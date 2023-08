eat.READ.sleep.: "Happy Birthday, Harry Potter" mit Rufus Beck Stand: 18.08.2023 06:00 Uhr Eine magische Folge zum deutschen Harry Potter Jubiläum - natürlich mit Bestseller-Challenge und aktuellen Romanen.

In welches Hogwarts-Haus kommen Katharina und Daniel? Das wird hier mithilfe der literarischen Vorspeise ermittelt! Eine magische Folge zum deutschen Harry Potter Jubiläum mit Stimmen aus der Community, Anekdoten von Rufus "the voice" Beck und Fun Facts rund um den berühmtesten Zauberer der Welt.

Aber! Natürlich gibt es trotzdem die Bestseller-Challenge (Natur-Kitsch oder berührende Geschichte?), Daniel stellt den US-Erfolg "Der Kaninchenstall" vor (bisschen außerhalb der Komfortzone) und Katharina bringt ihr liebstes Urlaubsbuch mit (Familiengeschichte mit Twist).

AUDIO: "Happy Birthday, Harry Potter" mit Rufus Beck (67 Min) "Happy Birthday, Harry Potter" mit Rufus Beck (67 Min)

Die Bücher der Sendung:

J.K. Rowling : "Harry Potter", aus dem Englischen von Klaus Fritz (alle Bände bei Carlsen)

: "Harry Potter", aus dem Englischen von Klaus Fritz (alle Bände bei Carlsen) Shelley Read : "So weit der Fluss uns trägt", aus dem Englischen von Wibke Kuhn (C. Bertelsmann)

: "So weit der Fluss uns trägt", aus dem Englischen von Wibke Kuhn (C. Bertelsmann) Tess Gunty : "Der Kaninchenstall", aus dem Englischen von Sophie Zeitz (Kiepenheuer & Witsch)

: "Der Kaninchenstall", aus dem Englischen von Sophie Zeitz (Kiepenheuer & Witsch) Anne Prettin: "Der Ruf des Eisvogels" (Lübbe)

Das Rezept für Sorting Hat Muffins

Zutaten:

200 g Mehl

150 g Zucker

4 Eier

50 ml Milch

1 Pck. Backpulver

150 ml Öl

Schokolinsen in blau, rot, grün und gelb

in blau, rot, grün und gelb Puderzucker für die Glasur

Zubereitung:

Milch, Öl und Eier verquirlen, Zucker dazugeben, weiterrühren. Das mit dem Backpulver vermischte Mehl dazugeben und alles zu einem glatten Teig verarbeiten.

In Muffinförmchen füllen und ca. 20 min bei 180 Grad backen. Nach dem Abkühlen oben einen kleinen "Deckel" ausschneiden und beiseitelegen. Dann die Muffins etwas aushöhlen und Schokodragees in jeweils einer Hausfarbe in die entstandene Kuhle füllen. Deckel wieder drauf und mit Puderzuckerglasur bestreichen.

