Freundschaftsgeschichten: Neue Bücher für Kinder ab acht Stand: 08.11.2024 16:46 Uhr Bücher über Freundschaften sind großartig und begleiten uns durch schwierige Zeiten. Wir stellen drei Kinderbücher für Leserinnen und Leser ab acht Jahren vor, in denen die Freundschaft gefeiert wird.

von Katja Eßbach

"Fiona gegen die Zeit" von Jenni Jennings

In "Fiona gegen die Zeit" geht es um sehr spezielle Freunde, und zwar um Simon, der im Oberland lebt, und um Fiona, eine Unterländerin. Im Unterland herrschen Geister, Gräuelgestalten und Sonderlinge:

Genau deshalb war Simon Fionas bester Freund. Simon nahm Seltsames auf genau dieselbe Weise hin, mit der andere Leute es hinnahmen, dass die Nacht auf den Tag folgt. Ein Segen, wenn man bedachte, dass Fiona zu zweiundneunzigeinhalb Prozent seltsam war. Leseprobe

Und Simon ist es auch, der Fiona hilft, als eine Katastrophe droht. Fionas fieser Verwandter Frevelhart will nämlich mit Hilfe einer geheimnisvollen Taschenuhr Chaos stiften und sich an früheren Feinden rächen. Allein Fiona, ihr Onkel Furi, seines Zeichens Privatdetektiv, und natürlich Simon, können ihn aufhalten.

Jenni Jennings erzählt hier eine herrlich verrückte Geschichte mit großartigen Flüchen, obskuren Gestalten und üblem Durcheinander. Und mit Freunden, die immer zur Stelle sind, wenn‘s brenzlig wird.

"Wie man einen Bammel auf Hosentaschengröße schrumpft" von Josefine Sonneson

Jaro und Elli sind supergute Freunde, sie wohnen im selben Haus und haben auf dem Dachboden ein Geheimversteck.

Im Geheimversteck treffen wir uns, um Pläne zu schmieden. Pläne muss man nämlich schmieden oder ausbrüten. Vor allem, wenn es Pläne für mittelgroße Bammelüberwindungen sind. Leseprobe

Der Bammel, den Jaro überwinden will, ist die Angst vor blöden Kläffern, also großen Hunden. Und Elli fürchtet sich vor tiefem Wasser. Und so hocken die beiden im Geheimversteck und arbeiten in ihrem Geheimnotizbuch Pläne aus. Mitten in ihr Bammelüberwindungs-Projekt platzt Tami, ein neues Mädchen im Haus. Und auf einmal hat Jaro kaum noch Zeit für Elli. Sind sie also jetzt gar nicht mehr allerbeste Freunde?

Josefine Sonneson schreibt zart und poetisch, ein bisschen lustig und sehr einfühlsam. Ein ganz besonderer Sound für eine ganz besondere Freundschaftsgeschichte.

"Die Schurkenschnapp-AG" von Martin Muser

Die Freunde Pola und Miro hatten sich so darauf gefreut, aber dann wird ihre Klassenfahrt abgesagt. Der Grund: Linus, einer ihrer Mitschüler, ist verschwunden. Kurz darauf taucht, wie im Krimi, ein Erpresserbrief auf, und eine Belohnung von 2.000 Euro wird demjenigen versprochen, der Linus findet.

Natürlich wollen Pola und Miro den Fall lösen. Dafür gründen sie die Detektivagentur Schurkenschnapp-AG:

Und deswegen musste die Schurkenschnapp-AG jetzt auch - zack, zack! - mit der Ermittlungsarbeit anfangen. Sonst war am Ende noch jemand anderes schneller und schnappte ihnen die 2.000 Euro Belohnung weg! Leseprobe

Was ein großer gelber Plastikcontainer und der Schulkeller mit dem Fall zu tun haben, erzählt Martin Muser sehr spannend und vergnüglich. Gut geeignet für Erstleser, aber auch zum Vorlesen.

