eat.READ.sleep.: (98) Lammrippchen und Leuchttürme Stand: 27.10.2023 06:00 Uhr Jans Vorspeise lässt Daniel sprachlos zurück. Bestsellerautorin und Studiogast Coco Mellors ist eine Gefahr in der Küche. Und die Mongolei wird zum spannenden Lesereiseland.

So sprachlos war Daniel selten: Das vom neuen Nobelpreisträger inspirierte norwegische Weihnachtsgericht, das Jan ihm als literarische Vorspeise serviert, ist fast so dick wie sein 900-Seiten-Roman. Auch in der Bestsellerchallenge gibt es kulinarisch Herausforderndes: In Walter Moers' Roman "Die Insel der Tausend Leuchttürme" gibt es Vampirtintenfische in Eigenblutsauce. Wie sich Ablehnung durch Verlage anfühlt, hat die Bestsellerautorin und Gast der Folge Coco Mellors erfahren. Außerdem reisen Jan und Daniel gedanklich in die Mongolei und greifen im Videospiel "Mario Kart" nach den Sternen.

AUDIO: (98) Lammrippchen und Leuchttürme (57 Min) (98) Lammrippchen und Leuchttürme (57 Min)

Die Bücher der Sendung:

Jon Fosse : "Der andere Name" / "Ich ist ein anderer". Deutsch von Hinrich Schmidt-Henkel. (Rowohlt)

: "Der andere Name" / "Ich ist ein anderer". Deutsch von Hinrich Schmidt-Henkel. (Rowohlt) Walter Moers : "Die Insel der Tausend Leuchttürme" (Penguin)

: "Die Insel der Tausend Leuchttürme" (Penguin) Adam Soboczynski : "Traumland. Der Westen, der Osten und ich" (Klett-Cotta)

: "Traumland. Der Westen, der Osten und ich" (Klett-Cotta) Abraham Verghese : "Die Träumenden von Madras". Deutsch von Eike Schönfeld (Insel)

: "Die Träumenden von Madras". Deutsch von Eike Schönfeld (Insel) Coco Mellors : "Cleopatra und Frankenstein". Deutsch von Lisa Kögeböhn (Eichborn)

: "Cleopatra und Frankenstein". Deutsch von Lisa Kögeböhn (Eichborn) Galsan Tschinag: "Der blaue Himmel" (Suhrkamp)

Das Rezept für Lammrippchen à la Jon Fosse

1 kg Lammrippchen (beim Metzger vorbestellen)

(beim Metzger vorbestellen) Fünf große Steckrüben

Zehn mittelgroße Kartoffeln

Ein Glas Preiselbeeren

Viel Salz

Viel Zeit

Das Lammfleisch großzügig mit Salz einreiben und drei bis vier Tage einwirken lassen. Anschließend sechs bis acht Wochen in einem kühlen Raum aufhängen und trocknen lassen. Bei weniger Zeit können die ersten beiden Schritte übersprungen werden. Die Rippchen mit einem Messer an der Schwarte einritzen. In einen Bräter geben und mit Wasser aufgießen, bis das Wasser etwa zwei Zentimeter hoch steht. Bei 200 Grad circa zweieinhalb Stunden im Ofen braten, bis die Schwarte goldbraun ist.

Steckrüben und Kartoffeln schälen und in kleine Stücke schneiden. In einen Kochtopf geben und weich kochen. Anschließend zu einem einheitlichen Brei stampfen. Nach Bedarf würzen. Lammfleisch aus dem Ofen nehmen und auf einem Brett dekorieren. Mit Preiselbeeren verzieren und gemeinsam mit dem Steckrüben-Kartoffelstampf anrichten. Frohe Weihnachten.

Lammrippchen könnten mir guttun und dazu ein bisschen saftiges Pökelfleisch, sagt er und ich sage, danke danke und bleibe auf der Bank sitzen. Aus: Heptalogie. Jon Fosse

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 27.10.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Krimis