Ayòbámi Adébáyò: "Bleib bei mir"

Debütroman: Ehe im Kampf gegen Kinderlosigkeit Bleib bei mir von Ayòbámi Adébáyò, aus dem Englischen von Maria Hummitzsch Vorgestellt von Jürgen Deppe

Es ist schon ungewöhnlich genug, dass ein Debütroman gleich in 16 Sprachen übersetzt wird. Dass dieser Roman zudem von einer jungen Frau aus Nigeria stammt, macht die Sache noch ungewöhnlicher. Der von Ayòbámi Adébáyòs auf Englisch geschriebener Roman "Stay with me" erscheint unter dem Titel "Bleib bei mir" auf Deutsch.

Alles würde Yejide dafür tun, ein Kind zu bekommen mit ihrem Mann Akin, den sie schon aus Studententagen kennt. Aber irgendwie will es nicht klappen, was auch immer sie versuchen.

Ein dringend benötigter Stammhalter

Seit Jahren. Akins Verwandtschaft wird immer lästiger, drängeliger, unverschämter. Ein Kind muss her, ein Nachfahre, ein Stammhalter! Der Druck wird für Akin und Yejide zur Herausforderung:

"Ich lernte bald, dass ich der Belastung der vier Jahre ohne Kinder nicht gewachsen war. Wenn die Last zu groß ist, zu groß über eine zu lange Zeit, knickt selbst die Liebe ein, bekommt Risse, droht zu zerbrechen und zerbricht manchmal. Aber auch wenn sie in tausend Scherben verstreut um unsere Füße liegt, ist es noch immer Liebe, " Leseprobe

Mit derart schönen Worten gelingt es der in England lebenden Nigerianerin Ayòbámi Adébáyò - unter anderem von Margaret Atwood im Kreativen Schreiben ausgebildet - das Leben, das Leid und die Liebe dieses jungen Paares zu erzählen, mit allen dramatischen Wendungen: dem Auftauchen einer Zweitfrau zum Beispiel, von Yejides Schwiegermutter mitgebracht und von Akin geheiratet, um mit ihr das ersehnte Kind zu bekommen. Im Nigeria der 1980er- und 90er-Jahre, in denen der Roman zu großen Teilen spielt, ist Polygamie zwar noch Gang und Gäbe, aber Yejide und Akin hatten sich als moderne, aufgeklärte Menschen ursprünglich dagegen entschieden.

Nagende Eifersucht auf die Zweitfrau

Halb wahnsinnig vor Eifersucht auf die hübsche Zweitfrau lässt Yejide nichts unversucht, um schwanger zu werden, und behauptet, es schließlich mit Hilfe eines okkulten Schnickschnacks auch geworden zu sein: allen Ultraschallbildern seriöser Mediziner zum Trotz.



"Ich glaube nicht, dass ich schwanger bin, ich weiß es. Ich habe seit sechs Monaten keine Regel. Schauen Sie sich meinen Bauch an. Ich spüre sogar, wie das Baby mich tritt! Ich glaube nicht, dass ich schwanger bin, ich bin schwanger. Sehen Sie das nicht? Ich bin schwanger." Leseprobe

Nachwuchs um jeden Preis

Tessa Mittelstaedt und Max von Pufendorf geben Yejide und Akin auf dem Hörbuch ihre Stimmen. Sie tun es toll. Denn das Pingpong-Spiel der Geschlechter bleibt bei aller Liebe und gegenseitigen Zuneigung dramatisch. Mal geht das von ihr aus, öfter aber von ihm. Wenn etwa die Zweitfrau Fummi auf mysteriöse Weise ums Leben kommt, wenn Akins Bruder Dotum auf der Bildfläche erscheint und einen immer größeren Raum einnimmt, und wenn Yejide auf rätselhafte Weise doch noch schwanger wird, ein erstes Mal, ein zweites Mal, ein drittes Mal. Dann wegen angeborener Gendefekte erst das erste Kind stirbt und dann auch noch das zweite.



"Bleib bei mir' ruft Yejide ihnen jeweils nach und gibt die flehentliche Bitte - innerlich leer - dem dritten Kind gleich mit auf den Weg: 'Ich wusste nicht, was ich mit dem schreienden kleinen Mädchen anfangen sollte, das wir schon jetzt jeden Tag und jeden Moment, wenn wir ihren Namen sagten, anflehten - Rotimi - bleib bei mir. Ich schloss die Augen, wenn sie an meiner Brust nuckelte, vermied jeden Augenkontakt." Leseprobe



"Bleib bei mir" ruft Akin schließlich auch Yejide nach, die politische Unruhen in Nigeria nutzt, um selbst zu verschwinden, bevor auch noch ihr drittes, todkrankes Kind stirbt. - Das ist in der Summe vielleicht ein bisschen viel Drama und dick aufgetragen. Aber zum Glück finden Ayòbámi Adébáyò und ihre deutsche Übersetzerin Maria Hummitzsch dafür einen Ton, der das alles zumindest sehr süffig macht. Ein nigerianischer Pageturner!

Bleib bei mir von Ayòbámi Adébáyò, aus dem Englischen von Maria Hummitzsch Seitenzahl: 352 Seiten Genre: Roman Zusatzinfo: Das Hörbuch zum Roman bei OSTERWOLDaudio ISBN: 978-3-86952-397-2 für 22 Euro Verlag: Piper Verlag Bestellnummer: 978-3-492-05890-2 Preis: 22,00 €

