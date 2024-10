Stand: 08.10.2024 17:16 Uhr Friedrich lockt nach Greifswald: 45.000 Besucher in sieben Wochen

Mit einem Rekord ist im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) die Ausstellung "Sehnsuchtsorte" zu Ende gegangen. 45 000 Besucherinnen und Besucher haben seit dem Start vor sieben Wochen die Sonderschau gesehen. Im Zentrum stand das Caspar David Friedrich-Gemälde "Kreidefelsen auf Rügen". Man sei vom Erfolg der Ausstellung überwältigt. Im ganzen Haus sei eine wunderbare Stimmung und Atmosphäre gewesen, freut sich Ruth Slenczka, die Direktorin des Pommerschen Landesmuseums. Seit Jahresbeginn haben 85.000 Gäste das Museum besucht. Greifswald feiert in diesem Jahr den 250. Geburtstag des Romantikmalers. Aus diesem Anlass gibt es im Pommerschen Landesmuseum insgesamt 3 Sonderausstellungen. Als Letzte startet am 16. Oktober „Caspar David Friedrich. Heimatstadt“, bei der die Gemälde „Wiesen bei Greifswald“ aus der Hamburger Kunsthalle und der „Greifswalder Hafen“ aus der Nationalgalerie Berlin gezeigt werden.

