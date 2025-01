eat.READ.sleep.: NDR Kultur Bücherpodcast im Kröpeliner Tor Center in Rostock Stand: 16.01.2025 13:06 Uhr Am 24. April sind Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser mit einer Podcast-Session des NDR Kultur Bücherpodcasts in Rostock - im Kröpeliner Tor Center.

Lieblingsbücher, Neuerscheinungen, Bestseller: Der NDR Kultur Bücherpodcast eat.READ.sleep. gibt Tipps und Orientierung auf dem Büchermarkt und das mit großem Erfolg: Die Podcast-Community wächst und wächst. Auf vielfachen Wunsch der Fans kommen die Hosts nach Rostock, um im Kröpeliner Tor Center eine Podcast-Session zu präsentieren.

Nach einem interaktiven Warm-Up liefern Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser eine kurzweilige Bühnen-Show rund ums Lesen: Lieblingsbücher werden gepriesen, Bestseller auch mal verrissen oder kontrovers diskutiert. Es gibt eine literarische Vorspeise, spontane Interaktionen und am Ende ein Bücher-Quiz.

Von 16-17 Uhr wird es am 24.4. eine kostenlose Buchberatung von Katharina und Daniel in der Thalia Filiale im KTC geben: Die beiden Podcast-Hosts geben individuelle Buchtipps, packen Bücher ein und beantworten Fragen. Von 18 bis 19 Uhr können Fans des Podcasts Katharina und Daniel außerdem zum Meet & Greet im UG des KTC an der Bühne treffen.

Karten gibt es für € 10 (erm. € 8,-) ab 16. Januar unter diesem Link.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem KTC und der Thalia Filiale im KTC statt.

Termin: 23. April 2025 um 19.30 Uhr

Ort: Kröpeliner Tor Center Rostock

Adresse: Kröpeliner Straße 54, 18055 Rostock

Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge von eat.READ.sleep. in der ARD Audiothek, der kostenlosen Audio App der ARD und überall, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren und keine Folge verpassen.

