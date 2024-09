"Dunkles Wasser": Wendungsreicher Thriller von Charlotte Link Stand: 27.09.2024 06:00 Uhr Charlotte Links Thriller um die Ermittlerin Kate Linville sind allesamt internationale Bestseller. Jetzt ist der fünfte Band der Reihe erschienen - und auch der ist bereits ein Verkaufsschlager.

von Katja Eßbach

Die Handlung setzt 2008 ein. Damals erschüttert ein grausames Verbrechen Schottland. An einem abgelegenen Strand werden zwei Familien, die dort zelten, überfallen und umgebracht. Nur Iris, die älteste Tochter einer der Familien, überlebt. Aufgeklärt werden die sogenannten Kilbride-Morde jedoch nicht.

Ein traumatischer Fall um die Protagonistin Iris

15 Jahre später lebt Iris zurückgezogen, aber einigermaßen glücklich. Da kommt es immer wieder zu beunruhigenden Vorfällen: Die Reifen ihres Fahrrads werden zerstochen, ein Mann verfolgt sie, und Iris erhält einen Brief:

"Hier". Sie reichte den Brief an die Polizistin. "Der lag bei mir im Briefkasten. Nicht frankiert, er wurde also vom Absender wohl selbst eingeworfen. Anonym natürlich." Die Polizistin griff den Brief und entfaltete ihn. "Ich bin schon sehr nah. Du wirst dir wünschen, tot zu sein", las sie vor. Leseprobe

Auch um der Bedrohung zu entfliehen, reist Iris mit ihrer Freundin Tanya nach Frankreich. Dort müssen sich die Frauen kurz voneinander trennen:

Tanya stieg in den Bus und ließ den Motor an. Der Wagen setzte sich in Bewegung, rollte langsam über die Brücke. Tanya winkte aus dem geöffneten Seitenfenster. Es war das letzte Mal, dass Iris ihre Freundin sah. Leseprobe

Stundenlang wartet Iris auf Tanya, bis zufällig der englische Ex-Kommissar Caleb Hale vorbeikommt, auch er auf einer Urlaubsreise. Hale, ein guter Freund und früherer Chef der Ermittlerin Kate Linville, nimmt sich der verstörten Frau an - und verstrickt sich in einen traumatischen Fall.

"Dunkles Wasser": Wendungsreicher Thriller mit verstörendem Ende

Charlotte Links Thriller sind ein Genuss. In ihrer Komplexität und akribischen Recherche erinnern sie an die Romane der Amerikanerin Elizabeth George, die sich mit der gleichen Begeisterung in den britischen Alltag und seine Besonderheiten stürzt. Auch die Ermittlerinnen der beiden Autorinnen weisen Parallelen auf. Kate Linville ist ebenso eigensinnig, einsam und schlau wie Barbara Havers, die Protagonistin bei Elizabeth George. Und Kate Linville liebt ihren früheren Chef Caleb Hale, der den Dienst quittieren musste und sie jetzt im Fall Tanya um Hilfe bittet.

Kate versucht Caleb Hale, der mittlerweile als Taxifahrer arbeitet, davon abzuhalten, sich in den Fall der verschwundenen Tanya einzumischen, aber Hale ist längst in Iris verliebt und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Und rasch zeigt sich, dass die Drohungen gegen Iris und Tanyas Verschwinden mit den furchtbaren Geschehnissen vor 15 Jahren zusammenhängen.

"Dunkles Wasser" ist ein süffiger, psychologisch interessanter und wendungsreicher Thriller mit einem düsteren und verstörenden Ende. Danach muss man erstmal raus in die Sonne.

Dunkles Wasser von Charlotte Link Seitenzahl: 576 Seiten Genre: Krimi Verlag: Blanvalet Bestellnummer: 978-3-351-05123-5 Preis: 25 €

