eat.READ.sleep (1) - Kartoffelsalat mit Dörte Hansen

Für Katharina Mahrenholtz, Daniel Kaiser und Jan Ehlert ist das Lesen mindestens so wichtig wie Essen und Schlafen. In der ersten Folge des Podcast eat.READ.sleep. servieren sie Kartoffelsalat und erklären, was der mit Ernest Hemingway zu tun hat - und sie sprechen mit der Autorin Dörte Hansen über Schreibblockaden und Gartenarbeit.

Die Bücher dieser Folge

Suzanne Collins: "Die Tribute von Panem X: Das Lied von Vogel und Schlange" (Oetinger)

Rebecca Makkai: "Die Optimisten" (Eisele)

Kai Kupferschmidt: "Seuchen" (Reclam)

Lola Randl: "Der große Garten" (Matthes & Seitz)

Ernest Hemingway: "Paris, ein Fest fürs Leben" (Rowohlt)

Henryk Sienkiewicz: "Quo vadis" (dtv)

Juli Zeh: "Corpus Delicti" (btb)

Juli Zeh: "Fragen zu Corpus Delicti" (btb)

Das Rezept: "Pommes à l'huile" nach Hemingway

1 kg Kartoffeln

4 EL Brühe

4 EL Weißwein

2 EL klein gehackte Schalotten

4 EL Rotweinessig

6 EL Öl

2 TL Dijon-Senf

Kräuter und Salz nach Geschmack

Kartoffeln schälen und kochen. In Scheiben schneiden. Brühe mit Weißwein verrühren und über die noch warmen Kartoffeln geben. Schalotten, Rotweinessig, Senf, Salz und Kräuter verrühren. Vorsichtig unter die Kartoffeln heben.

Hemingway schreibt in "Paris, ein Fest fürs Leben", wie er sein erstes Honorar für eine Geschichte mit diesem Gericht gefeiert hat:

"Das Bier war sehr kalt und trank sich wunderbar. Die pommes à l'hulie waren fest und gut mariniert und das Olivenöl köstlich. Ich zermahlte etwas schwarzen Pfeffer über den Kartoffeln und tunkte das Brot in das Olivenöl." Ernest Hemingway: "Paris, ein Fest fürs Leben"

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 16.00 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 12.06.2020 | 16:00 Uhr