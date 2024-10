Neue Bilderbücher: Ganz viel zu entdecken für Kinder ab drei Stand: 12.10.2024 06:00 Uhr Wir stellen drei neue Bilderbücher vor: "Mit Maus auf dem Fluss" über eine abenteuerliche Reise, "Pauline Pechfee" über eine unglückliche Fee und "101 Monster", das den Kindern die Angst vor Ungeheuern nimmt.

von Katharina Mahrenholtz

"Mit Maus auf dem Fluss" von Alice Melvin

In dem Bilderbuch "Mit Maus auf dem Fluss" verzaubert schon die gezeichnete Karte auf der ersten Seite: Ein Fluss mit viel Grün und einzelnen Stationen. Ein Bootshaus, ein Blättertunnel, eine Schleuse, eine Insel. Das macht neugierig auf die Reise der kleinen Maus - und die kann man dann auf den folgenden 30 Seiten im Detail verfolgen.

Es geht los am frühen Morgen: Die Maus besteigt ein Ruderboot, um von ihrem Zuhause im Wald ans Meer zu fahren. Unterwegs trifft sie andere Tiere, kommt durch eine kleine Stadt und übernachtet vor einer Insel. Der Text ist mitunter etwas holprig gereimt, aber die wunderbar farbenfrohen Illustrationen machen das wieder wett. Es gibt einfach so viel zu entdecken! Und hinter den vielen Klappen verbergen sich weitere kleine Geschichten. Zum Schluss gibt es noch eine Doppelseite mit Sach-Infos zum Thema Fluss. Ein richtig schönes Buch für Kinder ab drei.

"Pauline Pechfee" von Ursula Poznanski und Sabine Büchner

Pauline ist aufgeregt: Ihre Ausbildung zur Glücksfee beginnt! Und eigentlich weiß sie ja, wie es funktioniert: Menschen in Not ausfindig machen, Sternenstaub rieseln lassen - und alles wendet sich zum Guten. Aber das klappt nicht - im Gegenteil. Durch Paulines Sternenstaub verpasst eine Frau ihren Bus, ein kleiner Hund fällt in eine Mülltonne und ein Mann bricht sich den Arm. Da kann es nur einen Grund geben: Pauline ist gar keine Glücksfee, sondern - eine Pechfee. Und darüber ist sie extrem unglücklich.

Ursula Poznanski kennt man vor allem von ihren Jugendbuch-Thrillern, sie hat aber auch schon einige Kinderbücher geschrieben. "Pauline Pechfee" hat einen coolen Twist und ist gut geeignet für Kinder ab vier, die schon etwas mehr Text vertragen können. Aber natürlich gibt es auf den 48 Seiten trotzdem viele großformatige Illustrationen: Sabine Büchner hat die kleine Fee mit roten Locken und einer coolen Pilotenbrille ausgestattet, und auch sonst kann man auf den bunten Bildern viele Details entdecken.

"101 Monster und alles, was du über sie wissen musst!" von Ruby van der Borgen und Alexandra Helm

Nach "101 Einhörner" und "101 Meerjungfrauen" der dritte Band der witzigen Wimmelbuchreihe. Diesmal hat Illustratorin Alexandra Helm die Doppelseiten mit Monstern in allen Farben, Größen und Formen bevölkert. Klar wird erstens: Alle Monster sind verschieden. Und zweitens: Die sind eigentlich gar nicht gruselig, sondern ziemlich niedlich. Und dann kann die Monsterkunde losgehen. Was essen Monster (Sachen mit M), wo leben sie (in Höhlen), wo schlafen sie (alle in einem Bett). Man kann sich endlos die bunten, wimmeligen Doppelseiten angucken und immer mehr über Monster herausfinden. Zum Beispiel, dass sie sich manchmal ein Spielzeug von den Menschenkindern ausleihen - es aber immer wieder zurückbringen. Kennt man ja: Dieses eine Auto, das man partout nicht findet - und irgendwann ist es wieder da.

Ein fantasievolles Bilderbuch für Kinder ab vier, das auch den Eltern Spaß macht. Und Angst vor Monstern hat danach niemand mehr.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 12.10.2024 | 08:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher Jugendbücher