eat.READ.sleep. Podcast-Session in Lübeck Stand: 28.04.2025 11:03 Uhr Wie viel Fun steckt in Thomas Mann? Zum Jubiläumsjahr kommt der NDR Kultur Bücherpodcast eat.READ.sleep. am 1. Juli zu einer Special Session nach Lübeck und widmet sich dem Werk und Leben des berühmten Autors.

Wie aktuell ist das Werk Thomas Manns heute noch? Muss man "Die Buddenbrooks" gelesen haben, darf man den "Zauberberg" langweilig und "Tod in Venedig" kitschig finden? Und was taugen die Romane, die sich auf unterschiedliche Weise dem Nobelpreisträger widmen? Ein etwas anderer Thomas-Mann-Abend mit den eat.READ.sleep. Hosts Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser, die natürlich auch eine passende literarische Vorspeise präsentieren - lasst euch überraschen! Im Quiz sind dann alle gefragt - am besten schon mal Hunde, Kinder und Eigenarten der Mann-Familie studieren, dann steigt die Chance auf ein exklusives eat.READ.sleep.-Kissen für den nächsten Lesenachmittag auf dem Sofa.

Karten für € 12,- (ermäßigt € 10,-) gibt es unter buddenbrookhaus.de

Termin: 1. Juli 2025 um 19.30 Uhr

Ort: Kolosseum Lübeck

Adresse: Kronsforder Allee 25, 23560 Lübeck

