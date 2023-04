eat.Read.sleep (84): Scones und Familiengeheimnisse Stand: 31.03.2023 05:00 Uhr Daniel und Katharina haben ein Spoilerproblem und Lisa Kögeböhn erzählt, dass Übersetzen Schreiben mit Sicherheitsnetz ist.

In der Bestseller-Challenge herrscht harmonische Begeisterung über den Roman "Das Haus über dem Fjord" - und eine kurze Irritation, weil Daniel mit einer Metapher auftrumpft, die im Prolog versteckt war und Katharina deshalb entgangen ist. Auch der Segelkrimi "In blaukalter Tiefe" überzeugt die Hosts - auch wenn sie danach auf keinen Fall einen Törn in die Schären buchen würden. Helga Schuberts Roman "Der heutige Tag", in dem sie über die jahrelange Pflege ihres Mannes scheibt, sorgt für gemischte Gefühle. Dann ist da "Lichte Tage", das Buch mit dem schönen Van-Gogh-Cover - und all diese vier Bücher hängen irgendwie alle miteinander zusammen, aber die Hosts dürfen nicht verraten, wie. Ganz schön tricky!

Zu Gast ist die Übersetzerin Lisa Kögeböhn aus Leipzig, die auch verrät, dass sie beim Backen zum Super-Nerd wird, indem sie zum Beispiel Kuchenstücke mit dem Lineal zuschneidet.

Die Bücher der Sendung

Marian Keyes : "Glück ist backbar", aus dem Englischen übersetzt von Lisa Kögeböhn (Heyne)

Kristin Valla : "Das Haus über dem Fjord", aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs (mare)

Kristina Hauff : "In Blaukalter Tiefe" (hanserblau)

Helga Schubert : "Der heutige Tag" (dtv)

Sarah Winman : "Lichte Tage", aus dem Englischen übersetzt von Elina Baumbach (Klett Cotta)

Marian Keyes: "Wassermelone", aus dem Englischen übersetzt von K. Schatzhauser (Heyne)

Rezept für Buttermilch-Scones

Zutaten:

265 g Mehl

65 g Zucker

½ TL Natron

½ TL Backpulver

¾ TL Salz

130 g Butter

110-165 ml Buttermilch

Zubereitung:

Mehl, Zucker, Natron, Backpulver und Salz vermischen. Die Butter (Zimmertemperatur) in Stücken dazugeben und verrühren. So viel Buttermilch hinzufügen, dass ein weicher, nicht klebriger Teig entsteht. Nochmal gut durchkneten und dann auf einer bemehlten Fläche zu einem Rechteck ca. 5 cm dickes Rechteck formen. In Dreiecke schneiden oder mit einem Glas Stücke ausstechen.

Aufs Backblech legen, mit Buttermilch bestreichen und ca. 15 min bei 220 Grad (vorgeheizt) goldbraun backen.

