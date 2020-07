Stand: 24.07.2020 14:00 Uhr - NDR Info

eat.READ.sleep. Madeleines mit Siri Hustvedt

Die Liebe zu Büchern geht bei uns durch den Magen: Diesmal gibt es Madeleines - zu Gast ist die US-amerikanische Schriftstellerin Siri Hustvedt.

In der vierten Folge des NDR Bücherpodcasts stehen Hexen im Mittelpunkt. Marah Woolfs Bestseller "Sister of the Stars" erzählt, wie die Nachwuchs-Hexe Vianne sich unsterblich in den Ober-Magier Ezra verliebt - das Ganze vor dem Hintergrund einer drohenden Dämonen-Apokalypse. Das Genre nennt sich Romantasy: Romantik trifft Fantasy! Die beiden Podcast-Hosts Jan und Daniel fühlen sich bei diesem Roman nicht so ganz als Zielgruppe, haben aber dennoch die kompletten knapp 450 Seiten geschafft. Ihr Urteil ist eher verhalten.

Siri Hustvedts Hexen-Roman "Damals" aus New York

Etwas tiefschürfender und historisch versiert beschäftigt sich die weltbekannte Schriftstellerin Siri Hustvedt mit Hexen. Zuletzt hat sie in ihrem Roman "Damals" eine Hexengruppe im New York der 1970er-Jahre beschrieben. Im "eat.READ.sleep"-Interview erzählt sie, wie der Glaube an Hexen bis heute lebendig ist. So sei Hillary Clinton im letzten Präsidentschaftswahlkamp von rechten Blogs als Hexe bezeichnet und mit den typischen Insignien - grünes Gesicht, Besen und Hut - in Karikaturen gezeichnet worden. Der Blick auf Hexen offenbare bis heute eine tief sitzende Frauenfeindlichkeit. Andererseits hätten sie selbst schon als Kind die Hexen-Figuren in Grimms Märchen in ihrer Aggressivität und Unangepasstheit fasziniert.

Marcel Proust verewigt Madeleines literarisch

Die literarische Vorspeise ist diesmal eher ein Dessert: Jan hat Madeleines gebacken. Die kleinen Küchlein haben nicht nur Spuren in Marah Woolfs Hexen-Buch, sondern auch in der Weltliteratur hinterlassen. Jan erzählt anschaulich, wie die Madeleines, die original in einer Jakobsmuschel geformt werden sollten, bei Marcel Proust mehr sind als ein Stück Kuchen. Ganz wichtig ist das Eintunken.

Auf dem Büchertisch liegen diesmal außerdem unter anderem Iván Repilas Roman "Der Feminist" über einen Spanier, der den Kampf der Frauen für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung mit einem waghalsigen Plan voranbringen will, und Eliot Weinbergers Essay-Sammlung "Neulich in Amerika", in der man nachlesen kann, wie das Amerika der US-Republikaner tickt.

Die Bücher dieser Folge

Marah Woolf : "Sister of the Stars" / (Nova MD)

: / (Nova MD) Siri Hustvedt : "Damals" / aus dem Englischen von Uli Aumüller, Grete Osterwald (Rowohlt)

: / aus dem Englischen von Uli Aumüller, Grete Osterwald (Rowohlt) Klaus Mann : "Mephisto" / (rororo, erschienen 17.12.2019)

: / (rororo, erschienen 17.12.2019) Eliot Weinberger : "Neulich in Amerika" / aus dem Englischen von Beatrice Faßbender, Peter Torberg und Eike Schönfeld (Berenberg)

: / aus dem Englischen von Beatrice Faßbender, Peter Torberg und Eike Schönfeld (Berenberg) Iván Repila : "Der Feminist" / aus dem Spanischen von Matthias Strobel (Suhrkamp)

: / aus dem Spanischen von Matthias Strobel (Suhrkamp) Marcel Proust: "Auf der Suche der verlorenen Zeit" / aus dem Französischen mit Anmerkungen von Bernd-Jürgen Fischer (Reclam Bibliothek)

/ aus dem Französischen mit Anmerkungen von Bernd-Jürgen Fischer (Reclam Bibliothek) Fran Ross: "Oreo" / aus dem amerikanischen Englisch von Pieke Biermann (dtv)

/ aus dem amerikanischen Englisch von Pieke Biermann (dtv) Marlen Haushofer: "Die Wand" (Ullstein)

Das Rezept für Madeleines

Ein Madeleine-Blech (oder ein anderes Blech mit Vertiefungen, etwa für Muffins)

200 Gramm Mehl

150 Gramm Zucker

150 Gramm sehr weiche Butter

1 TL Backpulver

50 Gramm gemahlene Mandeln

1 Beutel Vanillezucker

3 Eier

Zubereitung

Eier, Zucker und Vanillezucker mit der Hand in einer Schüssel verrühren. Mehl, Mandeln, Backpulver und Butter hinzufügen und weiter verrühren. Anschließend den Teig etwa 15 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Das Madeleine-Blech einfetten. Danach den Teig in die Mulden füllen und zirka zwölf bis 15 Minuten bei 180 Grad im Ofen backen. Wenn die Madeleines goldgelb sind, aus dem Ofen nehmen und - nach Bedarf - mit Zitronenaroma oder Puderzucker verfeinern. Zum Verzehr empfiehlt Marcel Proust eine Tasse schwarzen Tee oder Lindenblütentee, in den die Madeleine eingetunkt wird.

