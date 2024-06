Buchtipps für Kinder: Spuk, Magie und Zeitreise-Abenteuer Stand: 08.06.2024 06:00 Uhr NDR Kultur stellt drei Kinder- und Jugendbücher vor, die große Lust auf Wellenrauschen, Bootstouren und Sand unter den Füßen machen - und das Kennenlernen anderer Kulturen.

von Severine Naeve

"Die Perlenjägerin" von Miya T. Beck - für Kinder ab zwölf Jahren

Die Geschichte von Kai und Kishi, den beiden Zwillingsschwestern, ist eigentlich eher Kais Geschichte. Und eine Geschichte über die unerschütterliche Liebe zwischen Geschwistern.

Kais Abenteuer spielt in einem Märchenreich unter Wasser. Und schon nach wenigen Seiten werden Leserinnen und Leser in diese andere Welt mit hinabgezogen.

Ein schreckliches Brüllen erklang, und ein heftiger Windstoß warf sie beinahe um. Er brachte den Geruch nach Rauch mit sich. Kai blickte auf: Über Kishi und ihr schwebte der Kopf eines zornigen Meeresdrachen. Er hatte eine lange Schnauze, und zwischen den Hörnern wuchs ein beachtlicher Kamm schwarzer Flossen. Leseprobe

Im Totenreich, im Auftrag der Unterwelt-Göttin, muss Kai ihren ganzen Mut aufbringen, um Kishi zu retten. Und damit irgendwie auch sich selbst. Es ist eine Geschichte für alle, die im wahrsten Sinne gerne in andere Welten abtauchen.

Es ist mitunter eine Herausforderung, alle Figuren auseinanderzuhalten, aber zur Hilfestellung gibt es Land-, oder eher Wasserkarten, und ein Glossar.

"Die Insel der Smartphone-Waisen" von Salah Naoura - für Kinder ab zehn Jahren.

Ein neues Abenteuer der sechsköpfigen Waisen-Gang mit ganz besonderen Fähigkeiten - das Leserinnen und Leser bestimmt mindestens einmal pro Seite zum Lachen bringt.

Dass "das Schloss der Smartphone-Waisen" - so hieß der erste Teil der Reihe - das "erste und einzige Wohnheim für Smartphone-Waisenkinder" ist, dürfte jedem Kind gefallen, das unendliche Auseinandersetzungen mit seinen Eltern hinter sich hat, was Bildschirm- und Telefonzeit angeht.

Am Eingang hing ein großes Schild aus Messing, auf dem in schnörkeliger Schrift zu lesen stand: "SMART e.V. im Schloss. Erstes und einziges Wohnheim für Smartphone-Waisenkinder." Alle Kinder dieses Waisenhauses hatten entweder ihre Mütter, ihre Väter oder sogar beides durch einen unglücklichen Zwischenfall mit einem Smartphone verloren. Leseprobe

So absurd wie liebenswert ist nicht nur die Hintergrundgeschichte, sondern auch die zackigen Dialoge, die Kinder, die in diesem Schloss leben, und Hermine, die Schlossbesitzerin in ihrem Rennrollstuhl.

In "Die Insel der Smartphone-Waisen" bekommt die Gruppe nicht nur tierischen Zuwachs, sondern fährt auch in die Ferien nach Italien - beziehungsweise in eine kleine Stadt an der Ostsee, die ein bisschen wie Italien sein will.

Feenstaub, Wahrsagungen, mit Tieren sprechen - mit festem Glauben ist auch im zweiten Abenteuer der Reihe alles möglich. Das Buch mit seinen einzigartigen Charakteren ist eine sehr unterhaltsame Erinnerung daran, was alles möglich ist, wenn man das Handy mal kurz beiseite legt.

"Das Tor der 7 Inseln" - für Kinder ab zehn Jahren

"Unter Schmugglern" ist der dritte Band aus der Reihe "Das Tor der 7 Inseln" von Kristina Beyer. Die ehemalige Sängerin und Schauspielern hat sich mit ihrer Kinderkrimi-Reihe schon mit dem ersten Buch in die Herzen ihrer jungen Fans geschrieben. Es geht um Strandabenteuer, Zeitreisen und die ganz normalen Probleme, die Kinder eben auch noch so haben - und das in einer Sprache, die den Leser*innen auf Augenhöhe begegnet:

Sie rannten ins nächste Bistro. Eigentlich nur wegen des W-Lan-Zugangs, aber Jule bestellte aus taktischen Gründen zwei Milchshakes. Sie wollte so unauffällig wie möglich bleiben. (…) Aber hier sah niemand verdächtig aus. Mütter wischten die mit Ketchup verschmierten Münder ihrer Kleinen mit Papierservietten ab oder sammelten verstreute Pommes auf. Leseprobe

Jules Perspektive auf die "Erwachsenen" hat einen besonderen Charme. Und die Heldin der Zeitreise-Abenteuer muss neben Zeitsprüngen und dem Kampf gegen Fiesling Matthiesen plötzlich auch noch Schmetterlinge im Bauch aushalten. Nach Baltrum und Wangerooge spielt Band 3 nun unter anderem auch auf Spiekeroog. Mit ein bisschen - ja, das kann man Kindern zumuten, wenn man es in ein greifbares Abenteuer fasst - Napoleonischer Besatzung, Hanse-Geschichte und den Gefahren des Wattenmeers.

Es soll nicht unerwähnt bleiben: Band 3 der Reihe zieht einen sofort in die Geschichte und setzt Insiderwissen voraus. Wer Lust darauf hat, sollte Band 1 und 2 zuerst lesen. Wer bereits Fan ist, wird von Seite 1 an von "Unter Schmugglern" begeistert sein.

Wie es übrigens im Plattdütschen Glossar heißt: Is dat wohr? - Selber rausfinden!

