers zum Anlass genommen, um den Künstler auf besondere Weise zu ehren. Für die Baumpflanzungen wurden laut Verein Orte ausgewählt, in denen sich Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft begegnen. Das können Grenzen von Gemeinden oder ehemaligen Gutsbezirken sein, aber auch Orte die eine besondere Aussicht oder ein besonderes Bild ergeben. Der erste Baum wird Montagnachmittag am Rastplatz zwischen Gingst und Güstin gepflanzt. Die anderen Orte sind zwischen Boldevitz und Muglitz, bei Neuenkirchen, im Niedermoor bei Schweikvitz und auf dem Schulhof der Freien Schule Dreschvitz. Ziel der Aktion sei es, jeweils im Frühling und Herbst bei neuen Pflanzungen Gespräche über Landschaft, Schönheit, Vergangenheit und die Zukunft zu führen.

