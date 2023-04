Fantasy, Liebe und Drama: Frühlingslektüre für Teenager Stand: 22.04.2023 06:00 Uhr NDR Info stellt drei Jugendbücher vor: Es geht um einen opulenten Fantasyroman, um ein obdachloses Mädchen und um eine Liebesgeschichte, die zwar vorhersehbar, aber dennoch unbedingt lesenswert ist.

von Katja Eßbach

"Instant Karma" von Marissa Meyer

Geübten Leserinnen und Lesern ist von Seite eins an klar: "Instant Karma" steuert auf ein Happy End zu. Das ändert aber absolut nichts am Lesevergnügen - was an Marissa Meyers lustigem Ton und den authentischen Charakteren liegt.

Es geht um Prudence und Quint, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Prudence ist strukturiert und auf alle Eventualitäten immer perfekt vorbereitet. Allerdings findet ihre beste Freundin Ari, dass Prudence ein bisschen mehr Spaß im Leben haben könnte. Den scheint Quint auf jeden Fall zu haben. Pünktlichkeit ist nicht seine Sache, Struktur und Pläne Fremdwörter. Ausgerechnet mit ihm muss Prudence eine wichtige Bio-Präsentation halten. Natürlich geraten sie aneinander, natürlich besteht schon bald ein gewisses Interesse und natürlich gibt es einige Missverständnisse und Hürden aus dem Weg zu räumen. Darüber erzählt Marissa Meyer sehr beschwingt und unaufdringlich romantisch. Perfekte Frühlingslektüre.

"Das Mädchen in unserem Badezimmer" von Henrik Hitzbleck

Dieses Buch verdient einen extra Stern für die wunderschöne Gestaltung. Das Cover ist aus stabiler Pappe, die Illustratorin Kerstin Wacker hat es sehr grafisch und bunt gestaltet. Auch im Inneren überzeugen die in coolem Schwarz-Weiß gehaltenen Zeichnungen.

Erzählt wird die Geschichte von Amra, deren Mutter die obdachlose 17-jährige Coco zum Duschen nach Hause einlädt. Danach verschwindet Coco spurlos, vergisst allerdings ihr Tagebuch bei Amra. Die will es unbedingt zurückgeben, weiß aber nicht, wo sie Coco finden kann. Deshalb liest sie das Tagebuch und macht sich auf die Suche nach ihr.

Henrik Hitzbleck erzählt seine dramatische Geschichte sensibel und angenehm undramatisch im Ton. Er lässt Coco durch ihr Tagebuch zu Wort kommen. Darin schildert sie ihr schweres Leben und warum sie auf der Straße landete. "Das Mädchen in unserem Badezimmer" ist ein aufwühlender Jugendroman, empathisch und spannend zugleich.

"A Magic Steeped in Poison" von Judy I. Lin

Ning ist verzweifelt. Sie glaubt, schuld am Tod ihrer Mutter zu sein, da sie den Tee zubereitet hat, der ihre Mutter vergiftet und ihre Schwester sehr krank gemacht hat. So beginnt der opulente Fantasy-Roman der Amerikanerin Judy I. Lin.

Ning sieht nur eine Möglichkeit, ihre Schwester noch zu retten: Sie muss an den kaiserlichen Hof und dort den Wettkampf der mächtigsten Tee-Magier des Reiches gewinnen. Denn die Siegerin hat bei der Prinzessin einen Wunsch frei. Also reist Ning in die Hauptstadt und nimmt den Kampf im Palast auf. Judy I. Lin erschafft eine fantastische, sehr vielschichtige Welt, angelehnt an chinesische Mythen. Ihre Sprache ist sanft und blumig und ganz nebenbei erfahren die Leserinnen und Leser eine Menge über die Kunst der chinesischen Teezeremonie. Lins Geschichte ist voller Wendungen, Geheimnisse und Überraschungen. Und ja, ein geheimnisvoller Junge spielt auch eine Rolle.

Die Titel in der Übersicht "Instant Karma" von Marissa Meyer

Aus dem Amerikanischen von Stefanie Frieda Lemke

Geeignet für Jugendliche ab 14 Jahren

17 € bei Carlsen

480 Seiten

978-3-551-58480-9



"Das Mädchen in unserem Badezimmer" von Henrik Hitzbleck

Geeignet für Jugendliche ab 12 Jahren

14,80 € bei Wacker und Freunde

272 Seiten

978-3-00-071776-5



"A Magic Steeped in Poison - Was uns verwundbar macht" von Judy I. Lin

Aus dem Amerikanischen von Rusalka Reh

Geeignet für Jugendliche ab 14 Jahren

19,90 € bei Sauerländer

480 Seiten

978-3-7373-7208-4

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher Jugendbücher